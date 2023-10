El empresario Víctor Estévez: «Todavía tengo miedo por la intimidación»

El empresario que denunció un caso de intimidación en el Real Casino de Tenerife para que retirara una reclamación de una deuda superior al millón de euros en noviembre del 2019 manifestó en el juicio celebrado en la jornada de ayer que «tuve y todavía tengo miedo» a raíz de esa supuesta advertencia por la que están acusados el empresario Kumar Satyani; su hija, Renuka, así como tres hombres corpulentos y conocidos por su vinculación a los gimnasios, José Rafael García, Moisés Ruibal y Moisés Baute (estos dos últimos con una reconocida trayectoria en deportes de contacto). El empresario denunciante, Víctor Estévez, aseguró que, después de ese asunto, ha tenido problemas de salud, tanto físicos como psíquicos, así como de carácter familiar, pues implicó la supuesta separación de su mujer, entre otras cosas.

Y el abogado que acompañaba a Estévez, Javier Velasco Almendral, se sintió tan intimidado, tras ser «invitado» a salir de la sala en la que ocurrieron los hechos y no dejarle entrar más, que, incluso, llegó a aconsejar a su cliente que no denunciara la presunta agresión que había sufrido e, incluso, que retirara la reclamación económica para evitar problemas.

Sin embargo, Víctor Estévez denunció la supuesta intimidación ante la Policía Nacional cinco días después y nunca retiró la reclamación económica. El Juzgado de Instrucción número 10 de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón en su solicitud de dinero, pero la defensa de Satyani recurrió en apelación y aún no se ha resuelto.

El empresario Kumar Satyani se negó a declarar. El resto de implicados sí respondieron a las preguntas, excepto al abogado de la acusación particular, José Manuel Niederleytner. Su hija, Renuka, negó que intentara intimidar a Víctor Estévez para que retirara la demanda económica. Sólo buscaba saber a qué deuda se referían, pues su progenitor estaba muy preocupado y consideraba que no debía la mencionada cantidad. Y, sobre la presencia de los tres deportistas en el Casino, aclaró que a dos de ellos, Moisés Ruibal y Moisés Baute, los llevó para que vieran el gimnasio de dicha entidad para preparar un plan de entrenamiento personal para ella. Y el tercero se sumó porque había quedado por la mañana con Ruibal.

Renuka negó que la citada mujer cerrara las cortinas del ventanal donde ocurrió el encuentro; que Ruibal le pegara un golpe en la parte lateral izquierda de la cabeza a Estévez, y que, a continuación, la hija del empresario y el deportista le dijeran que «eso» (la agresión) era lo que les iba a pasar a él (Estévez) y a su familia, así como a Labrador y la familia de éste.

Ruibal aclaró que nunca pegó ni intimidó a Estévez. Afirmó que, en un momento dado, el empresario se puso «alterado» y le exigió de malas maneras a Renuka que su padre le pagara lo que les debía. El deportista, de origen gallego y asentado en Tenerife desde hace muchos años, apuntó que sólo se interpuso entre ambos y le dijo al varón que dejara ya a la hija del empresario. Baute negó todos los hechos relatados por el denunciante y dijo que ni siquiera lo sujetó cuando se sintió aturdido tras el golpe propinado presuntamente por su amigo Ruibal.

Dos empresarios, Víctor Estévez y Miguel Ángel Labrador, realizaron presuntamente servicios para Satyani Inversiones entre 2006 y 2008. Y en 2019 decidieron que era el momento de reclamarle una deuda conjunta de 1.140.000 euros entre los dos, de los que unos 300.000 correspondían a Estévez y más de 800.000 a Labrador. Un tercer empresario, Isidro Martín, renunció a cobrar su parte, pues estimaba que, en parte, no se habían logrado los objetivos de tales negociaciones. Y cedió sus derechos a Labrador y Víctor Estévez. Toda esa gestión la realizó el denunciante, quien incluso contactó y pagó al bufete de abogados encargado de efectuar esa reclamación económica ante la administración judicial.

El 13 de noviembre del 2019, la familia Satyani recibió la notificación de que se les reclamaba más de un millón de euros. Y dos días más tarde, Renuka habló con Miguel Ángel Labrador en La Laguna y le expresó su intención de reunirse con él, Isidro y Víctor Estévez para saber a qué deuda se referían.

El 19 de noviembre, Labrador le comunicó que la cita sería en el Real Casino de Tenerife dos días después a las nueve de la mañana. Atribuyó la presencia de los tres hombres corpulentos a una casualidad, pues quería empezar a realizar un entrenamiento personal con Moisés Ruibal en el Casino todos los días y era necesario conocer el recinto. Ruibal señaló que, como no podía ir él todos los días, invitó a su amigo Moisés Baute para que lo sustituyera, pues él debía atender al gimnasio y, además, debía atender también trabajo en una empresa de construcción.

La fiscal y el abogado de la acusación particular concluyeron que los hechos quedaron plenamente acreditados y manifestaron que las declaraciones realizadas por la víctima, Víctor Estévez, y el abogado que lo representaba en el momento de los hechos, Javier Velasco Almendral, permitieron conocer datos objetivos, con un testimonio coherente. La declaración prestada por un camarero del Casino en sede judicial permitió saber que iba a servir una consumición a Estévez y Velasco, pero halló la puerta cerrada; que José Rafael no le dejó entrar y tampoco dejó pasar a Velasco cuando Estévez gritó su nombre. Y, además, resaltaron las grabaciones que hay de la llegada de los cinco implicados (Renuka Satyani con Baute y Kumar con Ruibal y José Rafael García).

Sobre las declaraciones de los cuatro acusados, la representante del Ministerio Público y el letrado de la acusación afirmaron que no tuvieron credibilidad alguna. Niederleytner y la fiscal se preguntaron por qué, si todos eran inocentes, no declararon esa versión ante los investigadores de la Policía Nacional y en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. La fiscal y la acusación particular pidieron cinco años de cárcel para cada uno de los acusados.

Contradicciones

Los abogados de la defensa pidieron la libre absolución de sus clientes. Entre otras cosas, estos letrados, entre los que figuran Sandra Rodríguez (por Renuka), Avelino Míguez (por Ruibal y José Rafael) y José Domingo Plasencia (por Baute) incidieron en las supuestas contradicciones expresadas por los testigos; que Renuka quería reunirse en la cafetería del Casino; que nunca le dijeron con claridad con quién se iba a reunir y con quién no, a la vez que pusieron en duda que todos los padecimientos físicos o psíquicos de Víctor Estévez estuvieran relacionados con el mencionado encuentro en el Casino de Tenerife. El representante de Kumar Satyani también resaltó los problemas económicos por los que pasaban las empresas de Estévez y Labrador en el momento de exigir el pago de la deuda.