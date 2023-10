Pilar González siente todavía al Colegio Aguere

Cuando charlamos con Pilar González volvemos a vivir la escuela, el momento de la escuela en la que muchos estudiamos, y que hoy lo revivimos con ojos de adulto. Pero la suerte se hace mayor para aquellos que hoy cuentan con la oportunidad de poder ser maestros y maestras, viéndose rodeados de niños y niñas. Ese sonido angelical de la escuela jamás lo olvidas, el murmullo del patio, las caras de interés en el aula durante la realización de actividades. Pilar asegura escuchar las voces de sus alumnos y alumnas, todavía hoy, a veces le parece que sigue estando entre ellos, enseñando. Se emociona cuando se encuentra por la calle con algunos de los niños y niñas a los que educó en sus días de maestra, niños que hoy son personas de bien, que han crecido y ocupan un lugar en el mundo y la sociedad. «Ese es el mayor sueldo para un maestro o una maestra, ver que quienes fueron tus alumnos hoy son hombres y mujeres con unos increíbles valores humanos».

Alguien dijo una vez que los buenos maestros son: humanos, amigables y comprensivos; saben construir un ambiente agradable y estimulante en su clase y en la escuela; tienen confianza en la capacidad de todos sus alumnos y logran que todos ellos crezcan como personas repletas de valores. En este andar, en el que conversamos semanalmente con un maestro o una maestra, estos rasgos, antes expuestos, los hallamos en cada uno de ellos. Pilar González, la palmera que siempre quiso ser maestra, es un ejemplo de ello. Ella tras su paso por San José de Los Llanos, Las Mercedes y Jardina, cumple luego con su siguiente destino que será el municipio de Santa Úrsula, para más tarde volver a La Laguna, y allí inaugurar con otros maestros y maestras el Colegio Aguere.

En el Curso 1979-1980, «concursé, era mi último año provisional, y me dan como destino Santa Úrsula, el Colegio San Fernando. Soy, de verdad, una afortunada del magisterio, porque me dan un destino muy cerca de mi casa en La Laguna», comenta. «Sí, me dieron mi primer destino en 1975 en San José de los Llanos, pero luego me fui acercando a La Laguna. Otros compañeros no tuvieron tanta suerte y estuvieron en centros muy alejados».

Mañana y tarde

Pilar González recuerda cómo el día de trabajo era realmente el día y la tarde, porque lo importante era formar y acompañar al alumno durante una jornada partida. La mayoría de estos niños y niñas, de zonas rurales, sobre todo en edades tempranas, no contaban con la presencia de sus padres en casa, porque ambos trabajaban. «Por eso, las jornadas eran de mañana y tarde, los niños pasaban la mayoría del día con nosotros los maestros. Niños y maestros nos quedábamos a comer en la escuela. Siempre recordaré a doña Nélida, la cocinera, que hacía unas comidas de restaurante. Allí estuve dos cursos», aclara. «Éramos unos 30 profesores. Santa Úrsula era en aquel entonces un pueblo que estaba comenzando a crecer y a expandirse, pero aún conservaba ese costumbrismo de pueblo».

Hoy estamos acostumbrados a que la gran mayoría de las gestiones administrativas las hacemos online, digitalmente. La generación de Pilar, como algunas otras después, siguieron viviendo el rellenar los documentos manualmente y registrarlos en las oficinas públicas. Así, de Santa Úrsula, Pilar pide en el curso 1980-1981 un nuevo concurso y «me equivoco en los códigos a la hora de ponerlos, porque se rellenaba la petición en papel, y por equivocación en lugar de pedir Guamasa, que era lo más cerca de La Laguna que me podían dar, salgo nombrada y me dan La Guancha, mucho más lejos de Santa Úrsula», recuerda. «Puse varias reclamaciones y pedí una reunión con el funcionario responsable y gracias a los escritos que presenté me admitieron anular ese concurso y seguir otro año más en Santa Úrsula».

