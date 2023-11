El Foro contra la Violencia Machista de Tenerife denuncia que las políticas públicas en esta materia no son eficaces ni permiten hacer frente a la raíz del problema. Además, las portavoces de este movimiento social critican que el Pacto de Estado contra la violencia de género repite, año tras año, sus errores, pues, entre otras cosas, no garantiza una financiación plurianual de los programas de prevención.

Así lo expusieron en la mañana de este jueves, 23 de noviembre, las representantes de este colectivo, quienes critican que, cada vez más, las instituciones públicas se concentran en el apartado punitivo, es decir, de las condenas judiciales una vez que ha ocurrido una agresión física o psicológica, pero sin atacar las raíces estructurales del fenómeno, con una adecuada educación afectivo-sexual desde la niñez, por ejemplo.

Begoña Barras, Carmen Pérez Núñez, Ana Hernández y Trinidad Jorge Ledesma anunciaron que la manifestación contra la violencia de género en Santa Cruz de Tenerife comenzará el sábado, 25 de noviembre, a las 12:00 horas en la Plaza de Weyler. Después, los participantes recorrerán la calle Méndez Núñez y la calle El Pilar, para finalizar en la Plaza del Príncipe.

En esta edición, el lema de la movilización será Por unas vidas libres de violencias machistas: Transformación de las políticas públicas. ¡¡Ya!!.

Al igual que el pasado año, Begoña Barras realizó un duro relato contra lo que considera ineficacia de las acciones que desarrollan las administraciones públicas. Advirtió de una involución ideológica a nivel internacional, pues en muchos países en los últimos tiempos se ha retrocedido en los derechos de la mujer, de los disidentes sexuales y los migrantes. Barras recordó que ha costado mucho impulsar los avances para estos colectivos.

Para esta activista, las administraciones públicas "enfatizan la actuación a posteriori", es decir, una vez que ha ocurrido la agresión física o psicológica, y en la respuesta penal, "como si así se pudiera erradicar" el problema.

En opinión de Barras, los delitos más graves vinculados con la violencia sobre la mujer, como pueden ser los asesinatos, "no desaparecen". Y en el caso de la población más joven, las agresiones "se reproducen y perpetúan". Las estadísticas de estas infracciones penales no bajan y "así no vamos a mejorar" la realidad.

A juicio de esta destacada feminista, el avance pasa por fomentar la prevención y la implantación de la educación afectivo-sexual. Considera inadmisible que los responsables públicos crean suficiente introducir la idea de la educación afectivo-sexual en las sucesivas leyes que aprueben. Sin embargo, no se aplica en los centros educativos.

Carmen Pérez Núñez se centró en las situaciones de opresión que viven las mujeres en los países que están en conflictos bélicos. Lamenta que, mientras se incrementa el presupuesto para gasto militar, no hay suficientes recursos para prevenir la violencia sobre la mujer.

Denunció que muchas migrantes sufren violencia sexual y explotación laboral en el recorrido entre sus lugares de origen y sus regiones de destino. Lamentó que en España la Ley de Extranjería genera una invisibilidad entre las mencionadas mujeres, a las que, a veces, para protegerlas se las mantiene en auténticas cárceles.

Ana Hernández reiteró que hace falta una transformación de las políticas públicas, puesto que las actuales "no llegan o son insuficientes". Recordó que las estrategias de intervención y ayuda no están pensadas para las mujeres mayores o las trans.

Para Hernández, las acciones de educación afectivo-sexual hay que aplicarlas desde la primera infancia, para que, a partir de la adolescencia o la juventud, las personas tengan asumidos conceptos como respeto o empatía con la mujer, a la vez que no se produzca un trato deshumanizado hacia las mismas. En definitiva, planteó la necesidad de que la actuación de los organismos públicos no se quede en medidas superficiales.

Trinidad Jorge recordó que, "frente a la cultura de la guerra, reivindicamos el entendimiento entre las personas, el respeto a la soberanía de los pueblos y la solidaridad como forma de relación humana". Con esa premisa, aclaró que su colectivo seguirá gritando: "Ni guerras que nos destruyan, ni paz que nos oprima".

Otro de los planteamientos del Foro consiste en que, "frente a propuestas punitivistas como solución a las violencias machistas, reivindicamos el desarrollo de una política de prevención, mediante la coeducación y la educación afectivo-sexual integral, de forma estable y continuada en el tiempo, como condición indispensable para fomentar las relaciones basadas en la igualdad y el respeto".

En cuanto a la ineficacia de las políticas hasta ahora desarrolladas, el movimiento exige "planes y programas de prevención integrales, transversales y evaluables, así como servicios de atención a las mujeres dotados suficientemente con ficha financiera y desarrollados a través del empleo público".

Ante el paternalismo institucional, la criminalización e invisibilización de las violencias que sufren las mujeres en los tránsitos migratorios, el Foro reclama "la derogación de la Ley de Extranjería para alcanzar todos los derechos de las personas migrantes".

En cuanto a la violencia económica que supone la feminización de la pobreza, "origen de las brechas económicas de género, exigimos el reconocimiento y la aplicación efectiva de todos los derechos económicos de las mujeres".

El Foro contra la Violencia Machista explica que, después de numerosos años de movilizaciones, y de la puesta en marcha de un conjunto de leyes, políticas y pactos frente a las violencias machistas, "siguen sin ser atendidas las múltiples realidades de las mujeres, ya que continúan sin respuesta las específicas que sufren las mayores, las migrantes, las personas con discapacidad o las trans".

También lamenta que no se tengan en cuenta de manera suficiente otras formas de violencia, como la sexual, la trata con fines de explotación laboral o sexual, contra los derechos sexuales y reproductivos, la institucional, la económica, la vicaria o la existente contra las personas racializadas.