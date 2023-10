En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 28.552 personas que viven en albergues para personas sin hogar, un dato que ha crecido un 25% desde el 2012, durante la anterior crisis financiera. A éstos, hay que sumarles las miles que yacen en el raso, en naves abandonadas, en chabolas, en pisos 'patera', obligados a ocupar o en viviendas insalubres. En Cataluña el Govern calcula que son 60.000 personas, pero las entidades sociales lo elevan a más de un millón de personas. Un estudio realizado por la consultora EY afirma que acabar con esta realidad es posible: hacen falta 1.200 millones de euros para rehabilitar 10.000 viviendas, que hoy están vacías, donde podrían vivir estas personas que ahora yacen en albergues o centros asistenciales.

El motivo por el que una persona termina viviendo en la calle es complejo. Algo que los autores de este estudio han analizado. "Las causas más frecuentes que provocan que las personas sufran este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con factores como pobreza, desempleo, migración, edad, problemas de salud, relaciones rotas o falta de un apoyo adecuado para personas que dejan de vivir en instalaciones públicas", explica el informe.

La consultora se ha centrado en analizar la situación de quienes viven en albergues o centros asistenciales. La mayoría son hombres ( 76,7%) y uno de cada tres no tiene ninguna fuente de ingresos. Y es que las entidades sociales y sindicatos vienen alertando de un perfil creciente, los trabajadores pobres que no se pueden permitir un techo digno en el que vivir a pesar de tener un salario. Además, en estos centros, una de cada tres personas atendidas son mujeres, un colectivo que ha crecido sensiblemente en los últimos diez años, cuando suponían el 19,7%. Hay que tener en cuenta que en la calle, ellas están mucho más expuestas a la violencia sexual, de género, a la prostitución y a las mafias de tráfico de personas con explotación sexual.

El 'stock' existe: las viviendas vacías

El informe de EY calcula una inversión necesaria de 1.200 millones de euros para financiar 10.000 viviendas que actualmente se encuentran vacías. Y es que, según el INE, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías. "El stok necesario existe", insiste el informe. Los consultores estiman que en cada una de ellas podrían convivir tres personas que ahora lo hacen en los albergues y centros asistenciales. "Con un precio medio de la vivienda de unos 100.000 euros (teniendo en cuenta el precio medio de vivienda en España de unos 60 m2 de superficie), a lo que habría que sumar unos 20.000 euros para adecuar la vivienda, llegamos a un coste medio de 120.000 euros por vivienda", dice el informe el informe.

EY apela a que las administraciones se pongan las pilas para aumentar el parque de vivienda social, que a diferencia de otros países de Europa con una media del 20%, en nuestro país no supera el 3% del total. "Las actuales respuestas al sinhogarismo no están logrando revertir este fenómeno sino que, muy al contrario, este cada vez va a más. Por ello, está en manos de todos los agentes implicados (inversores, particulares y administraciones) avivar un diálogo que aporte nuevas ideas capaces de dar solución a este acuciante problema" ha afirmado el socio responsable del sector Private Equity y Managing Partner de Strategy and Transactions de EY, Juan López del Alcázar.

Complicidad de los inversores

La presidenta de la SOCIMI, Blanca Hernández, ha manifestado que el sinhogarismo es el problema social "más importante" de la sociedad y que las administraciones y los inversores disponen de fondos para apoyar a ONG con alquileres de casas vacías de vivienda capaces de sacar a las personas sin hogar de la calle. De hecho, la empresa apuesta también porque las administraciones busquen la complicidad del sector inmobiliario y los inversores para que puedan construir viviendas de forma ágil y a bajo precio. Proponen que se haga con reformas fiscales y legislativas.

En Cataluña, sin embargo, las entidades sociales están apostando por otro modelo. Impulsar una ley del sinhogarismo que obligue a todos los ayuntamientos a dar una respuesta a las personas sin hogar, ya que muchos huyen a las grandes ciudades por falta de medios en sus localidades, generando así un efecto tapón en luggares como Barcelona, donde existen más de 1.200 plazas para personas sin hogar. El texto, que ahora está en debate en El Parlament, plantea que las personas sin hogar tengan acceso a un espacio abierto, de uso individual y dimensiones suficientes para la vida privada y que cuente como mínimo con luz, agua corriente, gas y una cama, además de asegurar el transporte público gratuito y los servicios funerarios para estas personas.