20 años de respuestas y compromiso

Dos décadas con un objetivo y un mandato claro: dar respuesta a la gran preocupación de los padres con hijos con discapacidad, que se preguntan «¿Quién cuidará de nuestro hijo o de nuestra hija cuando faltemos nosotros?». Esta idea motivó a los padres de Sonsoles, Nicolás Soriano y Georgette Bugnion, a constituir en el año 2003 la primera y única Fundación (entonces tutelar), sin ánimo de lucro, para atender a personas discapacitadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Le dieron el hombre de su hija, puesto que fue por Sonsoles y «para las otras Sonsoles» que se creó la entidad, como comenta Soriano.

En estas dos décadas, muchas cosas han cambiado para las personas con discapacidad. En 2007, la entrada en vigor de España de los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, estableció que este segmento de la sociedad tiene todos los derechos y libertades, al igual que el resto de la sociedad. Y en el 2021 nació la Ley que fija tales normas, para que estos ciudadanos sean dueños de derechos y obligaciones.

La Fundación Sonsoles Soriano interviene como defensora judicial, curadora y administradora de las medidas de apoyo voluntarias establecidas por la persona con necesidades especiales, siempre que no tenga familiares que lo hagan o que estos no puedan afrontar tal labor. Su actividad principal siempre está basada en una sentencia, que determina hasta dónde puede llegar su labor de gestión con cada ciudadano asistido.

La Fundación apoya a personas con discapacidad intelectual que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, con la intención de acogerlas, escucharlas, respetarlas, defenderlas, protegerlas, cuidarlas, acompañarlas y representarlas.

Con la nueva Ley, "ya no prima el interés superior del individuo, sino su voluntad y deseos"

El vigésimo aniversario de esta institución se celebró en el Salón de Actos de Cajacanarias, el mismo espacio en el que se presentó en 2003. Y hasta el momento sigue siendo la única fundación privada, sin ánimo de lucro, que se dedica a dicha labor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Nicolás Soriano recuerda que «nosotros tenemos una estructura que permite atender a todas las personas que están bajo el paraguas de la Fundación de una forma individualizada y personalizada». En palabras de Georgette Bugnion, «se hace un traje a medida» de cada individuo.

El personal de la Fundación está disponible las 24 horas, los 365 días del año, para cualquier emergencia o atención que requieran los beneficiarios. Las necesidades son de todo tipo, como médicas, culturales, sociales o de convivencia, entre otras. Así, los trabajadores tienen un móvil para los imprevistos que puedan surgir en días festivos, fines de semana o por las noches, por ejemplo.

La directora de la entidad, Tania Paredes, explica que la nueva legislación «ha implicado un cambio en los estatutos, porque hay que eliminar la palabra tutela, que se queda sólo para los menores de edad, y para los mayores de edad se habla de medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica». Ahora, por ejemplo, ya no se puede hablar de incapacidad jurídica.

Estas acciones de apoyo se ofrecen en la toma de decisiones para garantizar los derechos y deberes de personas con discapacidad que se hallen en situación de vulnerabilidad social.

En opinión de Paredes, la reforma legislativa no ha supuesto un impacto en la forma de trabajar con los beneficiarios, porque la Fundación siempre ha intervenido «de una manera individualizada con cada persona, con un trato cercano».

La directora lleva 20 años en la institución y aclara que «siempre nos hemos preocupado por saber qué quiere la persona, qué voluntad tiene, cuáles son sus deseos, sus preferencias, y esto es lo que marca la Ley a día de hoy».

En cualquier caso, la nueva normativa sí ha implicado que la Fundación deba ofrecer más formación, porque las familias no conocen la reforma o los centros no saben cómo actúan ante un determinado caso. «Pero la esencia continúa», aclara Paredes.

«La evolución nos hace aprender a cómo apoyamos en la toma de decisiones; tenemos más dilemas éticos, porque ya no prima el interés superior de la persona, sino su voluntad, deseos y preferencias, siempre y cuando entienda las consecuencias de su acto», comenta la directora de la Fundación. Uno de esos dilemas éticos es: «¿está entendiendo las consecuencias?» o «¿sabe la decisión que va a tomar?».

