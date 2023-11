Cultura pierde nueve millones de euros y se queda con poco más de 40

Con un presupuesto global para la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias de 413.727.149 euros para 2024, el Área de Cultura y Patrimonio Cultural será la única que verá reducida su financiación el próximo año. Frente a los más de 49 millones de euros con los que trabajó este sector en el presente 2023, la proyección del Ejecutivo regional para 2024 es de menos de 40 millones y medio de euros, lo que supone un descenso del 17,91%. La consejera Migdalia Machin afirmó en comisión parlamentaria que «es un presupuesto que no me satisface al 100%» y por eso anunció que «trataremos de seguir reforzándolo». Ante este anuncio solicitó «confianza al sector cultural» para que no se quede únicamente con «la fotografía» mostrada ayer por el Gobierno de Canarias porque «nuestro ideal es seguir manteniendo todo lo relacionado con la cultura».

A pesar de esta declaración, la mayoría de los grupos con representación parlamentaria lamentaron esta noticia para la cultura canaria puesto que, aunque el Gobierno de Canarias parecía haber apostado por este área con la creación de esta nueva Consejería, esa decisión no termina de verse reflejada en la financiación para dicho despacho. Por su parte, la otra gran pata de esta consejería, la Agencia de la Ciencia y la Investigación, contará en 2024 con casi 91 millones de euros que, frente a los 71 millones de euros con los que trabaja en la actualidad supone un incremento del 26,47%. Este montante también irá destinado al fomento de la investigación en el marco de las universidades. Así lo declaró la consejera Migdalia Machín, quien añadió: «Tratamos así que la investigación, la innovación y la internacionalización generen un cambio real en nuestro sistema productivo canario».