Hï Ibiza ha recibido el premio al Mejor Club del Mundo durante la Gala de los Golden Moon Awards, que ha tenido lugar este lunes en el marco de la 9ª Edición del Congreso de Internacional de Ocio Nocturno, que se celebra junto a la 4ª Edición del Congreso Nacional de Ocio Nocturno en el hotel Sofitel Barcelona Skipper. Hï Ibiza, inaugurado en 2017, se alza así nuevamente con esta estatuilla, por cuarta edición consecutiva, por "ser el club con mejor sonido e iluminación del mundo y por contar con una programación inigualable en la que figuran los mejores DJ del mundo", tal y como han explicado desde la International Nightlife Association, organizadores del encuentro. Omnia Las Vegas y Ushuaïa Ibiza se han alzado con el segundo y con el tercer puesto, respectivamente, de la prestigiosa lista de 'The World’s 100 Best Clubs' 2023. Bootshaus, en Alemania, y Shôko Barcelona, conforman el Top 5 de esta lista. El Top 10 de la Lista lo han completado Green Valley de Brasil (6), Opium Barcelona (7), DC-10 de Ibiza (8), E11even de Miami (9) y Pacha Ibiza (10).

Los periodistas Marc Cornet y Maria Moya han sido los encargados de presentar esta gala, a la que han acudido diferentes autoridades de ámbito nacional, representantes sectoriales de los cinco continentes y presidentes de diferentes asociaciones internacionales de ocio y gastronomía.

Club La Feria, de Chile, ha refrendado el premio al Club más Sostenible por "emplear 35 paneles de generación fotovoltaica para abastecer la totalidad de su consumo energético y reducir el uso del plástico hasta en un 90%", mientras que el proyecto español Audiotec, que tiene un doble objetivo: atenuar el ruido de zonas abiertas como terrazas y absorber partículas nocivas de la atmósfera para crea entornos con confort acústico y alto nivel de calidad del aire, ha recibido el galardón al Mejor Proyecto Innovador en el Ocio Nocturno de 2023. El productor y músico francés David Guetta ha sido reconocido con el premio al Mejor DJ del año, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han recibido el galardón a la Mejor Acción Colaborativa en Seguridad dentro del sector de ocio nocturno, por la acción conjunta llevada a cabo en el frente marítimo de la Barceloneta, la zona de ocio nocturno más concurrida de Europa.

La Fiesta Bresh ha recibido el premio en la categoría de Mejor Evento de 2023, mientras que el de Mejor Festival ha ido a parar a Tomorrowland, que cada año recibe a alrededor de 400.000 personas. Desde la International Nightlife Association han destacado el carácter "innovador, vanguardista y creativo" de ambos proyectos.

El galardón a la Mejor Acción de Protección a Clientes y Trabajadores ha recaído en el club Sutton Barcelona, gracias a su "buena praxis en la aplicación del protocolo 'No Callamos'", del Ayuntamiento de Barcelona, y por la implementación del protocolo 'Ask For Angela', impulsado por la International Nightlife Association. El de Mejor Grupo Empresarial ha sido para TAO Group, de Estados Unidos, por ofrecer "experiencias culinarias y de entretenimiento de primera calidad, con la innovación y la creatividad como ejes centrales" y el Golden Moon Award a la Mejor Artista Revelación ha sido para la DJ holandesa Chelina Manuhutu, "una de las artistas más prometedoras de la escena mundial de la música underground".

Con el objetivo de dar a esta edición “un toque más barcelonés", según han explicado desde la International Nightlife Association, los galardones de los Golden Moon Awards de este año, diseñados por el escultor José Piñero, están inspirados en la obra del pintor y escultor Joan Miró. “Tal y como Miró capturó su propio universo y el dictado de su imaginación en su obra, nuestros Golden Moon Awards capturan el espíritu innovador y la diversidad del ocio nocturno de Barcelona", ha destacado Joaquim Boadas, secretario general de Fecasarm, Spain Nightlife y de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno ha continuado explicando el dirigente patronal.

Con esta gran gala internacional de premios y la celebración de la entrega de las estrellas de la Guía Michelin en Barcelona, la Ciudad Condal se posiciona como la cuna del ocio y de la gastronomía en el mundo.

Premios a la excelencia del sector de ocio nocturno

La lista de 'The World’s 100 Best Clubs' 2023 se ha seleccionado entre un total de 373 locales nominados, de 65 países diferentes. El voto popular online ha representado el 50% de la votación final, mientras que el otro 50% ha sido determinado por un jurado compuesto por expertos del sector que han evaluado la evolución de los locales durante este año, en base a criterios como la programación musical, seguridad, acústica y calidad de su servicio, entre otros factores.

La 9ª Edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno, la 4ª Edición del Congreso Nacional de Ocio Nocturno y la Gala de los Golden Moon Awards han sido organizadas por la International Nightlife Association, en colaboración con el Ministerio de Turismo, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consell Insular d'Eivissa, Asobares Colombia, Appleton University, Gremi de Restauració de Barcelona, Bye bye Plastic Foundation, Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, la World Association of Chefs Societies y el Ayuntamiento de La Nucía.

Estos encuentros internacionales cuentan con el patrocinio de: SGAE, AGEDI-AIE, BMAT, Preventia, Bacardí, Monster, Brutus, Caryosa, Avalua, Where You At Ltd., Igualia, Geseme, Bull Group Seguridad, Grupo Of Course, Audiotec, Das Audio, Koi no Yokan, Linkers y Hosteleo.