En la actualidad existen 51 ciudadanos que reciben apoyo para ejercer su capacidad jurídica por mandato judicial. Y en el último año más de 500 personas han recibido servicio de información y asesoramiento en estos asuntos.

La nueva Ley habla de la autonomía y el empoderamiento de las personas con discapacidad. Recuerda Paredes que una de las premisas de la Fundación Sonsoles Soriano ha sido fomentar la autonomía, en la medida de lo posible. Del conjunto de 51 acompañados en el ejercicio de su capacidad jurídica, 20 viven de manera independiente. «Y esto no es así desde que entró en vigor la reforma, ya lo hacíamos antes», aclara la directora. Esta alternativa se adopta siempre y cuando no suponga un riesgo para su seguridad.

Bugnion recuerda que la independencia de dichas personas no existía antes de que se pusiera en marcha la Fundación o sólo se daba en algún caso aislado, pero con serias dificultades de organización por parte del individuo. Es decir, que su actual situación de autonomía «la han ido adquiriendo gracias a los seguimientos que les hemos hecho», señala la cofundadora.

Para Nicolás Soriano, el espíritu de atención impulsado por él y su esposa se ha «impregnado» en los trabajadores, los voluntarios y los patronos de la Fundación; «en ver a cada una de las personas que apoyamos como si fuera otra Sonsoles; en eso nos distinguimos» de otras entidades.

Tania Paredes explica que, en cuanto a las herramientas de trabajo, se comparten procedimientos con otras fundaciones del resto del país, pero es un aprendizaje mutuo; «nosotros aportamos unos conocimientos y ellos nos dan otros».

En toda España hay una veintena de instituciones de estas características, que están agrupadas bajo el nombre de Liber. Los empleados y voluntarios reciben formación a través de educadores «para comprender el mundo de la discapacidad en todos sus aspectos: lúdico, social o funcional», entre otros, señala Soriano.

Y a los beneficiarios se les enseña cómo hay que hacer la compra, mantener limpia la casa, el aseo personal, las relaciones con los demás, moverse por la ciudad o coger el tranvía, por ejemplo. Para el cofundador, ese tipo de conocimiento influye mucho en la autoestima de cada persona o en su conocimiento propio.

«Nosotros no vemos la parte limitada de la persona, no nos fijamos en lo que no puede hacer, sino que nos centramos en lo que sí puede y, sobre todo, lo que la hace feliz, porque, al final en la vida, lo que todas y todos queremos es tener momentos buenos», apunta la directora.

El Patronato de la Sonsoles Soriano está compuesto por catorce patronos. Soriano indica que «son personas que nosotros conocíamos desde el punto de vista personal o profesional; personas respetables y honorables». Cuando les preguntó si querían ejercer dicha función, todos le respondieron de manera afirmativa y lo hacen de forma altruista, explica.

Y los voluntarios también reciben formación antes de comenzar a desempeñar sus tareas. En opinión de Paredes, estos colaboradores no vienen a realizar una actividad a la sede de la Fundación, «sino que es un voluntariado amigo; es decir, que si la persona discapacitada quiere, se le asigna un voluntario para ayudarla» y que se convierte en «la cara de la Fundación» ante ese beneficiario. «Ese trato personal, cálido y familiar que tenemos con cada persona no es fácil encontrarlo”, apunta Soriano.

En palabras de Paredes, «nosotros no tenemos proyectos generales, sino que tenemos 51, pues cada persona tiene un proyecto de vida; lo que hacemos con Juan, no lo hacemos con Pedro, y lo que se hace con éste no se aplica con María».

Pero, por agruparlos en bloques, los apoyos se llevan a cabo en tres ámbitos: el personal y social, el patrimonial y económico, y en el jurídico. Pero puede ocurrir que el juez o la jueza sólo encomiende a la Fundación realizar una de ellas, por lo que el beneficiario es libre de decidir en todo lo demás. «Nosotros nos tenemos que regir por lo que marca la sentencia; luego si una persona nos pide más apoyo o tiene más necesidades, se las podemos dar y se lo comunicaremos a la autoridad judicial, por si tiene que adaptar la resolución», puntualiza la directora. Y, en base a esos criterios, desde la Fundación se le realiza un proyecto de vida y de gastos, por ejemplo, según las necesidades y preferencias del discapacitado intelectual.

