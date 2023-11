Nació en Colombia, tiene raíces italianas y desde hace más de dos décadas reside en Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que empezó siendo un «juego» para recomendar buenos lugares para comer acabó aglutinando a más de un millón de seguidores en torno a @tasty-hunting, el domicilio virtual de la influencer gastronómica Oriana Severino (Santa Marta - Colombia, 1983).

Una base de Colombia, un poco de influencias italiana y una cantidad generosa de canariedad; ¡vaya ensalada!

Sí que lo es... No puedo renunciar al lugar en el que nací, a las raíces de mi padre y al lugar en el que he vivido durante más de dos décadas. Yo crecí en Santa Marta (Colombia), pero he pasado muchos años en Gran Canaria y, por lo tanto, me siento una más en este archipiélago.

De Santa Marta también es naturalCarlos Vives.

Sí, era vecino de mis padres. ¡Todo un personaje! Un ser muy querido en Colombia.

¿Y cómo acabó en Gran Canaria?

Mis padres decidieron por mí. Se vinieron a buscar una oportunidad laboral y lo que vino después fue algo natural. Nos gustó lo que encontramos porque ya son unos cuantos años en las Islas.

Tampoco se come mal...

Se come de lujo... Productos de calidad, mucha creatividad gastronómica y, sobre todo, la generosidad de unos clientes que saben valorar el esfuerzo que has puesto en cada plato.

¿Usted activó todo esto realizando recomendaciones de lugares donde comer bien en Gran Canaria?

Sí, justo un año antes de la pandemia [silencio]. Me encantaba salir de tascas y restaurantes con mis amigas y se me ocurrió abrir un perfil [@tasty_hunting] para relatar mis experiencias.

Una afición un poco cara, ¿no?

Al final, a medida que fue creciendo el proyecto, ya no salía tanto como para alimentar con unos contenidos diarios mi cuenta y decidí pasarme a la cocina. Al rato se desencadenó la crisis sanitaria y me quedé entre calderos... Así nació el proyecto Cocina sana y sin complicaciones (Planeta). Yo he crecido oliendo la pasta fresca y los ingredientes que mi padre usaba cerca de los fogones. Supongo que todas esas influencias aparecen en este proyecto y en otro que ya estoy cocinando para un canal de televisión.

¿Está planificando ampliar su radio de acción en otras Islas?

Hay unas buenas razones gastronómicas para disfrutar de los manjares que existen en el Archipiélago.

¿Sabe que muchos grancanarios disfrutaron en el pasado de unos cuantos fines de semana de buena comida y vasos de vinos en Tenerife?

No lo sabía, pero en Tenerife hay lugares en los que comer es un placer.

Muchos platos y garrafones de vinos cayeron en esas jornadas de guachinches...

...me lo imagino: lo rico se busca. El guachincheo es algo que está en el ADNde todos los canarios.

¿No descartamos entonces que sus recetas acaben por invadir islas como La Gomera, Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote?

Nunca hay que descartar un lugar bueno para comer, y en las Islas hay muchos.

Hablando de multitud, ¿cómo se lleva lo de contar con más de un millón de seguidores virtuales?

En instragram las alegrías y las tristezas van por barrio; depende del día que tengas... Si algo no funciona lo reviso para buscar el fallo y volver a la carga: en las redes sociales hay más días que oportunidades. A veces, las cosas pasan y no logras saber por qué has tenido tanto éxito en un asunto que tú creías que no iba a dar para mucho.

¿Cuál es la receta de su éxito?

Los ingredientes exactos no se los puedo decir, pero supongo que hay mucho de constancia, dedicación y paciencia.

Sí, pero lleva años arrasando con sus recetas.

Sólo me atrevo a decir que son sanas y sencillas...

¿Lo de barata, tal y como se está poniendo la cesta de la compra, es mucho decir?

Sí, los precios han subido. Ésa es una realidad innegable, pero si ponemos cabeza y vamos a la compra con las ideas claras todo nos va a salir un poco más barato. Hay ingredientes básicos, no demasiado caros, que nos brindan mil posibilidades: sólo hay que buscarlos.

¿Algún truco en este recetario?

Unos cuantos... Los ingredientes buenos los tienes en la nevera o el súper de la esquina. Este libro no tiene recetas que tengas que buscar en sitios extraños. Eso sí, no lo dejes todo para el domingo porque entonces las posibilidades de encontrar algunos productos se complican y encarecen.

¿Una recomendación?

Una buena tortilla de papas siempre es una gran solución. Los extras se los dejo elegir. Verduras, carnes, chacina... A medida que pruebas cosas te vienes arriba [ríe].

Para dar forma a una tortilla de papas en condiciones se necesita paciencia y no sé si vamos muy sobrados de calma...

Vivir con prisas no es un sinónimo de tener que comer mal, tan solo hay que organizar un poco el tiempo y escoger alimentos de calidad para intentar llevar una dieta equilibrada.

Hablar de equilibrio con lo que nos gusta a los canarios un postre es algo más que un imposible, ¿no?

Lo sé, todos somos golosos pero podemos equilibrar nuestras comidas sin renunciar a un buen postre. Disfrutarlo en ocasiones especiales es un placer que sólo está a nuestro alcance. Un plátano, por ejemplo, tiene un sabor que despierta todos nuestros sentidos el tiempo que lo degustamos.

¿Quién se resiste a comerse un buen trocito de quesillo canario con nata? No hacerlo sí que sería un pecado...

Se puede hacer si tenemos en cuenta las cantidades y cuándo lo comemos. Lo que sí debemos evitar es un exceso de azúcar.

¿Hace falta mucha fuerza de voluntad?

Sí, pero quién se resiste a comerse un buen trocito de quesillo canario con nata. No hacerlo sí que sería un pecado... Comer sano implica tener esa fuerza de voluntad.