Tras ese periplo por varias escuelas de la isla de Tenerife, Pilar en el curso 1981-1982 vuelve a La Laguna. «Pido concurso nuevamente, y tuve una suerte increíble. Yo sólo tenía seis puntos, y siempre pedía primero La Laguna, por pedirla, pero ese año ya la suerte me vino completa hacia mí. Me llama mi madre, que había visto las listas y que me habían dado La Laguna, no me lo podía creer», explica. «Tuve la suerte de que ese año 1981 es cuando crearon los dos colegios del Polígono de Padre Anchieta. Por eso sacaron todas las plazas de los dos colegios a concurso. Así, me dieron mi plaza en el Colegio Anchieta I. Eran Colegio Anchieta I y Anchieta II», señala. «El Polígono Anchieta estaba recién creado, pero todavía no tenía vecinos, no vivía nadie por los alrededores. La Avenida de la Trinidad eran fincas y terraplenes, y barrancos, como el Barranco de Chamarta, aquella zona estaba sin urbanizar».

Estreno del Padre Anchieta

Pilar González y unos 60 compañeros más son llamados en el Curso 1981-1982 para inaugurar los colegios Padre Anchieta, situados en los llamados Polígonos de Anchieta. «Nos llaman para que nos presentemos los primeros días de septiembre en el Colegio y nos encontramos los profesores con que no tenemos alumnos. El Colegio estaba terminado, pero no había alumnos. Además el primer día ni siquiera podíamos entrar al Colegio, porque no estaba todavía el centro preparado para recibir alumnos. Lo que hicimos fue esperar por fuera. Estuvimos varios días así, hasta que decidimos adecuar nosotros mismos el Colegio y las clases. Nos pusimos a cargar pizarras, mesas y sillas y preparamos las aulas nosotros mismos» –risas–. «Comenzamos las clases y una compañera y yo sólo teníamos tres alumnos en la clase, las dos, compartíamos tres alumnos, ya pasado de largo septiembre. Es que no había vecinos en Anchieta. Luego tuvimos una gran suerte. El Polígono se comenzó a llenar, empezaron a entregar los pisos, eran matrimonios jóvenes con hijos. Es decir, pasamos a ser un colegio con 700 alumnos, con Infantil, Primaria y Segunda Etapa. Pasamos de estar vacíos a en poco tiempo tener hasta que habilitar todas las dependencias, hasta las Tutorías para dar clase. Estaba como director Fraga».

De esta forma, Pilar González vivió la apertura de dos Colegios el de Las Mercedes en 1976, y el Anchieta en 1981, ambos en el municipio de La Laguna. «En uno de los primeros cursos, tras el 81, los compañeros de los dos colegios, por unanimidad, decidimos cambiar los nombre de Anchieta I y II. Se nos ocurrió al Anchieta I llamarlo Colegio Aguere, y al Anchieta II, Colegio José de Anchieta», explica. «Éramos todos como una familia. Nos ayudábamos unos a otros, y la dirección se iba rotando por cursos o tiempos decididos por nosotros. Yo fui directora en los cursos de 1995-1996, luego desde 1996 hasta el 2000, y más tarde de 2014 a 2018, año en el que me jubilé».

El buen trabajo realizado por Pilar González en las más de tres décadas dedicadas a la docencia le valieron el que la Consejería de Educación la reconociera con el Premio Viera y Clavijo 2015, valorando así el trabajo día a día desempeñado por ella como docente. Sin embargo, Pilar asegura que «el verdadero premio para mí es ver cómo todavía hoy los alumnos me saludan por la calle. Hay un chico que recientemente me paró para decirme que él había sido alumno mío en el Aguere y que me agradecía lo que él era hoy, profesor de Filosofía en un instituto. Ese es el mayor de los premios para un maestro». El lunes próximo la página Maestros y maestras de ayer nos traerá nuevas semblanzas de hombres y mujeres que han amado y aman la docencia.

Pilar sigue recordando los proyectos y trabajos que el equipo educativo hizo conjuntamente en el Colegio Aguere. «Éramos como una familia. El trabajo en equipo era un habitual. Hicimos, ya en los últimos años hasta proyectos para animación a la lectura. Fue un proyecto que se llamó Leemos en el tranvía. También el proyecto OAOA, de matemáticas para la vida con Tony Martín. Qué se yo, nos metíamos e inventábamos de todo y todos juntos» –se emociona–. «No puedo olvidar también a nuestro insustituible compañero bedel, Nené, como le decíamos nosotros, pero que realmente se llama Laureano, era nuestro hombre para todo y siempre con su paciencia para atender lo que fuese necesario hacer en el Colegio. Si he de decirte, todavía escucho el murmullo de los alumnos en el patio y las risas en clase. Cuando eres maestra, lo eres para siempre».

Éramos una familia