El canario que inventa en Sídney

Cuando tan solo era un niño, Alejandro Rodríguez soñaba con crear un coche eléctrico que le pudiera llevar como volando hasta su casa del barrio de las Gavias, en La Laguna. Su amigo, Samuel se convirtió durante años en su mano derecha y también en su pilar. Samuel le mantenía los pies en el suelo y le convencía para tratar de hacer algo que estuviera al alcance de dos niños de siete años. Años después, esa amistad que se afianzó entre cachivaches e ideas locas, ha llevado a Rodríguez a cumplir el sueño de su vida: ser inventor.

Aunque las ideas innovadoras llevan suscitándole un interés especial desde que tiene conciencia, no fue hasta hace cinco años que se replanteó convertir su hobbie en su forma de vida. Cinco años después de dejar todo atrás y empezar a hacer su vida en Australia, ha sido merecedor de uno de los premios más prestigiosos de innovación del país y del mundo, el Good Design Award, tras crear un dispositivo inteligente para mejorar la recogida de basuras alrededor del mundo. Todo empezó con una ruptura. «Lo pasé muy mal, llevaba 10 años con mi novia, así que decidí emigrar y crear una vida desde cero en otro país», narra el protagonista de esta historia Alejandro Rodríguez. En un afán por cortar con todo aquello que le hacía daño, el tinerfeño decidió dejarlo todo, incluido un su puesto en la policía nacional en Madrid, para embarcarse en una nueva aventura vital. «En ese trabajo sentía que se me pasaban los días pegados a una silla, no me sentía realizado», relata.

Decidió escaparse hasta la otra punta del mundo en Australia para aprender inglés y vivir de una manera diferente. No las tuvo todas consigo. Al principio, su madre le dijo que no duraría demasiado. «Eres muy familiar y de estar con amigos», le repetía. «No durarás mucho». Pero Rodríguez hizo caso omiso. Sabía que algo grande le esperaba más allá de Tenerife. Y así fue. El 27 de septiembre de 2018 aterrizó en Sídney, sin saber el idioma, sin tener un empleo y, sin ni siquiera, tener un techo que llamar hogar. «Durante la primera semana hacía noche en el gimnasio de un amigo y por la mañana me dedicaba a buscar trabajo», rememora el tinerfeño.

Poco a poco se fue integrando en esa nueva sociedad trabajando para empresas de sectores muy diversos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que podría aspirar a mucho más. «Yo siempre he querido emprender y tener mi propia empresa para vivir mejor», relata.

No tuvo que pasar demasiado tiempo recorriendo las calles de Sídney para que su mente volviera a agitarse tanto como lo hacía cuando era un pequeño niño en las calles de La Laguna. «Aquí cada familia tiene un cubo de basura individual que la empresa encargada de recoger tiene que abrir y descargar», explica Rodríguez, que «muchas veces veía que el trabajador de limpieza tardaba demasiado en hacerlo porque se suelen cerrar con un candado para evitar que los animales hurguen y que otros vecinos pongan sus basuras en ellos», resalta.

Su mente empezó a trabajar a cientos de revoluciones por segundo para encontrar una solución al intrincado problema. «¿Cómo se podía hacer mejor? ¿Se podría diseñar un artefacto para que el proceso de cierre fuera automático?», pensó. Esa noche investigó todo lo que pudo en internet acerca de dispositivos similares a su idea, y cuando tuvo un primer esbozo llamó de nuevo a su amigo Samuel, ahora ingeniero, para que volviera a ayudarle, una vez más, en una de sus locas –pero brillantes– ideas. «Yo no tengo ninguna formación de este tipo, así que para mí es un pilar básico», asegura.

Desde ese primer germen, la idea ha mutado y cambiado cada vez más. «Al principio pensamos en un dispositivo que simplemente permitiera que el cubo se abriera con la gravedad –rememora el inventor–, ahora ya estamos hablando de un dispositivo muy sofisticado que es capaz de medir la intensidad con la que lo mueven, así como comunicarse a través de bluetooth para saber si está dentro o fuera de la casa para abrirse o cerrarse».

Han sido cuatro años «muy duros» y de «mucho trabajo» para conseguir que el este candado inteligente para cubos de basura dé los resultados que tanto ansiaba conseguir. Y desde entonces, el éxito no ha tardado en aparecer. Además de ser condecorado con este premio al mejor diseño, el dispositivo ha suscitado mucho interés tanto por empresas de Estados Unidos, como de Suiza y Dubai, además de las australianas. «Estamos teniendo conversaciones con todos ellos para tratar de adaptar esta innovación a las necesidades de cada empresa», explica.

Pese al aluvión de trabajo, Rodríguez no puede estar más feliz y orgulloso de sus logros, pues cada vez está más cerca la posibilidad de conseguir los objetivos por los que tanto ha trabajado en su vida. Mirando hacia atrás, no puede evitar rememorar muchas cosas. «Esta experiencia me ha cambiado», relata. De hecho es ahora, asentado en Australia, cuando siente que por fin ha podido dar rienda suelta a aquel niño que solo quería inventar.