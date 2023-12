Mujeres migrantes piden no idealizar la realidad española y europea

Varias mujeres migrantes insistieron en la importancia de no idealizar la realidad social y económica de España y de la Unión Europea (UE) como factor de atracción para los ciudadanos africanos que se sienten desesperanzados y que viven en países con muy pocas posibilidades de mejorar su situación.

Así lo plantearon personas de diferentes edades durante las jornadas técnicas del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (Obiten), que se celebraron este viernes, 15 de diciembre, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna (ULL), bajo la denominación de Más allá de las fronteras.

Sobre esos mensajes falsos y perjudiciales que se emiten en los países emisores de migrantes en la región subsahariana hablaron Jawa Diallo Dieng, estudiante de Filología Francesa y de origen mauritano; Awa Ndiaye, intérprete nacida en Senegal, así como Khady Ly, estudiante procedente de Senegal.

Diallo Deng considera relevante que se explique bien a quienes viven en algunos países africanos que "aquí la vida no es perfecta". Por ejemplo, aclaró que "se puede estar tres años para lograr los papeles" y después está la dificultad "de encontrar trabajo".

Aclaró que no ayuda que, a veces, "a los negros nos digan que en Francia nos puede ir mejor". Señaló que en dicho país europeo las cosas tampoco resultan muy fáciles.

Según Awa Ndiaye, otro de los aspectos fundamentales es que quienes buscan salir de sus países en la zona subsahariana conozcan las leyes de los estados europeos a los que piensan llegar. Y eso resulta tan relevante como que los europeos sepan cuáles son los objetivos de quienes llegan en cayuco o patera a la Unión Europea.

La joven senegalesa Khady Ly lamentó que en Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakri o Costa de Marfil, por ejemplo, "no se enseña lo que realmente pasa aquí". Aclaró que en España y en Europa "hay gente que no tiene dónde vivir ni qué comer".

Y, en este sentido, realizó una autocrítica. En su opinión, "parte grandísima de la culpa" de que no exista esa información en África la tienen los migrantes residentes en Europa, que cuentan a sus compatriotas que en la UE todo es muy fácil, cuando no es así. Recordó que, con mucha frecuencia, los africanos que viven en occidente no cuentan que no tienen trabajo o que, para tenerlo, deben hacer grandes esfuerzos.

Hace pocos días que otro de los participantes en las jornadas técnicas, Mame Cheikh Mbaye, presidente de la Asociación de Africanos en Canarias, estuvo en Senegal para explicar a la población local la irresponsabilidad que supone el envío de niños en cayucos hacia el Archipiélago. Y lo exponía con cierto enfado. Sin embargo, uno de los hombres allí presentes le preguntó qué haría él si su casa estuviera ardiendo. Y, claro está, la respuesta es sacar a sus hijos de allí. En esa línea, Cheikh Mbaye comentó que todos los padres "buscan un futuro exitoso para sus hijos".

Conflictos raciales

Jawa Diallo explicó que en su país de origen, Mauritania, siguen vigentes los "conflictos raciales entre árabes y negros". Y éste es uno de los posibles factores que llevan a sus compatriotas a llegar a África.

Ella no llegó en patera ni cayuco. Cuando apenas tenía nueve meses, su madre la dejó para venir hacia Europa, donde ya vivía su padre. Diallo indicó que "crecer sin padres no es fácil".

Pero en Mauritania, "aunque estudies, no llegas a ser nadie". Manifestó que los árabes, que ocupan los puestos dirigentes en dicho estado, tratan de eliminar el francés como lengua de uso frecuente y, de esa manera, se le cierran las puertas a la población subsahariana.

Ismail Boli Ouattara es originario de Costa de Marfil. Llegó en cayuco en junio del 2021. En la embarcación salieron 55 personas, pero sólo sobrevivieron 35. Una niña de cinco años falleció en el helicóptero que la rescató.

Boli hizo referencia a que en su región primero se vivió la esclavitud, después llegó la colonización de los estados europeos, con la división del continente "como si fuera una tarta", y en la actualidad está la migración como alternativa para mejorar las condiciones de vida. Como ejemplo de la explotación de las materias primas y los recursos africanos, puso el ejemplo de la pesca en Senegal, donde antes los pescadores tenían el sustento y hoy barcos pesqueros llegados de otras latitudes esquilman su tradicional modo de vida.

Boli planteó que los menores que llegan no acompañados a Canarias entran en el sistema de protección a la infancia del Gobierno de Canarias. Pero preguntó "¿cómo van a salir?". Lamentó que algunos de esos menores de edad están registrados con datos personales que no son reales y eso dificultará el encuentro posterior con sus familiares, que ya pueden vivir en Canarias, España o Francia.

Respecto a la realidad de los niños o adolescentes no acompañados, Awa Ndiaye indicó que algunos son enviados fuera de sus países de origen por sus padres porque el sistema escolar "es muy malo", mientras que, en otros casos, el viaje se realiza para realizar en Europa el reencuentro familiar con sus progenitores u otros seres queridos.

Otro de los asuntos planteados en la mesa redonda por la geógrafa Adama Ndao, de origen senegalés, fue la influencia religiosa entre quienes migran. En opinión de Jawa, los brujos que aconsejan a los jóvenes que pueden salir de sus enclaves para lograr un futuro mejor en la Unión Europea "son charlatanes que dicen que ven el futuro", a quienes muchas personas hacen caso y pueden perder su vida en los viajes.

Según Mame Cheikh, "hay mucha presión social y familiar" en dichos países, para que "un joven pueda ayudar a sacar a su familia adelante" con el asentamiento y la obtención de dinero en Europa. Recuerda que en Senegal el 90 por ciento de la población es musulmana, tiene fe y considera que "si muero, es mi destino". De esa idea, surge la máxima de "Barcelona o muerte".

La joven estudiante Khady Ly aseguró que "todos tenemos derecho a migrar" y "porque nuestros antepasados han contribuido al desarrollo económico" de países de Europa. Estima "venimos porque esta tierra es nuestra". Mencionó los vínculos históricos entre la región subsahariana, especialmente Senegal, y el sur de Tenerife, donde esclavos procedentes de esa zona trabajaron durante siglos en la Casa Fuerte de Adeje, primero para mantener el ingenio azucarero y después en otras actividades.