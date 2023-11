Luis Balbuena vivió los inicios del asociacionismo docente

La aventura docente de Luis Balbuena, quien ejerció desde 1969 hasta 2005 como profesor de Matemáticas, y desempeñó el cargo de primer consejero de Educación en Canarias desde 1983 hasta 1987, necesita de algunos capítulos que se escriben durante los años en los que vivió los pasos iniciales del asociacionismo docente. El lunes anterior Balbuena nos relató ya su llegada al Magisterio y su ejercicio como enseñante en distintos centros de Huelva y Tenerife.

Exactamente, el mundo del asociacionismo del profesorado constituye un prefacio previo en el crecimiento del propio Luis Balbuena, que, con plena seguridad, conformaron los antecedentes de su paso posterior a ser el primer responsable de la Consejería de Educación en Canarias. «Un tiempo del que guardo gran recuerdo es el dedicado al Movimiento Asociativo del Profesorado. En 1975, estando en Huelva, me tocó poner en marcha el BUP en mi centro, el Instituto Femenino Diego de Guzmán y Quesada, del que fui vicedirector. Ya durante el Curso 1977-1978, cuando vuelvo a Tenerife, aquí me encuentro con una preocupación existente y generalizada entre muchos compañeros de la docencia», recuerda y Luis hace uso de la nostalgia, al hablar de estos tiempos. «Coincido en La Laguna con varios compañeros de la Facultad, que habíamos estudiado juntos y nos reunimos una tarde en mi casa. Ese día decidimos dar los pasos para crear una sociedad de profesores. El argumento que compartíamos era muy claro, no era lo mismo que cuatro jóvenes profesores se dirigieran a una institución pública o privada para hacer cualquier gestión o promover una iniciativa, que hacerlo con el apoyo de un gran número de docentes». Así, Balbuena fue testigo y partícipe del sentido de que unidos tenemos más poder y fuerza.

De esta forma, Luis Balbuena, «en 1977, junto con los profesores Ángel Isidoro Martín, Manuel Linares Linares y Antonio Martinón Cejas promovimos la creación de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas. A nosotros cuatro, se sumaron luego cientos de colegas. Hay una anécdota. Habíamos convocado una reunión en un aula de la Facultad, para que asistieran los interesados. Nosotros pensamos que sólo vendríamos nosotros y algunos amigos cercanos más. Cuál fue nuestra sorpresa, cuando llegamos al aula, estaba totalmente llena. La creamos formalmente en septiembre de 1977. En poco tiempo, éramos más de 500 socios. Fui el primer Secretario General hasta 1983. Posteriormente, entre 1987 y 1989, ejercí el cargo de Presidente siendo Ana Alicia Pérez Hernández la Secretaria General», explica. «A partir de ahí comenzaron a aparecer sociedades de profesores de Matemáticas por toda España: Andalucía, Navarra, Aragón, y así el resto. Era el año 77 y todo estaba en ebullición con los inicios de la Democracia».

Hasta Iberoamérica

La iniciativa asociativa, nacida en Canarias, impulsa nuevas aportaciones en los métodos y herramientas para desarrollar la asignatura de las matemáticas en el aula y cada vez son más los profesores que se suman en el territorio nacional. De esta manera, «en 1988, promovemos la creación de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, la FESPM, de la que fui su segundo Secretario General desde 1989 hasta 1996. Pero, paulatinamente, comienza a expandirse aún más y en Iberoamérica toman también el modelo asociativo que habíamos creado nosotros en Canarias. En 1995 se promueve la creación de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, llamada por sus siglas, FISEM. Surgió de un Congreso Iberoamericano al que acudimos varios compañeros en Santiago de Chile, justo ese año. Les propusimos a las federaciones latinoamericanas el que se unieran en una federación, pero la mayoría estaban recién creadas y veían esto como un proyecto muy grande. Quedamos en que mantendríamos el contacto para dar forma a la siguiente etapa», explica.

Pero la relación Canarias-Iberoamérica, con las educación y las matemáticas como vínculo, no paró, sino que al contrario continuó creciendo. «Seguimos en contacto con nuestros compañeros en América. Acudíamos durante el año a distintas convocatorias en seminarios y congresos por latinoamérica. Conservamos esa relación. Incluso, yo en 1996 ocupé la vocalía de relaciones con Iberoamérica desde la FESPM. Lo que es verdadera historia es que en 2003 se crea formalmente aquí, en Tenerife, en Puerto de la Cruz, la FISEM durante la celebración de las XI Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. En esa reunión constituyente se me elegió Secretario General y como Presidenta la profesora Celia Carolino Pires, presidenta de la Sociedad Brasileña. Tuve la suerte de estar en este cargo hasta 2011. Hoy conforman la FISEM más de 100.000 profesores».

En medio de todo este periplo asociativo, se crea el Año Mundial de las Matemáticas en el 2000, y «se me designa como Presidente del Comité Canario. Otro proyecto que llevamos a cabo fue la propuesta de designar como “Día Escolar de las Matemáticas el 12 de mayo” cada año. Esta idea, como muchas otras, la lanzamos los canarios desde la FESPM. Esa fecha coincide con el nacimiento de Pedro Puig, el precursor de la didáctica de las Matemáticas en España durante la década de los 50, por cierto, casado con una lagunera», aclara. «Ahora, miramos para detrás y nos puede la satisfacción. Nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena para que todo esto ayude a que el alumno reciba cada día mejores contenidos, y ofrecidos en las condiciones más adecuadas. Además de haber participado en ello, fuimos los primeros en hacerlo».

Solidaridad

El asociacionismo del profesorado conformaba igualmente el colaborar muchas veces con otros centros. «Lógicamente, los viajes a congresos y seminarios que hacíamos tenían como finalidad escuchar a otros compañeros y aprender de ellos, al tiempo que establecíamos contactos con colegas que estaban en situaciones parecidas a las nuestras y con ello poder intercambiar experiencias y estrategias en el futuro. Acudí a muchos y por tanto aprendí bastante en ellos», señala. «Estuve en muchos congresos en Iberoamérica, generalmente como conferenciante y ponente de talleres. Procuré llevar siempre las maletas llenas de material tipo lápices, rotuladores, material fungible para el alumnado. para entregarlos a los centros, que allí se llamaban escuelas carenciadas. Un colega me definió una vez como una ONG unipersonal, porque lo único que nos importaba era mejorar la enseñanza entre todos». Era la solidaridad educativa que existía en la década de los setenta y ochenta, solidaridad que hoy otros siguen intentando aportar desde el mismo ámbito docente. Educación y enseñar la solidaridad como modelo de vida, siempre han caminado juntas.

Todavía en este paso a paso por el recuerdo de los momentos vividos por Luis Balbuena a través de su viaje por la enseñanza, nos queda acercarnos con él hasta a esos años donde la docencia en Canarias abriría una nueva ventana a la que sería la llegada de otro capítulo de la Educación, y vendría con la primera consejería de Educación en Canarias. Recuerdos y vivencias que nos traerá este profesor el próximo lunes a Maestras y maestros de ayer.