Por segunda Navidad consecutiva Julio, el castor de peluche que Auchan Retail ha creado bajo su marca One Two Fun y que Alcampo ha incorporado a sus tiendas, llega para promover el compromiso social, luciendo este año una chaquetilla de cocinero.

Sabe cocinar, es suave, cariñoso, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con la investigación. El castor Julio es un peluche creado como un juguete solidario, fabricado con material reciclado y siempre cuenta con una temática vinculada a los compromisos de Alcampo: el año pasado fue un guarda forestal para promover la conciencia medioambiental y éste, es un cocinero para impulsar la buena alimentación.

Alcampo donará 2 euros por cada unidad vendida a la Fundación CRIS contra el Cáncer, previendo que se venderán 12.000 unidades, por lo que se estima que la donación ascenderá a unos 24.000 euros. Además, la empresa desde julio de 2023 y hasta el 31 de diciembre se ha comprometido a donar el 1% del beneficio de la venta de sus juguetes de marca One Two Fun a la misma fundación, con la que colabora desde hace años.

La Fundación CRIS contra el cáncer se creó hace 12 años cuando su actual presidenta, Lola Manterola, fue diagnosticada a los 37 años de un mieloma múltiple. Como reconocimiento a la investigación y tras confirmar las grandes carencias de recursos que tiene, creó la Fundación para que la ciencia pueda encontrar cura para el cáncer y que cualquier persona tenga derecho y reciba los tratamientos más innovadores.

Por su parte, Alcampo colabora desde 2019 para apoyar la investigación del cáncer infantil. Ahora lo hace con el castor Julio , y antes de este peluche la colaboración con Fundación CRIS Contra el Cáncer vino de la mano de Famosa y Warner Bros vendiendo peluches de la serie Somos Osos, bajo la campaña Somos Osos Solidarios, por la que se ha conseguido entregar a Fundación CRIS Contra en Cáncer más de 250.000 euros.

One Two Fun es la marca de juguetes y juegos exclusivos que sólo pueden encontrarse en Alcampo. Esta gama alcanza un surtido de más de 800 referencias y ofrece muñecos, dinosaurios, juegos de mesa, peluches, coches de radiocontrol, etc. Con el foco puesto en el cuidado del medio ambiente, bajo esta marca se pueden encontrar 80 productos fabricados en madera procedente de bosques sostenibles certificados FSC o fabricados con plástico reciclado.

Asimismo, la protección del planeta es una prioridad para Alcampo, que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2043 en los ámbitos de emisiones directas y ha definido sus objetivos de reducción de emisiones, alineados con un incremento de temperatura máximo de 1,5ºC, acorde a los objetivos del Acuerdo de París.