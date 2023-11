El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció en la mañana de este viernes la futura creación de cinco centros específicos destinados a víctimas de violencia sexual en diferentes islas. Estos recursos permitirán incrementar la red asistencial que la administración regional y los cabildos ofrecen a mujeres afectadas por la violencia machista.

Las mencionadas instalaciones se prevén abrir en las islas más pobladas, es decir, en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, según explicaron las fuentes consultadas.

Clavijo recordó que la fecha del 25 de noviembre (25 N) «la debemos tener muy presente los 365 días del año» y no sólo «deben servir para homenajear a las víctimas, sino para hacer una llamada de atención al conjunto de la sociedad», puesto que «la violencia de género y el machismo siguen siendo un mal endémico contra el que debemos luchar cada día».

Afirmó que ese trabajo constante «se lo debemos a Hayat, Carmen, Rebeca, Evarista y María Esther», en referencia a las asesinadas en lo que va de año en el Archipiélago, así como a las 106 mujeres que desde 2003 han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en Canarias.

En estas cifras hay que añadir los ocho menores que también perdieron la vida en episodios de violencia sobre la mujer desde que se comenzaron a elaborar estadísticas al respecto. Y en la última década han quedado huérfanos 28 niños y niñas por el citado problema social.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó en el homenaje desarrollado este viernes en el salón de actos del Palacio de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife que el compromiso del Gobierno regional «contra la violencia de género es inquebrantable, porque no existe mayor desigualdad que la que representa la violencia machista».

Clavijo recordó que, en esta edición, la jornada internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer está dedicada a la económica, que es aquella en la que las perjudicadas se ven marginadas a la hora de desarrollar sus proyectos e ideas, por ejemplo, debido a que su pareja no quiere compartir su dinero para ayudarla en ese momento clave.

Durante el acto se proyectó un anuncio sobre varios ejemplos de violencia económica, en el que el hombre pone varias excusas para que la víctima no pueda cursar un máster (porque él se ha comprado una moto y ahora no se puede gastar dinero) o no busque un trabajo (ya que «así estamos bien»).

Según el presidente de Canarias, «nuestra responsabilidad es aflorar todos los tipos de violencia». En este caso, «el abuso financiero constituye uno de los más habituales».

Protección

Recordó que el compromiso para mejorar la red de atención se lo debemos a las 5.340 mujeres en Canarias que, en estos momentos, precisan de protección de las fuerzas de seguridad en el marco del sistema VioGen, así como a aquellas que no se atreven a denunciar.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, leyó la declaración institucional, que fue aprobada por el Ejecutivo autónomo en Consejo de Gobierno. Según Delgado, hay constancia de que la violencia machista es un problema estructural de salud pública, que vulnera «los derechos fundamentales» y señala al «machismo» como el único motivo de dicha lacra.

En palabras de la consejera, «no es una percepción de un problema anecdótico, que exagera el feminismo, de una cuestión de partidos políticos. No. La violencia de género y sus múltiples manifestaciones son un problema social de primer orden que precisa de un pacto al más alto nivel contra el machismo, la verdadera causa de las violencias de género, el armazón que desencadena todos y cada uno de los feminicidios».

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Isabel Brito, dijo que alzaba la voz por todas las mujeres del Archipiélago «que sufren la violencia de género en silencio y les digo alto y claro: ¡No están solas!».