El cuerpo humano sigue llamando la atención, ¿no?

Hay partes del cuerpo humano que son directamente innombrables, es decir, que no se pueden mencionar en un castellano normal y para las que recurrimos a seudónimos. Eso va desde el pene hasta el culo. Cuando toca referirnos a un culo o un pene tiramos de eufemismos y es ahí cuando aparecen las posaderas, el pito, el trasero, etc... Con eso se lo estoy diciendo todo. Hay zonas tabúes, partes que como en algunas religiones no podemos citar no vaya a ser que alguien se escandalice.

¿Demasiados tabúes?

Sí, muchos. Seguimos poniendo paños calientes sobre cuestiones que deberían estar más que superadas. Da la sensación de que no hacemos lo suficiente para desprendernos de esos tabúes y por esa razón nos referimos a ellos con otra consideración porque son ordinarios, porque son de mal gusto o, simplemente, porque está la intención de no complicarnos la vida: en el día a día decimos axila en lugar de sobaco, ¿no? Si ya nos ponemos a hablar de la zona de los genitales la cosa se complica...

¿Complica?

Sí, se complica demasiado porque tenemos un conflicto bastante serio con nuestro cuerpo y, por lo tanto, necesitamos aprender a conocerlo y hacer las paces con él para intentar normalizar la relación: hablar de un culo o un pene no nos debería dar vergüenza.

Los griegos y los romanos, por ejemplo, sí que lo entendieron y hablaron de belleza y, sobre todo, perfección corporal.

Es que su filosofía y perspectiva de la vida era distinta a la actual. Su relación con el cuerpo humano era mucho mejor que la nuestra... Acudían a las termas [lo limpiaban y cuidaban], tenían una mejor higiene y una manera mucho más natural de exaltarlo. Los griegos y los romanos consideraban que la anatomía humana era algo bello y ahí sí que hemos retrocedido bastante. Mucha gente de ahí fuera piensa que el ser humano es feo si lo comparamos con la belleza de los animales. Griegos y romanos estaban convencidos de que el ser humano era el objeto más bello que habitaba en su mundo... Esa es la razón por la que todo debía hacerse a su medida.

A partir de cierta edad a lo que hay que aspirar una persona es a ser interesante, que es a lo que aspiran mis libros"

¿Esa excelencia se puede recuperar o se ha perdido para el resto de nuestros días?

No lo sé [pausa]. Para nosotros esa idea de perfección es un concepto o un calificativo que usamos los humanos, pero en la naturaleza no existen los criterios estéticos y los animales van a su bola. A usted le puede parecer que un murciélago es hermoso o no, pero lo que usted crea no va a cambiar la apariencia de ese murciélago. El ser humano sí que puede modificar su aspecto en base a un comentario, pero entonces ya no estamos hablando de una belleza natural sino de algo impostado y modificado.

¿Una belleza artificial?

Sí, pero eso es algo que debe estar por detrás de la funcionalidad. ¿Para qué quiero tener un cuerpo hermoso si no me funciona?... La evolución produce diseños biológicos que optimizan funciones vitales para garantizar la supervivencia del ser humano. El murciélago, y vuelvo a él porque es un ejemplo interesantísimo, es un animal capaz de volar en la oscuridad porque dispone de un sistema de colocación maravilloso. Eso lo hace ser bello, pero el ser humano es tan bello como cualquier otro diseño animal porque cumple a la perfección las misiones que la evolución le ha encomendado.

¿Existe una tendencia a estar guapos/as?

Eso sí que puede que esté cambiando tras pasar por un periodo muy oscuro de ocultamiento del cuerpo. Eso está asociado al mundo de una moda, que a veces se muestra más viva y colorida y en ocasiones transmite tristeza e incluso unos planteamientos que están algo más próximos a la muerte. Que conste que cuando yo me refiero a la belleza del cuerpo humano yo sigo al diseñador o modista que apuntó que «a partir de los 25 años la belleza depende de ti». La belleza no es una belleza de un cuerpo desnudo, es una belleza asociada a la expresión, la mirada y en definitiva otro tipo de belleza... ¡Belleza natural!

Yo me ufano de haber escrito el primer tratado de anatomía para ser leído desde la primera a la última página"

¿El interior es más difícil de cultivar y cuidar?

