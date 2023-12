Ingeniero informático y experto en ciberataques , el tinerfeño Deepak Daswani (SantaCruz de Tenerife, 1980) organiza las páginas ‘Hackea tu mente ’, de la editorial Samarcanda, a partir de los conocimientos adquiridos en la filosofía hacker. «Yo los asocio con la curiosidad por llegar más allá del conocimiento personal, no con el robo de datos... Los que hacen eso son ciberdelincuentes», matiza el especialista.

La gente escucha la palabra hacker y le entra un tembleque.

Ya menos que antes. Es un término que fue estigmatizado por los medios de comunicación, pero eso lo analicé en mi primer libro [La Amenaza Hacker - Planeta], éste no va en esa línea... Aquí lo que propongo a los lectores es un autodescubrimiento que está inspirado en la filosofía hacker.

¿Vale, pero un hacker no inspira mucha confianza?

Para los profesionales que nos dedicamos a esto [Deepak Daswani es ingeniero informático y experto en ciberdelincuencia] un hacker nos inspira una gran admiración, devoción, respeto... Es cierto que el resto de la sociedad lo asocia con gente mala que se dedica a robar datos, pero nosotros no lo llamamos hacker de sombrero negro o hackers malos, sino ciberdelincuente... Hacker significa persona apasionada, inquieta, curiosa que ahonda en el conocimiento avanzado de una materia.

¿Y los hackers rusos qué son?

Los rusos son ciberdelincuentes [pausa]... Los rusos, los chinos y los que trabajan esponsorizados por grandes gobiernos para robar datos no son hackers, son ciberdelincuentes. Son mafias internacionales bien organizadas que mueven mucho más dinero que cualquier otro flujo delictivo... Hackea tu mente no es un libro de hackers o de ciberlicuencia, aunque en él se hable de estas figuras de pasada.

¿De qué ha escrito?

De crecimiento personal y autoayuda.

¿’Hackea tu mente’ viene a ser una especie de pasarela para tratar de curiosear la mente humana?

Es una licencia que me he tomado para unir mi personaje, lo que representa la filosofía hacker, con lo que es la disciplina de crecimiento personal. Sobre todo, es tratar de llegar mucho más allá del conocimiento que tiene una persona de sí mismo.

¿Suena a reto personal?

Lo es. Estamos en una sociedad dominada por la tecnología que potencia el egocentrismo, el éxito instantáneo, los aplausos fáciles... Pero lo realmente extraño es lo mucho que nos cuesta ser feliz [o medianamente feliz] si lo comparamos con nuestros ancestros.

¿Habla de postureo?

Bueno, es una de las cosas que está sobre la mesa pero, sobre todo, de lo que escribo genéricamente es de lo que cuesta ser feliz y cómo llegar a experimentar la felicidad.

¿Cómo se llega a esa felicidad?

Hay muchos caminos que te pueden llevar hasta ella y algunos no se pueden explicar, pero no deja de ser curioso que en el siglo XXI la enfermedades más extendidas en el mundo sean la ansiedad y la depresión. El hecho de que una parte importante de la población tome medicamentos para poder vivir o dormir no es una buena señal. Si caes en ese círculo vicioso te alejas de la felicidad.

¿Esa búsqueda se ha hecho eterna?

Igual que los problemas a los que nos enfrentamos cada día. La mayoría están con nosotros desde tiempos remotos y con la felicidad pasa algo similar. La conquista de la felicidad (Bertrand Russel - 1930) ya planteaba cuestiones que hoy no han perdido toda su vigencia. Alrededor de la felicidad hay muchos vendedores de humo.

¿Vendedores de humo?

Es una opinión muy personal, pero llevo años intentando conocer este mundo y creo que el positivismo que se vende en esas reuniones multitudinarias donde todo es maravilloso es falso... Este libro no te ofrece una receta de autoayuda. Aquí no va a encontrar fórmulas milagrosas para conseguir el éxito, la fama o la conquista de la felicidad. Más bien es una invitación al lector para que recorra un camino en el que se plantean unas preguntas y él o ella deben dar sus respuestas. En el mundo de la psicología es tremendamente difícil que dos especialistas se pongan de acuerdo al cien por cien en torno a un planteamiento cognitivo, pero en el campo de la tecnología es algo más sencillo que exista una situación de quórum.

¿A qué se refiere?

A que por muy complejo que sea un ciberataque al final vas a hallar una explicación: una combinación de errores técnicos o vulnerabilidades acaba por resolver algo que inicialmente parecía casi imposible de detectar. Ahí no vale vender humo, el chau-chau, la retórica, es decir, el postureo del que hablaba antes y cómo la gente se exhibe en las redes sociales sin pudor.

¿Hasta qué punto las redes sociales nos condicionan la búsqueda de la felicidad?

Hay un problema de base que está asociado con la facilidad con la que mucha gente se está formando o informando de cualquier tema a través de las redes sociales de una manera laxa... Todos los reels y vídeos en Tik Tok que nos encontramos sin la autoría de un experto han generado una plaga de falsos divulgadores científicos que sólo causan confusión. Todo se complica cuando un medio de comunicación lo utiliza como una referencia sin caer en la cuenta de que es un bulo o una fake news. No podemos negar los avances tecnológicos, pero sí planificar y desarrollar las recetas adecuadas para movernos con conocimiento de causa en medio de esos avances sin que nos engañen.

Aquí dos más dos no son cuatro, ¿no?

En la vida, tanto en la carrera personal como profesional dos y dos casi nunca son cuatro... En el libro existe un apartado destacado dedicado a las personas que se empeñan en delimitar una barrera entre los personal y lo profesional. Eso ya le digo que es imposible. La entrevista empezó con una palabra que es clave en todo esto: pasión. Si no forma parte de tu vida estás perdido. Todo madura a partir de la pasión que pongas para avanzar.