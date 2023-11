La titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, Nuria Navarro García, impuso una condena de dos años y medio de prisión a los cinco acusados de coaccionar al empresario Víctor Estévez en una sala del Real Casino de Tenerife en noviembre del 2019 para que retirara una demanda de exigencia una deuda por unas gestiones inmobiliarias.

La autoridad judicial también impone una pena de multa de 5.400 euros (15 meses de multa a 12 euros diarios) a la empresaria Renuka Satyani; al padre de la anterior, el también empresario Kumar Satyani; y a los tres individuos musculosos y vinculados a los gimnasios José Rafael García, Moisés Ruibal y Moisés Baute (estos dos últimos con una reconocida trayectoria en los deportes de contacto).

La jueza condena a los implicados en este episodio por el delito de obstrucción a la justicia (el intento de que retirara la reclamación judicial de más de un millón de euros), con la circunstancia agravante de abuso de superioridad, ante las evidentes diferencias de constitución y preparación física entre los tres matones y la víctima. Y les impone las costas procesales. El denunciante de este caso estuvo representado por el abogado José Manuel Niederleytner García-Lliberós.

Pero, a la vez, Navarro absuelve a los cinco implicados del delito de lesiones psíquicas del que también fueron acusados por la Fiscalía y la acusación particular.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial.

Los hechos

La autoridad judicial recoge como hechos probados que el 4 de octubre del 2019, las sociedades mercantiles Sogribe SL. (cuyo socio y apoderado es Víctor Estévez) y Tenelanz Inversiones SL. (cuyo administrador único es Miguel Ángel Labrador, quien delegó en Estévez para este asunto) interpusieron petición inicial de juicio monitorio ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife. En la misma se reclamaba una significativa cantidad de dinero (más de un millón de euros) a la empresa Satyani Inversiones, donde figuraba como administrador único Kumar Satyani y donde Renuka colaboraba. La solicitud fue admitida a trámite y la resolución fue notificada al representante legal de Satyani el 13 de noviembre del 2019.

Para intentar llegar a algún acuerdo, las partes acordaron celebrar una reunión el 21 de noviembre del 2019, a las 9:00 horas, en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, a la que, en principio, debían asistir Víctor Estévez y Renuka Satyani.

Sin embargo, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL DÍA, Kumar y Renuka planearon intentar influir con intimidación y/o violencia en Estévez para que retirara la demanda interpuesta. Para ello consideraron oportuno contar con la presencia de los otros tres acusados (Moisés Ruibal, Moisés Baute y José Rafael García).

El 21 de noviembre, a las 8:55 horas, el intermediario inmobiliario Víctor Estévez y su entonces abogado, Javier Velasco, llegaron al Casino y subieron a una sala de reuniones en la primera planta.

A las 9:05 horas, Renuka llegó acompañada de uno de los individuos, mientras que su padre entró en la institución santacrucera con los otros dos once minutos después. Así consta en la grabación realizada por las cámaras de seguridad. Tras indicar a los demás que subieran a la primera planta, Kumar se quedó en el hall del Casino.

Una vez que entraron en la sala de la reunión, José Rafael cogió del brazo al letrado Javier Velasco, obligándolo a que saliera de la misma y permaneció junto al abogado en el exterior. Además, le impidió que entrara cuando Velasco escuchó los gritos de Estévez pidiendo ayuda. Con dicha acción, la jueza considera que García disminuyó las posibilidades de defensa de Víctor Estévez.

Mientras tanto, dentro de la sala, “haciendo uso del desequilibrio de fuerzas que les favorecía”, Moisés Baute agarró a Víctor y Ruibal le dio a la víctima un golpe en el lado izquierdo de la cabeza.

A continuación, Renuka se dirigió a Estévez para advertirle de que “eso sería lo que le ocurriría a él y a su familia si no retiraba la demanda”.

El entonces letrado de Estévez afirmó durante el juicio que, en su momento, su cliente le dijo que Renuka le planteó que, si necesitaba dinero, podía haber pedido trabajo, pero no demandarlos.

Después, el intermediario inmobiliario y Velasco se dirigieron al coche del primero, que estaba estacionado en el aparcamiento de la Plaza de España. Y Víctor Estévez recibió tres llamadas, en las que le preguntaban si tenía seguro por un golpe que se hubiera dado con el coche.

Ante dichas circunstancias, hubo un momento en que el abogado Javier Velasco aconsejó a Estévez que no denunciara las citadas coacciones y que, además, retirara la demanda de reclamación de dinero a Inversiones Satyani. Velasco se quedó algo bloqueado por lo que ocurrió, sobre todo, por el hecho de que hubiera sucedido en el interior de las instalaciones del Real Casino de Tenerife en horario de día.

Sin embargo, la víctima decidió mantener la petición de juicio monitorio para recuperar el dinero que creía que le correspondía y, cinco días más tarde, también denunció el episodio del casino.

Cuando le preguntaron por qué había tardado tanto tiempo en acudir a la Policía Nacional, a pesar de que varios abogados le habían sugerido que fuera al médico y denunciara, Estévez respondió que se lo pensó varios días porque, aunque los consejos se los daban expertos, “el pellejo era el mío y el de mi familia”.

Durante la vista oral, Renuka argumentó que acudió al Casino porque quería que Moisés Ruibal fuera su entrenador personal y que, cuando este no pudiera, ejerciera de monitor Moisés Baute. José Rafael se sumó al grupo porque pensaba desayunar con uno de los anteriores.

Sobre la pregunta de por qué los tres individuos no se quedaron en la cafetería del Casino, Renuka señaló que las personas que no son socias de la institución no pueden estar en la misma solas. Sin embargo, desde las acusaciones plantearon en sus conclusiones por qué los tres individuos musculosos no se quedaron con Kumar en el hall o en la cafetería.