Una mujer canaria es protagonista de una historia que podría cogerse para el guion de una película de Hollywood.

Nacida en nuestro archipiélago, ha decidido reclamar la paternidad a un hombre suizo que tuvo una relación sentimental con su madre y fruto de los encuentros íntimos de ambos nació ella hace 38 años, si bien desconocía que la progenitora se había quedado embarazada.

La mujer, residente en Arucas (Gran Canaria), perdió a su madre cuando tenía cinco años, quedando entonces bajo la tutela de su abuela materna hasta que cumplió la mayoría de edad, si bien su abuela lo "único" que le decía es que su padre "era un extranjero, que hablaba alemán, que estuvo viviendo en la isla unos meses y desapareció sin saber nada más de él", según se recoge de la demanda interpuesta y firmada por el letrado Enrique Osuna Martínez Bonet del Bufete Osuna y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, la mujer decidió iniciar la búsqueda de su padre biológico a través de distintas redes sociales y empresas o bancos de ADN, dándose de alta en el año 2017 en una empresa donde puedes enviar tu ADN mediante una prueba de saliva y conocer tus orígenes.

Los resultados de su ADN corroboraron sus orígenes de Guinea Ecuatorial --algo que ya conocía-- por parte de su madre, mientras que por parte de su padre los orígenes eran de Suiza.

Tras estos resultados, y durante un periodo de tres años, la mujer había obtenido coincidencias de ADN lejanas pero en el año 2020 la historia da "un vuelco cuando recibió una coincidencia cercana" a través de la empresa en la que se dio de alta consiguiendo contactar con la persona cuya coincidencia biológica era cercana.

A los pocos días esta persona le contestó ayudándole a realizar un árbol genealógico, que la mujer pudo concluir tras un "duro trabajo" (búsqueda en internet, obtención de documentos públicos, comunicaciones con la persona de coincidencia cercana etc.). Además ambos compartieron fotografías, pudiendo comprobar que existían similitudes físicas, por lo que ambos decidieron realizarse un test de paternidad.

El resultado de este test de paternidad fue del 99,99 por ciento, y tras varios meses de conversaciones, el hombre invitó a la mujer a su casa de Suiza, compartiendo tres semanas juntos, y pudiendo conocer ella a sus presuntos abuelos y tíos.

Posteriormente hubo varios viajes de ella a Suiza y de su presunto padre a Las Palmas de Gran Canaria intentado "recuperar el tiempo perdido" y durante uno de los encuentros la mujer le preguntó por qué no la reconocía como hija legítima, a lo que el hombre le expuso que se asesoraría para dar los pasos.

El hombre, soltero y con una "importante fortuna", tras varios meses no respondió a la mujer, a quien aseguran "no" le mueve el tema económico, lo que motivó un enfriamiento de la relación y en la última visita de la mujer a Suiza, por invitación de su presunto abuelo, tuvo una discusión con su supuesto padre, ya que le confirmó que no la iba a reconocer como hija.

Por este motivo, después de estar integrada en la familia durante años y separarla de ellos, "cortando el contacto de manera radical", la mujer ha decidido interponer una demanda para que su presunto padre, tras una prueba de paternidad que eleva la coincidencia en un 99,99 por ciento, le reconozca como hija.