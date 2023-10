Candil ve "ridículo" el traslado de sólo 350 menores migrantes fuera de Canarias

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, que "resulta ridículo" que se hable de una cifra de 350 menores de edad migrantes no acompañados que llegaron en situación irregular por vía marítima desde la costa africana y que van a ser trasladados al resto del Estado, cuando en el Archipiélago "tenemos más de 4.200 en estos momentos, probablemente más de 4.300 después de las llegadas de ayer jueves".

En palabras de Candil, esa cifra de traslados de adolescentes "es lo que nos llega a nosotros en un fin de semana". Recordó que el pasado jueves arribaron a las islas 160 menores. Para el viceconsejero, "se trata de una situación, cuanto menos, alarmante".

Mencionó que se acogieron a 200.000 ciudadanos ucranianos tras la invasión provocada por Rusia y la posterior guerra, "pero parece que, según el color de la piel, en España se es más o menos solidario".

La intención de la Comunidad Autónoma es que los menores migrantes en situación irregular vivan "donde más integrados puedan estar" y "hay que estar permanentemente explicando todo esto para que no surja rechazo" a personas que a lo único que vienen "en muchos casos" es a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias en sus zonas de origen.

Recordó que muchos de estos adolescentes son la apuesta, el proyecto, de muchas comunidades o familias en África, que se unen para financiar el viaje y que puedan ellos enviar dinero.

"Estamos trabajando para que haya un mapa de recursos equilibrado, para que estén distribuidos por toda Canarias; y, al igual que exigimos la colaboración de todo el Estado, somos conscientes y trabajamos" para que entre todo el Archipiélago "exista esa solidaridad", manifestó Francisco Candil.

Admitió que en varios cabildos ya se están poniendo en marcha iniciativas en este sentido. Reconoció que "en algunos de estos centros surgen dificultades, porque están totalmente tensionados, al límite". "Muchas entidades sociales nos han dicho basta, no podemos más, no damos abasto; a veces hemos tenido que abrir recursos que somos conscientes que no son lo mejor, pero no nos ha quedado más remedio que tener algunos grandes centros para acoger a menores y después derivarlos a recursos más pequeños", dijo el viceconsejero.

También señaló que hay otra cuestión grave, como es la documentación, y hay muchos menores que, por problemas con consulados y de identificación, están teniendo "grandísimos" obstáculos. "Espero, porque así se comprometió con nosotros la Fiscalía de Extranjería, a ayudar a que, por lo menos en los menores que tenemos tutelados, cuando cumplan la mayoría de edad, todos puedan estar regularizados e incorporarse con normalidad a un puesto de trabajo".

Candil comentó que, "según el color de la piel, en algunas comunidades autónomas se es más o menos solidario". Lamentó la poca solidaridad que "tenemos por el resto del Estado; la poca ayuda que estamos recibiendo por parte de las comunidades autónomas, y, sin embargo, la mejor cara que nos da el Tercer Sector, las entidades sociales".

El Ejecutivo autónomo reafirmó el apoyo económico que presta a Cruz Roja Española para "sustentar tantos programas y servicios que mantiene en Canarias".

Candil explicó que en la mañana de este viernes, 27 de octubre, mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta regional de Cruz Roja Española, Mayte Pociello, para, una vez más, reafirmar la colaboración con dicha ong, como uno de los exponentes más reconocidos del Tercer Sector que trabaja en ámbitos sociales, de emergencias, ahora especialmente reconocido por su labor en la primera asistencia a los migrantes en situación irregular.

El Ejecutivo autónomo muestra su reconocimiento, especialmente valioso, "a los mejores aliados que tenemos para responder ante muchas crisis" y "reflejan una de las mejores caras de nuestra sociedad" ante una situación en la que Canarias se está viendo sola ante el resto del Estado.