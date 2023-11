Elías Falcón: «Los mandatos de rector de seis años son una restricción de la democracia»

Queremos que este consejo sea un órgano de representación y un referente social real. Las cuestiones que afectan a los estudiantes no solo se circunscriben a la Universidad sino que también afectan a la ciudad en la que se encuentra ubicada. Por eso queremos tener la capacidad de decidir y de proponer medidas, tanto dentro como fuera de la Universidad. Está claro que las cuestiones que afectan a la docencia se tienen que tratar aquí dentro, pero otros temas, como el problema del acceso al alquiler, tenemos que reclamarlo ante otras administraciones, y ahí queremos poder meter baza. Dentro de la ULL, por ejemplo, solicitamos medidas concretas como el aumento de las plazas alojativas en los colegios mayores y las residencias universitarias. También reclamamos a las diferentes administraciones medidas directas, a corto plazo, para poner en marcha ayudas y controles al alquiler. Nos da igual qué medidas se tomen finalmente, pero queremos que lleguen directamente a los estudiantes y que no se queden en agua de borrajas.

Históricamente, ¿cómo han sido esas relaciones entre los universitarios y otras administraciones fuera del campus?

Prácticamente nulas porque el Consejo de Estudiantes se creó en el año 2020, lo que coincidió con la pandemia, que frenó su desarrollo. Estamos empezando ahora a crear esas relaciones y estamos generando redes gracias, por ejemplo, a la primera cumbre que organizamos recientemente junto con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para aquello recibimos el apoyo del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias y ahora estamos tratando de estrechar lazos también con el Ayuntamiento de La Laguna.

¿Y qué tal es la relación con el equipo del rector de la ULL, Francisco García?

Percibimos bastante sensibilidad y estamos trabajando muy estrechamente con la vicerrectora de Estudiantes, por ejemplo, para mejorar las ayudas asistenciales para mejorar los bonos de comedor o las ayudas de guardería. Les hemos instado a que aumenten las cuantías para poder llegar a más gente porque la partida de los bonos de comedor se gasta siempre. Existe una necesidad enorme. Creemos que este equipo rectoral tiene más sensibilidad pero también nos encontramos con muchas restricciones porque este equipo llegó a mitad del curso pasado, con un presupuesto que estaba a mitad de ejecución y por eso ahora estamos trabajando para el año nuevo. Queremos distribuir de mejor manera el dinero, para así incluir también la parte más social.

Y en cuanto a los presupuestos participativos, ¿qué opinan de esta herramienta puesta en marcha en la ULL hace ya algunos años?

Nos parece una herramienta espectacular porque los estudiantes tenemos unas necesidades que precisan de financiación muy concretas, y que no suelen entrar en la planificación de los Vicerrectorados. Estos presupuestos nos permiten incluir propuestas como adecuar un gimnasio en el Colegio Mayor Santa María. Por ahora, la convocatoria para el próximo año aún no ha salido pero esperamos que salga en breve porque la consideramos una medida espectacular y la fomentaremos.

¿Cree que los estudiantes conocen bien el potencial que tiene el Consejo de Estudiantes para ayudar a resolver sus demandas?

Eso es precisamente lo que estamos empezando a hacer: llegar a todos los estudiantes. Como somos un órgano de representación del alumnado, una de las primeras medidas que tomamos cuando se creó la nueva junta fue la de visitar los centros, facultades y residencias para darnos a conocer y que se sepa cuál es nuestra función principal. Nosotros trataremos de apoyar a aquellas personas que reclamen cualquier medida.

¿Y cuáles son esos cambios que propone introducir en la ULL el Consejo de Estudiantes a corto plazo?

Estamos terminado la proyección de este curso académico con los objetivos que queremos cumplir, como realizar formaciones para las diferentes delegaciones. Además, vamos a reclamar al Gobierno de Canarias que, en la ley de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, se exima a los colegios mayores y las residencias de pagar el IGIC porque es un coste que deben asumir los alumnos. También queremos poner en marcha actuaciones en materia de diversidad e igualdad.

¿El estado de las instalaciones universitarias es un tema de reclamación también por parte del alumnado?

Esa reclamación está siempre presente porque hay que adecuar las infraestructuras a las necesidades que tenemos. Las necesidades educativas están cubiertas pero las infraestructuras no se han adecuado a los episodios meteorológicos extremos. Queremos que haya un protocolo de respuesta a las condiciones climáticas extremas y que podamos pasar a docencia telemática de manera extraordinaria cuando haga mucho calor y se produzcan grandes lluvias. Pero todo eso se debe hacer junto con la mejora de las infraestructuras.

En cuanto a esas necesidades educativas de las que habla, ¿en que punto se encuentra la modificación del Reglamento de Evaluación y Calificación de la ULL para la puesta en marcha de la evaluación continua?

Una de las promesas del nuevo rector era modificar ese reglamento para que se pueda instaurar esta evaluación continúa pero para eso ha habido que hacer cambios que van poco a poco. Primero se han hecho modificaciones en materias concretas con necesidades específicas y urgentes. Pero sí que existe la promesa de abrir ese melón y será un trabajo muy difícil. En este tema hay reclamaciones por parte del estudiantado para que haya una evaluación continua real, pero hay profesores que no comparten esta visión. El equipo rectoral va a tener que negociar bastante, tanto con nosotros como con los profesores.

¿Cuál es su opinión sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)?

Creo que nos refuerza en algunos ámbitos y en otros nos deja desprotegidos. En los órganos de gobierno, la representación estudiantil se queda en un porcentaje mínimo que no es realista. En la ULL ya contamos con ese porcentaje del que se habla y, por eso, esa modificación no mejora nada. De hecho, lo consideramos algo restrictivo porque queremos una mayor representación. Hay otras medidas que tampoco consideramos buenas, como los mandatos del rectorado, que serán de seis años, porque habrá estudiantes que no van a votar al rector en su vida universitaria, si sacan la carrera año por año. Para nosotros, eso es una restricción de la democracia dentro de la universidad. También hay otras cuestiones que sí nos benefician, como la normativa de progreso y permanencia en las titulaciones oficiales, que queda fuera del Consejo Social y regresa a los órganos de la Universidad, donde sí tenemos representación. Por todo eso creemos que es una ley que se queda a medio camino.