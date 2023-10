Imagina un mundo idílico, donde te pagaran 1.000 euros por un día de trabajo y que este fuese probar nuevos productos de un gran grupo empresarial que te lleva de viaje.

Pues no imagines tanto. Grefusa se encarga de cumplir este sueño utópico y ha comenzado un proceso de selección para esta "Cool Jobs". Las condiciones son las que vienen recogidas en la apertura de la noticia, un sueldo de 1.000 euros por un día de trabajo con viaje incluido a Valencia.

¿Se te ocurre alguna manera de ganar 1.000 euros en un día? Bueno, reformulo la pregunta: ¿Se te ocurre alguna manera legal de ganar 1.000 euros en un día? Pues es lo que te ofrece Grefusa, ganar dinero fácil en fechas cercanas a la Navidad.

Todos los detalles que debes saber sobre esta maravillosa oferta de trabajo te los dejamos más abajo.

Esto es lo que tienes que saber de la oferta de trabajo de Grefusa

Esta oferta son todo ventajas. Y es que serás de los primeros en probar los nuevos inventos que tienen entre manos los cocineros de Grefusa. Sí, te van a pagar por comer cosas que nadie más ha comido todavía.

Para esto no piden experiencia porque, siendo sensatos, todos tenemos experiencia en comer pero apenas hay personas que sean probadores de alimentos de manera profesional. Todo el que tenga buen paladar entra en la lista de candidatos potenciales al puesto.

Si te parece poco el cobrar 1.000 euros por comer snacks que nadie más ha consumido, la empresa te paga un viaje a Valencia para que conozcas las instalaciones y oficinas de la empresa. Espera, no dejes de leer que hay más. Además de todo esto, te llevarás un Kit Cool Jobs cortesía de Grefusa.

La manera de optar a este empleo

El registro en el portal de empleo de Infojobs es el primer paso que debes seguir para lograr este empleo que, seguramente, sea muy cotizado.

Quienes quieran postularse para esta curiosa oferta de trabajo que ha puesto en marcha Grefusa, tienen que seguir estos pasos. Una vez en la oferta de Grefusa, debes enviar tu currículum vitae y pulsar el botón de "inscribirme en esta oferta".

Parece una tontería, pero si no le das al botón, no entras. Y con esto, lo único que me queda por decirte es desearte suerte con este trabajo en el que seguro de lo pasas 'pipa'.