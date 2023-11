Minerva, la pequeña superviviente

El 31 de diciembre de 2018 nació en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) la pequeña Minerva –o Mine, como la llaman en casa–. Su llegada al mundo, sin embargo, no fue tan cálida y agradable como suele ser la de otros niños nacidos en el año nuevo. La de Mine fue una llegada abrupta y mucho, mucho antes de tiempo. Tan solo cinco meses después de ser concebida.

Pronto su vida se llenó de tubos y sondas. Cables que le resultaban molestos, pero que eran su única forma de sobrevivir. Al llegar al mundo le dieron 48 horas de vida. Pesaba medio kilo (450 gramos) y apenas medía 28 centímetros. «Se me escapaba cuando la cogía con las dos manos», rememora su madre, Davinia Sanabria. Lo habitual es que un niño recién nacido pese unos 3.000 gramos (3 kilos) y unos 50 centímetros, pero a Mine le faltaban al menos cuatro meses más de maduración. Casi la mitad.

Sanabria tenía 38 años cuando se quedó embarazada. Y seguía teniéndolos cuando casi pierde a su pequeña antes incluso de llegar a conocerla. «Nadie te prepara para tener un parto prematuro», explica Sanabria, que en el Día Mundial del Niño Prematuro que se celebra hoy, trata de concienciar con su historia sobre los problemas que acarrea tanto física como mentalmente atravesar el largo camino de la prematuriedad.

El sueño de ser madre de Sanabria se rompió aquella noche en mil pedazos. «Padezco de hipertensión y me habían ingresado cinco días antes porque la niña no estaba recibiendo todos los nutrientes necesarios», explica. En plena Nochevieja le dieron la noticia que nunca imaginó recibir: «Me dijeron que me tenían que hacer una cesárea de urgencia, era cuestión de vida o muerte, la niña o yo».

La primera vez que se percató de que no podría vivir la maternidad que había imaginado fue cuando vio a un enfermero llevándose aprisa a su niña a la UCI pediátrica del HUC. Lo hizo justo después de sacarla de su vientre. «No la llegué a ver», rememora, «se la llevaron directamente». Su padre, Aday Pérez la consiguió conocer seis horas después de nacida. La imagen le impactó. Minerva era más pequeña que «un conejito». Se encontraba envuelta en tubos y máquinas, demostrando con sus débiles latidos y su dificultad para respirar la fragilidad de su vida. Sanabria la vio al día siguiente asumiendo que su pequeña solo viviría un día más. «Le dieron 48 horas».

«Sentí felicidad y miedo», recuerda Sanabria, que asegura que tenía «una sensación horrible, como si todo aquello fuera mi culpa». A los 10 días de vida, pasados sus primeros Reyes, pudo cogerla, aunque no supiera si quiera cómo hacerlo. «Había que tener mucho cuidado porque no se le cayera ningún tubo», recuerda su madre, que asegura que la pequeña le cabía en las dos manos y «le sobraba espacio». Pero pronto Sanabria se dio cuenta de que aquella niña no se guiaba por las normas establecidas ni seguía a rajatabla las predicciones de los médicos. «Ella quería vivir», destaca su madre.

Tal era así que en los seis meses y medio que vivió dentro del hospital, Minerva se fue convirtiendo en una niña cada vez más enérgica y revoltosa. «Cuando me la ponía al canguro –un método recomendado para que los niños prematuros sigan escuchando los latidos de su madre– Minerva se intentaba zafar y quitar todos los tubos que le ayudaban a respirar», explica Sanabria. Tanto se obcecaba en aquello la recién nacida, que a veces, incluso, lo conseguía. «Se le ponía la cara negra muy rápido y había que actuar con mucha premura para que no se ahogara», explica su madre. «La Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas Prematuros (Apremate) en Canarias ha sido una pieza clave para que los padres de Minerva hayan podido afrontar el miedo y el dolor asociado a los primeros años de vida de la pequeña».

Los meses pasaban y Minerva mejoraba, pero no lo suficiente como para volver a casa, por lo que sus dos padres tuvieron que dejarla en el hospital. «Me dieron el alta y la dejé allí». La pena y el desasosiego le inundaron cada día desde ese momento. «No sabía si al volver la encontraría viva», recuerda. Pero Minerva salió de aquel trance. No sin luchar. De hecho, en sus ya cinco años de vida no ha dejado de hacerlo. «Hemos pasado por infecciones, transfusiones, punciones lumbares y varias operaciones para reducir sus problemas respiratorios», confiesa su madre. Es la secuela que le queda, el que sus pulmones, que nunca llegaron a formarse del todo, no sean capaces de funcionar con normalidad.

Pero Mine sigue creciendo y con ella sus ya no tan pequeños pulmones. «Nos han dado el alta de varias especialidades, y poco a poco recobramos una cierta normalidad», reseña su madre. Y mientras, Minerva compatibiliza los médicos con sus amigos en el colegio. Crece y aprende. Y sobre todo sigue demostrando sus ganas de vivir.