El alumno con autismo podrá ir al viaje de fin de curso con adaptaciones

Elan Fleita podrá ir al viaje de fin de curso a Madrid junto a sus compañeros de sexto de primaria del CEIP El Tablero, con adaptaciones para las actividades que se desarrollen. El niño de 11 años, con TEA (Trastorno del Espectro Autista), había sido excluido de la iniciativa, según denunció su madre, Irene Valerón, desde la semana pasada, y ayer se alcanzó un acuerdo, con la mediación de la Consejería de Educación, para que pudiera participar tras la celebración de varias reuniones, aunque con matices.

«La noticia es que sí, que hay luz verde, con adaptaciones, que aún no sé cuáles son; pero a cualquier posibilidad para participar en alguna actividad diré que sí. (...) Los ratos en que ellos crean que no podemos participar, mi hijo y yo podremos tener otras interacciones de otra manera», celebra Irene Valerón. En este sentido, recuerda que acudió a las redes sociales y a los medios de comunicación a denunciar lo que consideró una injusticia con su hijo. «Fue excluido, así lo sentí», critica.

Valerón aclara que el CEIP El Tablero siempre «ha cumplido todas las peticiones» que le ha realizado para que su hijo pudiera cursar ciertas asignaturas o participar en determinadas actividades. «El centro siempre había dado su brazo a torcer», añade. Pero justifica que, en esta ocasión, «no quería que volviera a pasar lo que ocurrió con una acampada de Quinto». Según el testimonio de la madre, cuando Elan Fleita estaba en cuarto curso pudo participar en una acampada gracias al talante integrador de la maestra que estaba al frente del grupo de referencia. Sin embargo, el año pasado, esa maestra se había ido del colegio y, cuando se celebró otra acampada, su hijo no pudo asistir.

Desde el momento en el que Valerón tuvo conocimiento del viaje de fin de curso a Madrid solicitó mantener una reunión con su tutora, su orientadora y la directora del colegio, que le trasladaron que no veían positivo que Elan se desplazara porque no pertenece al Sexto curso de Educación Primaria, sino a un Aula Enclave, por lo que no tiene una interacción social con sus iguales.

La madre incluso se ofreció a acompañar a su hijo a Madrid, poniendo como ejemplo que en septiembre habían ido a Disneyland París, en Francia, y que, pese a las colas y las aglomeraciones de gente, el niño disfrutó perfectamente del viaje y sin contratiempos. Pero dice que, nuevamente, la respuesta fue negativa.

Desde el momento en que tuvo conocimiento del caso, la Consejería de Educación inició las gestiones para activar los recursos y que las partes se pudieran reunir cuanto antes con la inspección de zona. Valerón desvela que ya hubo reuniones privadas con el inspector del área designado, tanto el lunes como el martes. Pero esta vez se sentaban la madre y el centro para alcanzar un acuerdo. Así, el área que dirige Poli Suárez asegura que la solución para que Elan pudiera viajar ya se le había planteado con anterioridad por parte del centro: que el niño viajara con adaptaciones y cambios, porque entendían en el centro que determinadas actividades no estaban pensadas para él.

«Es la misma solución que se le había dado, lo que pasa es que ahora dice que sí está dispuesta a aceptarlo. Ella quería un viaje donde el niño pudiera participar en todo», aseguran desde la Consejería. Además, en un comunicado, muestra que el informe de Inspección Educativa avala la actuación del CEIP El Tablero y confirma, tras el proceso de mediación llevado a cabo entre el centro y la familia, que no hubo discriminación.

Sin embargo, Valerón sostiene que en ningún momento se le había ofrecido esa posibilidad y, por ello, decidió acudir a las redes sociales y a los medios de comunicación. «No ha sido porque no haya estado de acuerdo con las adaptaciones que me ha dado el centro, eso nunca ha sido así. Siempre he estado abierta a que me dieran las opciones que me quisieran dar para poder participar», asevera.

Por otro lado, la Consejería también matiza que otro de los puntos del acuerdo alcanzado tras una reunión de casi tres horas ayer era que Valerón se retractase de ciertas acusaciones a la directora del centro. Y si esto no se produce, no pueden confirmar nada de lo que ha difundido la madre. En este sentido, detallan que se comprometió a «subsanar la lesión producida en los medios al CEIP El Tablero y a la directora», cosa que considera que no se ha producido hasta el momento. «Entendemos que si el centro ya ha dicho que sí al viaje adaptado, no debería haber problemas. Pero no podemos confirmar que eso se vaya a producir porque ella no ha respetado el acuerdo», reitera Educación.

Preguntada al respecto, Valerón reconoce que durante la reunión asumió que se ha equivocado en ciertas maneras y se retracta «de que se piense que esta lucha fue en contra de esa persona». «Quiero dejar claro que mi intención no fue caer encima de nadie. Yo lo único que pedía es que fueran imparciales dentro del centro, que dieran oportunidades a todos los niños y que se reconozca a mi hijo como alumno de un curso», añade.

Otro de los puntos que Educación quiso remarcar es que la Consejería mantiene canales abiertos con las familias para resolver este tipo de conflictos a los que, aseguran, no acudió Irene Valerón. En particular, estos recursos se dirigen al alumnado que requiere una atención especial: alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) o necesidades educativas especiales (NEE). «Queremos dar el mensaje de que esta no es la manera de hacer las cosas», manifiesta el área.

«He hecho esto con todo el amor del mundo hacia mi hijo y hacia todos los niños que se pudieran ver discriminados», justifica Valerón, quien defiende que aunque Elan Fleita está en el Aula en Clave del CEIP El Tablero, está integrado con su grupo de referencia de sexto. «Como madre dolida no me gusta que se diga que mi hijo solo pertenece al Aula Enclave porque, para mí, mi hijo es de Sexto», aclara. Su intención, agrega, siempre ha sido que desde pequeño su hijo pudiera estar con los mismos compañeros, lo que se demuestra, a su juicio, por que ha podido cursar un número importante de asignaturas con integración dentro del aula ordinaria.