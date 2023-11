«El caso de Anna y Olivia nos quitó la venda de los ojos sobre la violencia vicaria»

Cuando hablamos del 25 de noviembre todo el mundo tiene en el imaginario la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de pareja o expareja, pero se nos olvida visibilizar y dar luz a otros tipos de violencia... Por desgracia este problema tiene muchísimas caras igual de perversas como la explotación sexual, la pornografía, la mutilación genital femenina. ¡Claro que este enorme drama va mucho más allá del 25N!

¿Esta problemática es inagotable?

Si sólo se refiere a la violencia de género en el ámbito familiar sí que es una problemática, pero cuando hablamos de tráfico de personas o trata sexual ya hablamos de un delito. Usar el vocabulario adecuado es importante porque a veces se invisibilizan o blanquean cuestiones que tienen una enorme gravedad. El 25N es una fecha adecuada para plantearse por qué en el siglo XXI aún se sigue realizando la mutilación o ablación genital a mujeres, que no sólo les va a imposibilitar tener una vida sexual sana sino que muchas mueren a partir de esta barbarie.

¿Hacerse esas y otras preguntas en 2023 no es una buena señal?

No lo es... ¿Por qué tenemos que seguir escondiendo en el siglo XXI la prostitución oculta en pisos o en clubes situados a pie de carretera? Esas mujeres han caído en las redes de estos delincuentes por la precariedad de un presente que les impide tener una salida más digna. Por no disponer, no cuentan con lo mínimo para poder comer y darle una oportunidad a sus hijos. Están abocadas a vivir en territorios delincuenciales en los que sus vidas no valen nada y, por supuesto, carecen de cualquier derecho. Esto no aparece reflejado en los medios de comunicación de manera habitual.

¿Hay que visibilizar más estos atropellos?

Todo lo que se pueda y más... Yo estoy estrenando un documental, que ahora mismo está en la carrera de los Goya –en 2021 ganó uno porla dirección del corto-documental titulado Biografía del cadáver de una mujer–, en el que cuento la historia de una menor con discapacidad intelectual que ha sido explotada sexualmente, que es algo que ocurre más de lo que todos nosotros creemos. ¿Por qué permitimos esa atrocidad, por qué lo consentimos y, sobre todo, por qué existen hombres que compran a esas niñas a cambio de sexo? Esas cuestiones tienen la misma gravedad que los agresores que asesinan a sus mujeres por el simple hecho de que piensan que son suyas.

Algunos jóvenes buscan replicar los comportamientos que ven al consumir pornografía en la red

¿Pero ese sentido de la propiedad es una invitación a vivir en tiempos pretéritos?

Claro que es algo que debimos superar hace mucho tiempo, pero no lo hemos hecho y seguimos en la espiral... Si te quieres ir o separar, es decir, si ya no quieres estar conmigo para que te violente y pegue, pues te mato y punto... Es triste tener que acordarse de todo esto cada 25 de noviembre porque es algo que forma parte de nuestro día a día.

¿Por qué nos cuesta tanto superar esos comportamientos?

Pues porque vivimos en una sociedad machista y en algunas cabecitas hay comportamientos patriarcales que propician esas conductas cobardes y violentas. Han sido educados así y no entienden un modelo social en el que la mujer no está sometida: si tú te quieres ir no te lo voy a consentir y haré lo necesario para que no pase, es decir, recurrir a situaciones extremas.

¿Actuar por venganza?

Impedir que la que fue una persona importante en tu vida siga viviendo. El ejemplo que se dio en Tenerife con las pequeñas que mató su padre es terrible, pero puso el foco sobre una problemática a la que no le damos toda la atención que se merece: el caso de Anna y Olivia –secuestradas por Tomás Gimeno el 27 de abril de 2021– nos quitó la venda de los ojos sobre la violencia vicaria. Aquello fue una salvajada difícil de imaginar.

¿Hay un tabú en torno a la violencia vicaria?

No se habla absolutamente nada de la existencia de la violencia vicaria hasta que en el seno de una familia blanca, guapa y con posibilidades económicas, él se lleva a las niñas y desaparece. ¿Ocurriría esto si la pareja fuera nigeriana?...

No...

Ya le digo que no [silencio]... El caso de Anna y Olivia fue tremendamente cruel y de un dolor insoportable para su madre, pero estar tantos días en los medios destapó una realidad que muchos desconocían. Esas monstruosidades pasan a diario al lado de Canarias, en África y nadie hablar de ellas. Se silencia y a otra cosa.