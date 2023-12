El comandante Iván Moreta, piloto del Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma VI), fue uno de los profesionales que regresó ayer a Tenerife después de haber pasado seis meses en una misión en Irak.

Considera que una de las cosas que ha aprendido como profesional y como persona en esos trabajos en diferentes países es que hay que minimizar las limitaciones y potenciar las virtudes.

"El aprendizaje que me proporciona la experiencia de haber estado en cinco misiones internacionales, y cada una de un mandato diferente, es que uno tiene claro dónde tiene los límites", señaló Moreta. Explica que, cada vez que van surgiendo problemas y retos, "uno se sorprende de lo capaz que es de solventar eficazmente dichas adversidades, por lo cual hay que ser consciente de cuáles son las limitaciones, y minimizarlas, y cuáles son las virtudes, y potenciarlas".

El comandante Moreta ha sido el jefe del contingente Ispuhel XVIII, una unidad de helicópteros española, que ha estado integrada en una brigada de aviación de combate norteamericana. Su labor ha sido de coordinación y planeamiento. Aclara que cada uno de sus pilotos volaron una media de 150 horas en el último semestre.

Apunta que tales profesionales realizaron ese trabajo en unas condiciones que muchas veces fueron extremas por el calor o la mala visibilidad por las tormentas de arena o el polvo en suspensión.

Esos vuelos se hicieron casi siempre para el transporte de personal y de carga, "con un alto grado de seguridad y un nivel extraordinario, debido a la preparación previa a la misión", aclara. Recordó las operaciones que se realizan en terrenos semidesérticos de Fuerteventura o Lanzarote, así como los vuelos sobre la costa africana para llevar helicópteros a la Península. Apuntó que, gracias a eso, "las acciones en Irak se han hecho con un nivel de seguridad excelso".

La emoción presidió el reencuentro de los integrantes del Bhelma VI con los familiares que fueron a recibirlos a su base en Los Rodeos. Abrazos y besos para mostrar la felicidad de un momento especial, que pone fin a medio año de miedos e incertidumbres.

Ely confiesa que han sido "seis meses muy duros", pues no tiene familia en Tenerife. Reconoce que el tiempo de la misión ha sido un poco más llevadero gracias a su trabajo y sus compañeras. Las nuevas tecnologías permitieron que cada día pudiera hablar con su marido, a través del whatsapp y las videollamadas. Esta era la tercera experiencia internacional de su pareja. Para Ely, "se pasa mucho miedo e incertidumbre", a pesar de que su puesto se hallaba dentro de una base militar. Refiere que "él busca que no me preocupe" y, si hubiera algo negativo, no se lo contaría fácilmente. Además, dice que "le gusta su trabajo" de militar.

El marido de Teresa es sargento. En junio, cuando se fue a Irak, su hijo tenía menos de dos meses. "Han sido seis meses largos", señala la mujer. Se trata de su segunda misión internacional. Las fotos, las videollamadas y los mensajes fueron diarios. "La misión ha ido sin problemas para ellos, hasta donde yo sé", matiza.

Una mujer camina junto a un helicóptero Superpuma en reparación. Espera a su mujer, que es sargento y está especializada en puesta a punto y mantenimiento de armamento. Para ella, desde Tenerife, "ha sido complicado por la guerra", en referencia al conflicto bélico entre Israel y Palestina. Apunta que la base militar en la que se hallaba su pareja estaba a unas diez horas en coche de dicha guerra.

Tras el reencuentro, entre lágrimas, gritos de alegría, besos y abrazos, llega el momento de formar, mientras la Banda de Guerra número 2 de la Brigada Canarias (Brican) interpreta piezas militares.

El teniente coronel Luis Sancho, jefe del Bhelma VI, les aseguró que en el Batallón están orgullosos de ellos, porque han dejado bien alto el pabellón. Y que ahora les toca descansar y disfrutar de sus familias.