Y lo mismo ocurre ante cualquier gasto extraordinario que se plantee, o bien si el individuo recibe una herencia o unos ingresos por la venta de una propiedad. Hay que determinar qué se hace con ese dinero.

Cada año debe la entidad rendir cuentas de los ingresos y los gastos que ha tenido cada individuo asignado. En unos casos, la gestión de los ingresos por parte de la Fundación Sonsoles Soriano se efectúa a partir de los 200 euros (pues hasta dicha cantidad el beneficiario puede gastarlos como quiera); en otros, hay que administrarle todo el dinero que ingresa. Pero hay situaciones en que se le lleva al médico o se le buscan actividades de ocio o empleo, por poner un par de ejemplos. «Eso requiere de una absoluta transparencia y una gestión profesional», manifiesta Nicolás Soriano.

Georgette Bugnion afirma que ante el Juzgado «solicitamos para tres personas la recuperación de la capacidad y esto se hizo antes de que cambiara la Ley, pues vimos que estos ciudadanos pueden vivir muy bien solos, pues está trabajando, a lo mejor se ha casado y viene un día y te dice: ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué soy? ¿Un mueble?». Eso lo planteó un día una de las mujeres que recibe apoyo.

Tania Paredes añade que lo que antes significaba la incapacidad era sustituir a la persona en la toma de decisiones. Y ahora lo que se hace es apoyarla en esas acciones. En muchos casos, se trata de determinar qué come cada día, qué se compra o si va al médico o no. El personal de la Fundación oscila en base a la financiación que la entidad obtenga cada año y los trabajadores fijos ascienden a 14. Y, gracias a la concesión de un proyecto, ahora la plantilla subirá a 17.

La partida de financiación más importante para la organización procede del Gobierno de Canarias, que se complementa con ayudas del Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, el Gobierno del Estado, así como con aportaciones de entidades privadas, como la fundaciones la Caixa, CajaCanarias, Pedro Modesto Campos, Graneros de Tenerife, Cofarte, Grupo CIO o Emmasa. Y a estas hay que añadir a protectores o pequeñas empresas que realizan aportaciones económicas.

Además de los veinte beneficiarios que viven de forma independiente, otros residen en centros residenciales o de atención permanente, todos ellos gestionados por otras organizaciones. Georgette apunta que, por Ley, «no podemos gestionar centros, pues no se puede ser juez y parte». Es decir, si la persona sufre algún tipo de problema de asistencia, la Fundación debe ser quien exija responsabilidades a esa otra empresa. Y, además, las necesidades son muy variadas, en función de la discapacidad de cada uno, su alteración de la conducta o dependencia a tóxicos, por ejemplo.

Varios de los usuarios llevan veinte años en la Fundación, algunos de los primeros beneficiarios han fallecido y otros se han casado en el tiempo en que han estado en la entidad. El primero de los discapacitados entró al segundo día de haber creado la institución.

Soriano recuerda que, hasta hace dos décadas, cuando los jueces se encontraban con una persona incapacitada, muchas veces «no sabían a quien asignársela». Algunas veces las familias no pueden asumir esa asistencia o, debido al trastorno que padece el individuo, llegan a la conclusión de que no soportan más esa situación. Tania Paredes comenta que «nosotros nunca juzgamos a las familias» y aclara que existen casos en los que mantienen el contacto con el beneficiario, a pesar de que el apoyo por orden judicial lo tenga la Fundación.

Paredes indica que resulta satisfactorio que, gracias al servicio de atención a familias, información y orientación jurídica y social, muchos padres, madres o hermanos entran llorando, pero salen con una sonrisa. Algunos dicen «me voy tranquila, porque el día que no esté, sé que puede estar ustedes», recuerda la directora. A su juicio, dos de los retos son «no perder la esencia, aunque se pueda crecer» y conseguir «una financiación equilibrada» para mantener la actual filosofía de trabajo.