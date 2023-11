¿Cuál es el mensaje y la inspiración del espectáculo que has ofrecido en el evento WOMAN Business?

En el evento WOMAN Business hemos hecho un extracto de dos de los actos del espectáculo WOMAN By Aaron Vivancos. Hemos mostrado una parte que representa la luz después de la depresión, de los obstáculos; y otra que representa la fuerza de la mujer guerrera.

El espectáculo completo lo estamos representando en el teatro Reina Victoria hasta el 26 de noviembre, y trata de una reflexión sobre distintos momentos y situaciones que viven las mujeres a lo largo de su vida. Es un homenaje a la mujer, es una obra que te hace sentir identificado con las historias que cuenta a través de las fuerzas de la danza narrativa, el flamenco de vanguardia, el teatro, con textos escritos por Pilar Almansa e interpretados por Guadalupe Lancho, música de composición original, de un servidor y de Gonzalo Garcia, grabada con la orquesta sinfónica de Budapest, efectos audiovisuales de gran formato y vestuario de la firma de moda española “ALVARNO” que viste de elegancia y colorido la obra de WOMAN.

Provienes de un grupo artístico eminentemente masculino (Los Vivancos) pero tu nuevo espectáculo se titula 'WOMAN'. ¿Cuál es la vinculación de tu arte con el mundo de la mujer?

Los Vivancos, nuestro talento en la música, la danza, las artes marciales y las acrobacias, nos han llevado a crear cinco grandes producciones, con las que hemos pisado los escenarios de más de 60 países, ha sido una experiencia emocionante y muy enriquecedora personal y profesionalmente hablando.

En WOMAN, mi vinculación con el mundo de la mujer es solo una pequeña parte de la experiencia de vida con la mujer: desde la relación con mi mujer, con mi hija, con mi madre, con mi hermana y con otras mujeres que me inspiran y emocionan. Esta obra es total, es absoluta un homenaje a la mujer. He puesto al servicio de la representación de distintos momentos de la vida de las mujeres mi arte, mis coreografías, mi música, mi sentir, mi emoción, mi honestidad…

De igual forma, mucho más allá del género, representa una comunicación a través de la expresión de la emoción. En la creación de WOMAN, siempre he intentado no desconectar sobre lo que sentía para crear y sobre lo que me hacía sentir lo que creaba, que hubiese coherencia en todo momento encontrando en las notas, en las imágenes, en los pasos… las palabras adecuadas, cargadas de ese mensaje que llega traspasando cualquier frontera. Las emociones van más allá del género.

¿Qué nuevas formas y lenguajes exploras en este nuevo proyecto, distinto a todo lo anterior?

En WOMAN he trabajado con el lenguaje de la danza interpretativa, el flamenco de vanguardia, con la expresión teatral y la composición musical, con el vestuario y efectos audiovisuales como base, pero también con el arte de la arena o el lenguaje de signos. Para sentir y comprender la profundidad de WOMAN, tienes que verla.

Las historias que muestra, ¿están inspiradas en alguien real?

Sí, todos los actos están inspirados en personas y situaciones reales. Este espectáculo no deja de ser emoción. Todo aquel que la sienta, que la vea, que la escuche, que la viva… se reconocerá en alguna de las formas de WOMAN. En este show he querido recoger vivencias y verdades, WOMAN nos representa a todos. Cuando se parte de algo real, es más natural el proceso de llegar a la emoción de las personas. Por eso, cada una de las situaciones representadas parte de experiencias vividas a través de personas muy cercanas a mí. Eso me ha permitido sentir y crear sin dobleces.

Además, de alguna forma, a través de nuestras vivencias, nos sentimos identificados con el relato que presenta WOMAN. Este espectáculo es una mirada hacia afuera y hacia adentro, hacia la sociedad y hacia nosotros mismos.

¿Cada nuevo espectáculo es un más difícil todavía?

Cada espectáculo representa un nuevo reto. Diferente. Este ha sido un reto personal y profesional muy importante y el reto aún sigue en pie…

“Cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro”, dice un refrán. Cuando los hermanos en lugar de dos son siete, ¿también se cumple el refrán? ¿Cuáles son las partidas y contrapartidas de trabajar en una empresa familiar? ¿Y las de hacer, de vez en cuando, proyectos aparte, en solitario?

¡¡¡Bien dice el refrán!!! Nuestra carrera juntos, Los Vivancos, ha sido espectacular en muchos sentidos. Me he realizado profesionalmente en los mejores escenarios de medio mundo, y eso nos ha dado la oportunidad de vivir experiencias muy enriquecedoras a través de nuestras giras. En contrapartida para mí, el ritmo de un grupo no es el ritmo de uno mismo y para realizar otros proyectos particulares y a tu ritmo… en muchos casos, implica cambiar, renunciar a unas cosas por otras... Mis proyectos en solitario son un reto inmenso, una aventura que tomo con todas las consecuencias; como dice el refrán: “no pain, no gain”.

¿Qué reacciones ha tenido el público cuando la ha visto?

Da igual el país en el que representemos WOMAN, la gente sale emocionada, conmovida, con la piel de gallina… con ganas de más… En los testimonios del público puedes sentir la emoción que les ha hecho vivir WOMAN. Ese “viaje de emociones” que comentan, para mí, como creador, es oro.

