El activista Satish Kumar: "Putin y Netanyahu carecen de la valentía para dar amor"

El escritor, orador, ecologista y activista por la paz Satish Kumar dejó su semilla en Mallorca durante una década, cuando fue ponente año tras año de las jornadas Tierra, alma y sociedad. Ahora regresa al recién abierto Espai Buit, donde este sábado por la mañana guiará un encuentro de reflexión y meditación y presentará su último libro, Amor radical.

¿El amor es lo más radical que existe?

Por supuesto. Y el amor no es fácil. Requiere una gran valentía, compromiso y determinación. Es fácil estar enfadado, estar triste, pero es muy duro y difícil amar porque para amar uno tiene que desprenderse de su ego. Y todos somos muy egocentristas. Yo, yo, yo. En el amor tienes que pasar del yo al nosotros. Eso es renunciar a tu ego pero no es fácil. Así que el amor es lo más importante y lo más radical que hay.

¿Putin, Netanyahu y tantos otros saben qué es el amor?

Conocerán la palabra, aunque no tienen la valentía para poder practicarlo. Cualquier persona que utilice la violencia carece de valor y confianza. Piensan que pueden ganar con odio y el poder de las armas, aunque no es así. Claro que pueden matar, pero si quieren transformar al enemigo en amigo solo podrán hacerlo con amor.

¿Hay más odio que nunca?

Yo diría que no. Debido a las guerras en Gaza y Ucrania, vemos odio en las noticias, pero también hay mucho amor en el mundo, donde hay miles de millones de personas que viven en paz y dan mucho amor. El odio y el amor siempre han estado presentes y nuestro reto es aumentar el amor y disminuir el odio.

¿Cómo se ama a quienes son aborrecibles?

Existen dos tipos de amor, el moderado y el radical. El amor moderado se dirige a quienes te rodean, como tu pareja, padres, hijos, amigos, compañeros, etc. Es necesario, pero no suficiente. El amor radical da un paso más, ya que es amar incluso a aquellos con los que no estás de acuerdo y cuyas acciones no son buenas. Así lo hizo Martin Luther King, que no sentía odio hacia quienes eran racistas. Gandhi es otro ejemplo de mi propio país, India. Decía que los británicos eran tan hermanos suyos como los indios. Se oponía al colonialismo, pero lo hacía con amor, no con ira. De este modo se puede protestar contra las guerras, el racismo, el imperialismo y cualquier cosa que no te guste. La diferencia es que no odias a la gente, sino que desafías al sistema.

¿Qué hacemos ante el engaño de la COP?

En la Cumbre del Clima se han reunido más de 150 gobiernos, por lo que es muy difícil lograr un consenso. Con lo conseguido se han hecho algunos progresos, pero no se trata solo de palabras, sino de que los países las lleven a la práctica. Si en cuanto se van de la conferencia siguen como si nada y vuelven a dar prioridad a la economía, entonces sí que es un engaño. Tienen que entender que el planeta de todos está por delante de su economía.

¿Alguna vez ha tenido ganas de tirar la toalla?

Nunca. Si eres pesimista no puedes ser activista. Hay que ser optimista y tener esperanza. Han sucedido muchas cosas buenas: El apartheid llegó a su fin, cayó el Muro de Berlín, las energías que provienen de fuentes renovables se están consolidando. Durante mi vida he visto muchos cambios, por lo que no hay que perder la esperanza. Creo en la esperanza activa, es decir, no solo esperar. Quiero ser activista hasta el final de mi vida, no dejarlo nunca.

El último Premio Nobel de Literatura prefiere "vivir de la manera más aburrida posible". ¿Así se alcanza la felicidad?

Como supongo que utiliza la palabra "aburrida" en el mismo sentido que "sencilla", es decir, "sin muchas preocupaciones", creo que tiene razón. Si das amor como parte de la vida habitual, igual que comes todos los días, duermes todos los días, bebes cuando lo necesitas, no tienes que pensar en ello. El amor es como beber agua, sin esto no se puede vivir un solo día. Puedes amar sencillamente, sin grandes emociones, así que ama como bebes, como duermes, de forma cotidiana, sin tener que escalar el Everest. Ofrece tu amor como si no fuese gran cosa.

¿Por qué tratamos de buscar todo lo contrario?

La gente ha sido condicionada por una supuesta necesidad de tener éxito, incluso en el amor. En la tradición india se dice que si uno vive una vida espiritual no hay que alcanzar el éxito porque no existe ni este ni el fracaso, sino que están determinados por algo externo a ti. El amor es para tu propia realización, no es alguien a quien tienes que medir.

¿Por qué es tan complicado alcanzar la sencillez?

Porque la hemos hecho difícil. La gente gasta mucho tiempo y energía en trabajar duro y ganar dinero para comprar. Si vives una vida sencilla y no necesitas tantas cosas, no debes trabajar tanto y posibilitas que otras personas también disfruten de la vida. Si tienes demasiadas cosas, otros tienen menos. Así que para que todo el mundo tenga suficiente, debemos vivir una vida sencilla. Pero hemos hecho difícil lo que era simple debido a que siempre estamos complicando las cosas. Antes de que hubiera tecnología mi vida era mucho más fácil, pero ahora todo son ordenadores. Así que mi opinión es que cualquier tonto puede complicar las cosas y en cambio se necesita un genio para hacerlas sencillas. Por lo tanto, creo que debemos tratar de ser genios y simplificar la vida, que en definitiva es mucho más satisfactoria, ya que hay menos trabajo, menos compras, menos ganancias y menos gastos, solo vivir sencillamente.