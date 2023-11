El empadronamiento es la base para acceder a la educación o la salud pública

El empadronamiento en un determinado lugar es la base desde la que acceder a otros derechos fundamentales, como la educación de los hijos o la sanidad pública de toda la familia, para lo que se deben hacer otras gestiones posteriores. No obstante, registrarse en el padrón municipal como habitante de un determinado lugar no supone una garantía para evitar desahucios, ni mucho menos. Así lo planteó ayer la abogada Sonia Olea Ferreras, abogada del Grupo de Apoyo Jurídico del Equipo de Incidencia de Cáritas Española, durante la celebración de la tercera edición de la Jornada Técnica Empadronamiento: el derecho a ser vecino/vecina, que estuvo organizada por Cáritas Diocesana de Tenerife, con la colaboración de Istic y el departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social de la Universidad de La Laguna (ULL).

Olea está en permanente contacto con los relatores de Naciones Unidas en asuntos como el agua, pobreza, derecho a la alimentación, medio ambiente o residuos tóxicos. Es una experta en Derechos Humanos y Vivienda, donde entran todos los ámbitos del sinhogarismo, es decir, vivienda insegura, inadecuada, la calle, el chabolismo o los asentamientos, entre otros. La información recopilada por Cáritas en municipios o provincias sirve para elaborar documentos que se plantean ante diferentes ministerios o el Consejo de Europa, por ejemplo.

En opinión de Olea, el hecho de que Cáritas Diocesana de Tenerife organice unas jornadas con una universidad donde la invitación no sea para el personal o los voluntarios de la organización, sino para trabajadores de ayuntamientos, tanto en el departamento de Estadística como en el de Servicios Sociales, es porque hay un problema.

«Y el problema está en que tenemos una normativa para el empadronamiento excelente en el Estado desde 1985 que no es aplicada en la práctica administrativa», apunta esta abogada.

Eso supone que las personas en situación vulnerable, que son las que tienen situaciones complejas y no van «con el papel habitual con el que acudimos quienes tenemos un trabajo, un domicilio, un contrato de arrendamiento, con la firma de tu pareja o de tus hijos de que resides en esa vivienda; cuando estás en otra situación, porque vives en una chabola o en la calle, existe una escalera de problemas tremendos en la mayoría de los casos».

Olea afirma que ya hay muchos ayuntamientos que están llevando a cabo una práctica en esta materia «excelente» y que sus áreas de Estadística «hacen lo que tienen que hacer», que es tener un registro, al día, de las personas que viven en el municipio.

Considera esta especialista a nivel mundial que para Cáritas es fundamental seguir insistiendo en la formación para que la actuación de la administración sea la que tenga que ser. La experta estima que no se trata de una cuestión de desconocimiento en el personal de los ayuntamientos, sino de «costumbre», al igual que en Cáritas, «porque estamos acostumbrados a creer que si voy a empadronarme y no me recogen los papeles es que me han denegado la solicitud», cuando no debe ser así.

Aclaró que el empadronamiento no va a beneficiar en nada a una persona que ocupa una vivienda. «Empadronarte sólo acredita que vives en un lugar», señala Olea, «pues no es un derecho, sino un registro estadístico».

A la hora de empadronar sólo hay que acreditar dos cosas, como son que la documentación esté en vigor y que eres tú quien realmente reside en un determinado espacio, aclara la abogada.

Sonia Olea colaboró en el primer informe que se hizo por parte de Cáritas sobre el enfoque de los Derechos Humanos en relación a los problemas de vivienda y el sinhogarismo en la la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para esta letrada, existe en Tenerife «una situación muy compleja», porque existen «multitud de sinhogarismos: quienes viven en la calle, en cuevas, en playas, en infravivienda, en chabolas o totalmente hacinadas en pisos». Y luego se halla el fenómeno de la vivienda turistificada (afectada por la actividad turística) y de que, como en el resto del Estado, hay un porcentaje muy pequeño de vivienda pública, donde los empleados de Servicios Sociales pudieran derivar a quienes residen en la calle, en infraviviendas o en casas inseguras.

Sobre los dos informes sobre vivienda elaborados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por parte de Cáritas, cuenta que son de los más valorados hasta ahora en todo el país, porque tienen la perspectiva de que la persona sin hogar no tiene nunca un sólo problema o vulneración de derechos, sino muchas. Y, además, no está siempre en la misma situación, sino que varía, pues a veces se halla en una chabola y, a veces, se encuentra en la calle, por ejemplo.

«Lo doloroso es la dificultad que tenéis aquí con la escasísima vivienda pública que hay y que las casas existentes son cada vez de más difícil acceso» para quienes viven en Tenerife y el resto de la provincia.

Olea deja claro que, en cuanto a los derechos básicos, como el de la vivienda, «no nos sirve el planteamiento de quién está mejor», en relación a regiones, países o comunidades autónomas, «sino que pones a todo el mundo en el mismo rango de salida; todo el mundo tiene derecho a acceder al agua, a la vivienda, y lo que Naciones Unidas les dice a los estados es que tienen que usar el máximo de sus recursos y ahí es donde nos toca rascar a ver si es verdad que se están haciendo políticas públicas con el máximo de recursos».

En el último Consejo de Ministros de la pasada legislatura, que se celebró el pasado mes de julio, se aprobó la Estrategia Nacional contra el Sinhogarismo y en el diagnóstico se aseguró que la vivienda pública en España representa el 1,1 por ciento.