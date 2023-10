David González: «El objetivo de mi actividad profesional no es que me den un premio, eso es una consecuencia»

¿Por qué decidió enfocar tu ejercicio profesional a la traumatología?

Todo empieza cuando tuve una lesión en el hombro. Luego también la he tenido muy presente por el deporte. Y por último, cuando cursaba Medicina, hice mi trabajo de final de carrera orientado a la traumatología. Por eso, aunque no lo tenía claro del todo, finalmente me decidí por esta especialidad que me había acompañado durante mi vida.

Dice que la lesión fue importante para usted, ¿qué fue exactamente lo que le ocurrió?

Con 16 años se me luxó el hombro haciendo yudo. En consulta me encontré con el doctor País, que posteriormente sería mi jefe. Fue exquisito en quirófano y ahí me atreví a preguntarle si podría ser traumatólogo. Me dijo que «sí, hombre, que sí» (risas).

¿Tenía claro con esa edad que quería hacer medicina?

Desde pequeñito siempre me gustó la medicina. Cuando tuve que elegir en bachillerato, es verdad que me entraron las dudas por saber si sería la elección correcta. Pero gracias al apoyo de mis padres pude elegir de acuerdo a mi forma de ser y mis gusto. Siempre he sido muy sociable y he querido ayudar a la gente. Por eso elegí medicina y estoy super satisfecho de haberlo hecho.

¿Cómo se siente tras haber recibido el premio?

El premio me enorgullece y estoy contento de que me lo hayan otorgado, pero tengo muy claro que esto no es el fin. Me anima a seguir estudiando, investigando y aprendiendo de todos los que son mejores que yo. Lo que yo he hecho hasta ahora es intentar aprender de toda la gente que he tenido alrededor, que ha sido muchísima gente. He tenido la oportunidad gracias a las becas que me han dado durante la residencia a conocerlos y aprender con ellos. El objetivo de mi actividad profesional no es que me den un premio. Eso es una consecuencia.

¿Qué es lo que le llevó a realizar su residencia en Tenerife y, en concreto, en el Hospital Universitario de Canarias?

Me encanta Tenerife. En la isla están mi familia y amigos, y considero que es un lugar estupendo para vivir. Al finalizar la carrera de Medicina, me documenté junto al resto de futuros residentes sobre lo que ofrecían los distintos hospitales de España. El HUC tenía un organigrama y una oferta docente e investigadora muy buena, así que en realidad mi primera opción siempre fue traumatología en el HUC. Lo tenía claro. Siempre he pensado que salir de la ciudad en la que uno ha nacido es bueno y enriquecedor porque te da la oportunidad de aprender mucho de distintos profesionales, pero no he salido de Tenerife porque piense el nivel de la Traumatología en la isla sea inferior. De hecho, me he trasladado por motivos personales, pero me encantaría en un futuro volver.

¿Ahora mismo dónde trabaja?

Cuando acabé la residencia me otorgaron una Fellowship en Traumatología Deportiva en la Clínica Olympia (Madrid) con el doctor Manuel Leyes y su equipo. Cuando terminé, me ofrecieron un contrato, pero para mí lo más importante es la familia y como mi mujer es de Valladolid y tenemos niños pequeños, por logística familiar nos quedamos allí. Al final cuando eres médico trabajas mucho y cuando no lo haces, estás investigando.

¿Entonces tiene ganas de regresar a Canarias?

Eso ya hay que negociarlo.

Ha estado comentando que también se dedica a la investigación, ¿cuáles son sus intereses a la hora de realizar estos trabajos?

Llevo investigando desde que empecé la residencia junto el doctor Mario Herrera y el doctor Pais que son los encargados de la investigación en el HUC. Ellos dos me me han inculcado la investigación. Además, mis padres son profesores universitarios y en mi casa me enseñaron el amor por el estudio; resolver problemas, hacer preguntas y buscar soluciones. Entre Tenerife y mi estancia en Madrid, ya he participado en unas 40 investigaciones en distintos ámbitos. Y aunque cada vez tengo menos tiempo, al final siempre tengo la ilusión de resolver preguntas.

¿Qué estudio le ha dado más satisfacción?

Los resultados que han tenido más repercusión han sido los de mi tesis doctoral. Versaba sobre fracturas de cadera en relación a una hipótesis que tenía el doctor Pais. Lo bonito de la medicina es que se juntan los doctores veteranos, con más experiencia, y los jóvenes, que tenemos ganas, empeño y le echamos horas. En investigación siempre tiene que existir una coordinación entre la gente que más sabe y los que tenemos ganas de saber. El doctor Pais tenía una hipótesis sobre cómo algunas partes de la cadera, se podían intervenir con una técnica quirúrgica diferente en determinados pacientes teniendo en cuenta otras variables como las comorbilidades o la calidad funcional previa a la cirugía. La verdad que las conclusiones han tenido bastante eco a nivel internacional y pudismos publicar hasta seis artículos científicos en revistas importantes.

¿Y si tuviera que elegir entre la clínica y la investigación?

Si tengo que elegir prefiero operar en quirófano y pasar consulta. De eso no tengo dudas. Pero no hay que elegir. Obviamente, el tiempo hay que dividirlo y cada vez cobra más peso la parte asistencial, pero creo que la investigación y la labor asistencial deben ir de la mano. Casi todos mis estudios han sido clínicos: técnicas quirúrgicas o resultados de valores funcionales de los pacientes después de operaciones. Al final, la razón de ser de un médico es asistencial. Tenemos que ver pacientes, darles respuesta a sus problemas y explicarles lo que les pasa para que lo entiendan y así mejorar su calidad de vida.