Nuestro interior se cultiva con los libros. Ésa es la mejor forma de cuidarnos por dentro [silencio]. A partir de cierta edad a lo que hay que aspirar una persona es a ser interesante, que es a lo que aspiran mis libros.

¿Eso es algo que consigue habitualmente?

No busco que mis libros sean divertidos, pero sí interesantes. En algunas fases sí que pueden llegar a ser entretenidos, pero prefiero que sean más atractivos.

Textos en los que habla de una especie caminante.

Es lo que somos... En eso es en lo que superamos a los demás, es nuestra especialidad. Esa es una de las originalidades de Nuestro cuerpo (Destino). El gran problema de los tratados de anatomía, que se han escrito muchos a lo largo de la historia, es que no se leen. Por lo general son atlas con imágenes y láminas que nadie lee de la primera a la última página. Eso no lo hace ni siquiera alguien que quiere ejercer la medicina. Esos libros no se hicieron para ser leídos, sino para ser consultados... Yo me ufano de haber escrito el primer tratado de anatomía para ser leído desde la primera a la última página.

¿Somos máquinas?

Existe una visión mecanicista del cuerpo humano relacionada con un boceto biomecánico en el que terminamos siendo comparados con las máquinas. Nos movemos como una máquina y con los años vamos perdiendo propiedades para aprender otro tipo de anatomía, que es la anatomía del dolor de las partes que nos van doliendo y que de jóvenes no existían.

Saber cuándo apareció el fuego sigue siendo uno de los grandes misterios de la Prehistoria"

¿En este ensayo no falta una guerra paleoantropológica por “rescatar” algunas huellas de nuestro pasado?

La ciencia es un método que consiste en abrir un debate en el que nunca pueden faltar las posturas contrapuestas. Así es como avanza el mundo, es decir, seguimos adelante oponiendo teorías. Por esa razón una persona puede decir que la Tierra gira alrededor del Sol y otra que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero a diferencia de los debates políticos, donde en principio no hay uno que sea verdadero y el otro falso, en la discusión científica sí que nos podemos encontrar con varios posicionamientos, es decir, que no todo el mundo puede tener la razón y no hay manera de llegar a un acuerdo; o es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol o el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Al final llegamos a una lectura correcta que demuestra que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Con respecto al cuerpo humano existen dos planteamientos, uno que apunta que tenemos un diseño antiguo que empezó hace dos millones de años y que, por lo tanto, el Homo sapiens de cintura para abajo no tiene nada de particular [la cabeza y el cerebro sí, básicamente, el cerebro] y otro razonamiento, que es el mío, en el que digo que no y que nosotros somos un diseño complemente nuevo que no existía antes. Somos diferentes en el cerebro y de cuello para abajo.

Muchas veces me preguntan que espero descubrir y, entonces, repito la misma respuesta: espero descubrir lo inesperado"

Dicen que somos lo que comemos, ¿pero también lo que leemos?

Un libro es la suma de muchos libros y es importante abrir uno para darse cuenta del torrente de conocimiento que hay en su interior…

¿Todo empezó con ‘En busca del fuego’?

Es un libro que leí de joven y que me marcó mucho… Y en estas seguimos porque saber cuándo apareció el fuego sigue siendo uno de los grandes misterios de la Prehistoria.

¿Le abruma ser un embajador de la marca España?

¡Ojalá lo fuera, yo hago lo que puedo! [sonríe]. Todo embajador tiene un efecto hacia el exterior, pero también hacia el interior porque un embajador es un representante de alguien y para que esto pueda ocurrir es necesario sentirse identificado contigo mismo. Si hay gente que se identifica con Juan Luis Arsuaga porque considera que es un buen científico y considera que puedo ser un representante por ahí fuera yo no puedo sentir otra cosa que no sea orgullo. Los científicos también “pintamos” algo, no sólo los cantantes o futbolistas. España también es ciencia y es importante que existan esos referentes.

¿Queda algo por descubrir en Atapuerca?

Queda muchísimo por descubrir, pero aún no sabemos lo que es. Muchas veces me preguntan que espero descubrir y, entonces, repito la misma respuesta: espero descubrir lo inesperado.

¿Las futuras generaciones pueden estar tranquilas porque tienen posibilidades de encontrar lo inesperado?

Queda muchísimo, pero no le puedo adelantar lo que es… La ciencia es así de complicada y misteriosa. Por eso ha sido capaz de atrapar mi curiosidad durante tantos años.