17·11·2023 14:30

Echo Pop con un 62% de descuento

Hablamos de un altavoz inteligente con Bluetooth. Compato y con un sonido muy potente, es perfecto para habitaciones pequeñas o espacios recudidos.

Como ocurre con los otros modelos de Alexa, puedes pedirle al asistente que reproduzca música, audiolibros, pódcast, te cuente las últimas noticias o la información meteorológica. Y solo usando la voz. También se puede conectar el Echo Pop al móvil para reproducir desde tu dispositivo móvil.

Importante: Alexa no te escucha hasta que no la llamas por su nombre y la barra de luz no se pone de color azul. Y estamos ante un altavoz muy seguro, ya que ha sido diseñado con múltiples capas de protección y control de privacidad, incluso con un botón para desactivar los micrófonos.

La tela del Echo Pop proviene de hilo 100 % reciclado posconsumo y el 80 % del aluminio usado para su fabricación es reciclado.