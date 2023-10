"Nuestro despliegue se está quedando desfasado, necesitamos más efectivos y mejoras en nuestras instalaciones". Son palabras del general Juan Hernández Mosquera, jefe de la Guardia Civil en Canarias. La denuncia forma parte del discurso que iba a ofrecer este jueves en la Plaza de la Patrona de Canarias, junto a la basílica de la Virgen de Candelaria, con motivo del acto institucional en honor a la Virgen del Pilar, patrona de este cuerpo. No obstante, Mosquera se vio obligado a reducir su intervención para no extender un acto que se celebró a pleno sol en uno de los días más calurosos del año y en plena ola de calor. No obstante, explicó al público que entregaría su discurso completo a los medios de comunicación.

"Soy consciente de la necesidad de los recursos a una realidad cambiante y expansiva", explicó. No obstante, pese a las limitaciones materiales, el general destacó que la Guardia Civil en Canarias tiene una "tasa de cobertura superior al 90 por ciento, de las más elevadas del cuerpo y cinco puntos por encima de la de hace doce meses". Además, este año se han duplicado el número de guardias alumnos en prácticas en las unidades de las Islas. "No obstante, aún con la certeza del esfuerzo que desde los órganos centrales del cuerpo se hace para atender nuestros requerimientos, que compartimos con otras unidades territoriales, no cejaré en mi empeño de solicitar más apoyos, refuerzos e incrementos para la Guardia Civil en Canarias". La crisis migratoria que se vive en Canarias, especialmente en la isla de El Hierro, centró también buena parte de la intervención del general Mosquera durante el acto, que estuvo cargado de la solemnidad que un cuerpo como el de la Guardia Civil imprime siempre en sus celebraciones. "Parte de nuestro despliegue mira hacia la costa y está vigilante para atender a los inmigrantes que arriban irregularmente al Archipiélago e investiga con tesón a las mafias que propician este fenómeno, que no solo se lucran sino que ponen en peligro las vidas de personas desesperadas que parten de áreas con dificultades sociales buscando en Europa una salida a sus necesidades y las de sus familias", lamentó. Mosquera tuvo un necesario recuerdo para los Guardias Civiles desplegados por este motivo en El Hierro. "Permítanme que reconozca públicamente el esfuerzo que está llevando a cabo el Puesto Principal de El Hierro, así como el esfuerzo permanente que ha dispuesto la jefatura de Comandancia de Santa Cruz de Tenerife en la isla del meridiano". La celebración en Candelaria sirvió, además, para entregar un total de 36 condecoraciones de diversa índole a miembros del cuerpo y representantes de instituciones o de la sociedad civil. Así, recibieron la orden del mérito de la Guardia Civil miembros de la carrera judicial y fiscal como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, y los dos fiscales destinados en Canarias; representantes del cuerpo consular; algunos de los colaboradores con los que la Guardia Civil trabajó estrechamente durante la erupción del Volcán de Cumbre Vieja, en La Palma; y "compañeros" de otros cuerpos policiales o de las Fuerzas Armadas. Recuerdo a Anna y Olivia Uno de los momentos más emotivos de la mañana llegó con la entrega de algunas de esas condecoraciones a profesionales de Salvamento Marítimo, del Instituto Español de Oceanografía o del Servicio de Vigilancia Aduanera que ayudaron a la Guardia Civil en la búsqueda de los cuerpos de las dos niñas asesinadas en Tenerife en 2020. "Reconocemos y con ello hacemos hoy un recuerdo entrañable a todos aquellos que nos ayudaron en la dolorosa investigación del asesinato y hallazgo de las niñas Anna y Olivia a mil metros de profundidad en el océano. Sin sus medios y conocimientos marítimos no hubiera sido posible una rápida y eficaz resolución del operativo de búsqueda". Fue, además, la primera vez en la historia que la Guardia Civil celebra a su patrona fuera de su sede tinerfeña. La decisión de llevar este desfile y posterior acto de homenaje a los caídos a la emblemática plaza del municipio de Candelaria responde a la intención de "acercar nuestra festividad a la sociedad canaria". El general Mosquera reconoció la ayuda que siempre le ha brindado el Ayuntamiento de la localidad y por ese motivo el cuerpo le entregó a su alcaldesa, Mari Brito, un tricornio de honor. "Celebramos este acto a pocos cientos de metros donde hace dos meses se inició la peor catástrofe forestal que ha vivido la Isla desde que se tienen registros: el incendio forestal que se extendió a lo largo de la corona forestal del Teide y zonas aledañas". El representante de la Guardia Civil en Canarias no solo destacó la colaboración que hubo entre las instituciones durante la peor parte del incendio y los necesarios y multitudinarios desalojos sino que valoró el "excelente trabajo efectuado por los técnicos y directivos de extinción". Pero no solo hubo agradecimientos para los representantes institucionales sino que Mosquera nombró dos casos muy concretos, el de las vecinas Exaltación Hernández y su hija Araceli de León. "Madre e hija, mañana, tarde y noche, se acercaron a los puntos de corte de las vías de carreteras a repartir desinteresada y generosamente abundante comida y bebida a las fuerzas de seguridad y al personal del Cabildo y de otras instituciones que estaban de servicio".