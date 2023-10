Juana María Hernández enseñó durante 37 años en la Isla del Meridiano

En esta segunda semblanza que abrimos en torno al sendero docente de Juana María Hernández, miramos por la ventana de su Escuela Unitaria de El Mocanal, en la Isla de El Hierro, y vemos plantado en el jardín escolar flores de las que emana el mejor de los perfumes para un maestro o maestra, la esencia de «educar a una persona, sabiendo que el fin buscado no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de esa personita alguien que no existía». Juana María en 37 años de docencia ha tenido clara esta premisa y ha sido el eje de su camino educativo, algo que le fue reconocido más tarde, dando las autoridades educativas su nombre, Juana María Hernández Armas, a la Escuela Unitaria de El Mocanal, y concediéndole en 2015 la Distinción Viera y Clavijo.

En estas dos últimas semblanzas de Maestras y maestros de ayer, nos hemos adentrado en el día a día del docente y sus alumnos en una Escuela Unitaria. Las innumerables vivencias relatadas por Juana María Hernández nos ofrecen una perfecta descripción con la que los lectores conseguimos acercarnos a una idea próxima de lo difícil que tuvo que ser enseñar en una situación donde los recursos que se tienen no son suficientes, pero el amor a la enseñanza logra que se supere esa situación. Juana María nos recuerda que «el maestro en la Escuela Unitaria lo hace todo. Es el que recibe a los nuevos compañeros, quien los ayuda a conocer cómo funciona la escuela, el que administra todos los gastos, el que se encarga del funcionamiento del comedor si lo hay, del transporte si también lo hay. Todo este funcionamiento se lo enseñábamos a los compañeros nuevos, cuando comenzaban», explica. El Movimiento de Unitarias Esta maestra herreña fue una de las creadoras de un colectivo educativo que se denominó el Movimiento de Unitarias. «En torno a 1982 o 1983 la Consejería de Educación convocó unos proyectos de Renovación Pedagógica. Entonces, Educación Compensatoria formaba parte también de ese proyecto en la Consejería. Un grupo de compañeras que formábamos parte de esa iniciativa en la Isla pensamos que un proyecto bonito sería unir todas las Unitarias de El Hierro para trabajar juntas. Éramos las Escuelas de La Restinga, Guarazoca, San Andrés, Isora, El Mocanal, y Puerto de La Estaca. En el Curso 84-85, empezamos a funcionar», comenta. «Era voluntario formar parte de ese proyecto. Las seis unitarias trabajábamos juntas. Comenzamos a hacer programaciones y actividades unidas. Nos reuníamos todas las semanas. Nos enriqueció profesional y personalmente. Las personas que llevaban el grupo nos guiaban. Organizábamos actividades de salida al entorno, donde podíamos valorar con los alumnos que lo que se aprendía en el aula nos lo encontrábamos luego fuera de ella. Luego la Consejería también creó el Colectivo de Agrupaciones Rurales». En este sentido, Juana María además reflexiona sobre esta vivencia educativa: «Yo ahora jubilada observo y escucho lo que promueven las nuevas leyes, y realmente lo que veo es que lo que se hace es actualizar lo que nosotros ya hacíamos en los años ochenta, dándoles nueva nomenclatura a las formas y la denominación de las cosas, pero es el uso de la práctica y el equipo que ya nosotros hacíamos con los alumnos dentro y fuera del aula en aquellas escuelas de antes», aclara. «Hacíamos visitas a otras escuelas, a las instituciones, fábricas, hasta salidas fuera de El Hierro a otras Islas, que se preparaban haciendo actividades previas en clase con los alumnos, cuadernillos, entrega de trabajos una vez hecha y trabajada la visita. Hoy se llama un aprendizaje significativo». La Carta de Ciudadanía Juana María desde el curso 1984-85 comenzó a trabajar en el Centro de Educación Infantil y Primaria El Mocanal, su querida Escuela Unitaria, hasta que en febrero de 2015 pasó a retiro por jubilación. Fueron 31 años con el ánimo día a día de acudir a la escuela de su pueblo a enseñar a niños y niñas, que luego se hicieron adultos y que han entendido gracias a ellas y otros maestros la importancia de proteger el entorno en el que vivimos, una parte enormemente importante de