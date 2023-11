El 'supermán' de la ingeniería: sufre ceguera y apenas oye, pero levanta un aplauso unánime

José María Gil, alicantino de 38 años, es prácticamente ciego y oye con dificultades. Sufre una pérdida auditiva del 50%, que le dificulta entender a la primera lo que le dicen. Aun así, José María sacó una carrera (Ingeniería Informática), un máster y un título de especialista en desarrollo de aplicaciones móviles. Hoy es responsable de la Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alicante, desde donde diseña apps para que los estudiantes con discapacidad lo tengan, según dice, "más fácil que yo". Sus colegas técnicos de otras instituciones académicas, reunidas en Oviedo en un encuentro nacional, le consideran un 'supermán'.

"En mi época (2003-2008), se estaban empezando a usar todavía los portátiles y la pizarra de clase no la veía. Eso estudiando una ingeniería lo complica todo. No dejé la carrera de milagro. Lo que me salvó fue una pizarra digital", cuenta. Eso y su "mente de hierro". "Cuando estaba en el Bachillerato, parecía que solo podía estudiar Derecho, Magisterio o cosas de Letras por mi problema de visión. Cuando dije a los profesores que quería hacer Informática, la reacción fue: ‘¡Uy, estás loco!’". Pero José María les dio una lección. "Siempre me gustó la tecnología y quería hacer cosas que pudieran ayudarme a mí y al resto". Su mensaje para los estudiantes con discapacidad es... "Si te gusta algo, estúdialo. Puedes tardar dos o tres años más que el resto, pero lo acabas sacando. La principal virtud que debemos tener es una mente de hierro. Hay que estar preparados para chocar contra una barrera y otra y otra".

Este ingeniero alicantino las sorteó todas, incluso el "no" de las empresas a contratarlo. "Hoy en día nadie me pondría pegas", afirma. Porque, por encima de una persona con discapacidad es, dice con orgullo, "un buen informático que desarrolla aplicaciones". Desde su puesto en la Universidad de Alicante ha sacado multitud de herramientas que hoy explotan campus de todo el país. Desde 'ListenAll', que es capaz de reconocer la voz y transcribirla a texto, hasta 'Ability Conect', una aplicación que dispone de características avanzadas de visualización que permite adaptar el contenido a las necesidades de diferentes colectivos con discapacidad, como personas con déficit auditivo, baja visión o dislexia.

"A las personas con discapacidad la tecnología nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer y, en concreto, la inteligencia artificial nos abre muchísimas oportunidades", asegura José María Gil. Aprovechando la IA, la Unidad de Accesibilidad Digital de su Universidad sacará en breve una herramienta para subtitular, de forma automática y con una calidad nunca antes vista, todos los vídeos que produce la institución. "Los algoritmos de la inteligencia artificial te generan un texto con sus puntos, comas, interrogantes, dividido en párrafos... Ya no es un chorro de texto sin sentido", concreta. Así que el avance será notable.

En la Universidad de Alicante estudian un grado unos 300 jóvenes con discapacidad de los 26.000 matriculados totales. Gracias al esfuerzo de José María y otros compañeros, estos alumnos cuentan con todo tipo de apoyo tecnológico: emisoras para escuchar por radio la clase, portátiles con lector de pantalla, intérpretes de lenguaje de signos, sistemas de subtitulado... Así, asegura el vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz, en la Universidad de Oviedo "el número de universitarios con discapacidad se ha incrementado de forma exponencial en la última década". Y no solo, remata, "llegan a los estudios universitarios, sino que los culminan con éxito".