Las empresas canarias prefieren abrirse un Facebook que analizar sus datos

Las empresas canarias prefieren abrirse una página de Facebook o cualquier otra red social para obtener visibilidad ante sus clientes, que analizar los datos obtenidos sobre su negocio para mejorar su rendimiento y tomar mejores decisiones. La transición digital se resiste en las entidades del Archipiélago que suspenden en digitalización mientras pierden posibilidad de sacarle más partido a sus negocios.

Así lo ha constatado un grupo de investigación de la Cátedra Cajasiete de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna (ULL), tras evaluar cómo ha calado la transformación digital en 278 empresas de las Islas. El estudio puntúa la digitalización en las empresas canarias con una media de 2,2 sobre 10 puntos –o un 22 sobre 100– en lo que se refiere al grado de digitalización, aunque muestra que existen diferencias abismales –de hasta 30 puntos– entre las grandes y las pequeñas y medianas empresas.

Las redes sociales lo han inundado todo y para la mayoría de las empresas es casi una obligación el mostrar su negocio al público a través de Facebook, Twitter, Instagram o Tiktok. Bajo esta premisa, las empresas canarias consiguen una nota muy alta en lo que se refiere a su presencia en Internet. El 90% de las entidades cuentan con presencia en redes sociales (la mayoría –un 76%– se decanta por Facebook) y un 82% consta de una página web, aunque casi la mitad no están automatizadas. Sin embargo, más de la mitad (56%) de las entidades canarias desaprovecha el potencial de los datos que pueden recopilar a través de sus clientes, sus visitas o las compras que se realizan por su web al no disponer de sistemas con los que analizarlos. Por tamaño de empresa, el 78% de las que no cuentan con personal asalariado no lo hacen, el 51% de las pymes tampoco y solo un 20% de las grandes empresas

Hasta el 90% de las empresas isleñas cuenta con redes sociales pero el 56% no analiza los datos

Las pequeñas y medianas empresas juegan con desventaja. La mayor parte aún no han sido capaces de implementar estas herramientas que, sin embargo, mejorarían la forma en la que gestionan negocios. Por contra y mientras que las pymes apenas cumplen 23 y las empresas sin personal asalariado ni siquiera llegan a 20, grandes empresas asentadas en las Islas como Binter, Fred Olsen o Armas cumplen hasta 53 de los 100 puntos evaluados "Es la realidad que nos esperábamos", asegura José Luis Roda, director de la Cátedra de la ULL.

Estos datos se han obtenido a través de una herramienta ideada por los investigadores de esta misma Cátedra, bautizada como Mapa BOB (siglas de Big Data, Open Data y Blockchain). En 2021 se publicó el primer estudio que analizaba estos datos, el más detallado hasta el momento sobre cómo está calando la transición digital en el tejido productivo de las Islas.

Una vez analizadas las encuestas de las entidades, los investigadores se han encontrado de frente con un tejido productivo muy poco digitalizado, una desigual implantación de las nuevas tecnologías cuando no la utilizaciónde herramientas arcaicas para llevar un control sobre sus negocios.

"La transformación digital no es una broma, y si no se implanta correctamente perderemos competitividad", advierte Carlos Alberto González, Director de Estrategia, Datos y Sostenibilidad de Cajasiete. "Aquí vemos que se realizan acciones de visualización, pero luego no analizas, y eso puede marcar la diferencia", revela González.

El Mapa BOB también ayuda a las empresas a conocer su grado de digitalización individual

Con estos datos en mano, la Cátedra ha decidido llevar a cabo distintas acciones de divulgación y formación para las empresas. Bajo la premisa de que "nadie puede cambiar lo que no conoce", los miembros de la Cátedra han realizado varias acciones de divulgación de las herramientas digitales haciendo hincapié en sus diversos usos para la mejora de las empresas. Los investigadores también han ayudado al Gobierno de Canarias a crear el itinerario formativo del programa Diginnova, así como a impartir la formación asociada a él.

Pero no es lo único. El mapa BOB tiene una doble funcionalidad. -Si bien es cierto que ayuda a los investigadores a contar con una visión más amplia sobre cómo se está aplicando la transición digital en el tejido productivo, su propósito principal siempre ha sido que las empresas obtengan una puntuación con respecto a su nivel de digitalización y se puedan comparar con otras empresas de su sector y de su tamaño. "Hemos firmado un convenio con las Cámaras de Comercio y la Confederación de Empresarios para que utilicen nuestra herramienta y la integren en sus servicios de asesoramiento", explica González.

Dos años después de que se publicara el primer informe y tras poner en marcha distintas acciones, la Cátedra quiere conocer si la situación ha cambiado y cómo. "Ahora necesitamos que las empresas vuelvan a rellenar la encuesta para comparar y ver si ha habido cambios", explica Roda, que insiste en que su objetivo es superar las 278 empresas que participaron en la primera edición.