la competencia para enseñarnos a ser personas. Recuerda ella que dentro de los muchos proyectos que hicieron uno que marcó sus últimos años de trabajo en las aulas fue el de la Carta de Ciudadanía. El Hierro en 2009 volvió a ser puntera en la selección de actividades educativas para sus centros y, ante todo, para los protagonistas, que siempre lo son, en esto de la aventura de la educación, para los alumnos. Juana María Hernández fue testigo de ello, puesto que participó en lo que dieron a llamar Carta de Ciudadanía. Mientras en el Congreso de los Diputados se aprobaba la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que, cuando entre en vigor, derogará la Ley Orgánica de Educación (LOE), en El Hierro se presentaba la Carta de Ciudadanía, un documento que recogía el trabajo llevado a cabo en la Isla durante los últimos cuatro años –entre 2009 y 2013– para incorporar a la educación y a todos los ámbitos de convivencia de la Isla el concepto de competencias básicas, que la LOE recogió en su momento, tal y como mandataba la Unión Europea (UE), y que iba a suponer una revolución educativa. Sobre esto, Juana María explica que «participaron en la elaboración de las bases para lograr ese documento las familias, los centros educativos e instituciones públicas, es decir, los 11 centros escolares de la Isla», aclara. «Se trató de un proyecto pionero, que nos dio a los maestros y maestras de El Hierro, a la sociedad herreña y a Canarias un diagnóstico de las fortalezas y debilidades para ser asumidas por la población herreña, así como poder ser transmitida a las nuevas generaciones, y haciéndolo siempre desde los centros educativos, familias y comunidad. Nosotros participamos en ese increíble trabajo y me siento orgullosa de ello». Para ello, se creó el Consejo de Ciudadanía, y «la idea era mejorar la calidad de vida de los herreños y nuestros visitantes. La comunidad educativa herreña participamos de esta manera en aquel compromiso con la defensa del medioambiente y el patrimonio cultural, a través del uso responsable de los mismos y la valoración del paisaje». A este proyecto institucionalmente se le denominó Proyecto de Competencias Básicas para la vida en la isla de El Hierro, hoy en nuestro sistema educativo actual, claramente, esta inmensa acción sería un Proyecto Aprendizaje Servicios, algo que hoy es puntero en el mundo educativo, y El Hierro nuevamente se adelantó a los tiempos. Este modelo educativo, llevado a cabo por Juana María, le otorgó años después diferentes distinciones. Entre ellas hemos de destacar el que la Escuela de El Mocanal, en la que esta maestra trabajó durante tres décadas, pasó a partir de enero de 2017 a ser llamada Escuela Juana María Hernández Armas. «Me siento muy orgullosa de que la escuela de mi pueblo lleve mi nombre, pero no por mí, sino por el colectivo de escuelas unitarias de la isla y todos mis compañeros y compañeras, que hemos llevado con ilusión y entusiasmo el desarrollo de nuestro trabajo, todos los días, el trabajo de educar a muchas generaciones, año tras año», apostilla. Hoy nos despedimos de El Hierro y Juana María y el próximo lunes vendrá a nuestra página Maestros y maestras de ayer otro u otra profesional de la docencia que nos traerá sus vivencias. La Consejería de Educación y Universidades le concedió a Juana María Hernández, en 2016, el Premio Viera y Clavijo, Año 2015, por sus méritos en el ejercicio de la docencia en el sistema educativo de Canarias durante más de treinta años. Los méritos de Juana María para la obtención de esta distinción –máxima distinción en el ámbito educativo en Canarias– quedan demostrados en los relatos que nos ha traído la propia galardonada durante estas dos últimas entregas de Maestras y maestros de ayer. Desde la humildad que caracteriza a esta maestra herreña muchas de sus aportaciones como maestra en los 37 años de docencia en El Hierro se los ha querido guardar en su mochila particular y silenciada, sin embargo nosotros sabemos que además de lo relatado ha participado en muchas acciones dinamizando proyectos tanto de Educación como de otras administraciones, especialmente en aquellas en las que el respeto por el patrimonio cultural y natural de la Isla de El Hierro han de tener especial protagonismo.