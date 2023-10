La Rosa Dávila más personal. La presidenta del Cabildo de Tenerife acumula más de cien días al frente del órgano insular desde que saliera elegida como la primera mujer en presidir el Cabildo.

Un tiempo que ha dado para mucho, pero que no ha permitido conocer a la Rosa Dávila persona, más allá de su cargo político.

El Día tuvo la oportunidad de entrevistar a la presidenta y salirse de las preguntas más comunes a una presidenta de Cabildo. Hablando con ella, nos contó qué hace para desconectar fuera de su trabajo, sus aficiones en sus pocos ratos libres, a pesar de que "ahora mismo llevo cien días sin parar, ni un solo día".

La Rosa Dávila más deportista

Rosa Dávila es una gran deportista, ya que "me gusta hacer deporte, me gustaría volver a retomar la carrera que solía ir a correr". Además del deporte, si hay algo que le hace desconectar es el mar.

Y es que a la presidente le gusta "mucho nadar en el mar. He podido estos días zambullirme e ir a ver los fondos marinos de Tenerife". La sensación que siente Dávila la define de una manera clara: "es como si hiciera clic a la cabeza y solo con estar dos horitas debajo del mar, solo con las gafas, ni siquiera con botella, desconectas".

¿Dónde va Rosa Dávila a bucear?

La presidenta no sale de la capital para sumergirse bajo las profundidades del Océano Atlántico: "Voy a Radazul, no me mato en las escaleras, bajo con un poquito de cuidado, te pones las gafas, el tubo y nadas tranquilamente hasta Tabaiba, vuelves y eso es una maravilla. Vuelves como nuevo".

Consejo de presidenta.