El festival SON Estrella Galicia Posidonia es mucho más que una serie de grupos que se suben a un escenario montado en la paradisiaca isla de Formentera. Este encuentro, que atrae a público de todas las edades de todo el país, es una mezcla de buena música con grupos emergentes y consolidados, y de gastronomía que une el Atlántico gallego con el Mediterráneo formenterense y que implica a los participantes para que con sus conductas antes y después de la cita generen un impacto positivo. Durante tres días unas 380 personas disfrutan de esta isla balear, de su naturaleza, de sus rutas más salvajes, pero también de una selección de grupos, comisariados por Sinsal, de distintos estilos y procedencias.

La primera noche fue la más internacional con la actuación de Grystal Murrey (Francia), Grove (Reino Unido) y Tukan (Bélgica) y hoy será el turno del grupo español Carolina Durante, La dame blanche (Francia y Cuba) y LaPili (España).

Víctor Mantiñán, responsable de Patrocinios Musicales e Impacto Positivo de Estrella Galicia, acaba de presentar el festival e insiste en la importancia que tiene para la organización “el impacto positivo”, término que prefiere al de sostenibilidad, cuando habla de medio ambiente. “El impacto positivo no solo se reduce a temas de descarbonización, de circularidad, sino también en temas de personas, a establecer alianzas y a trabajar en colaboración con la isla”.

Este festival arrancó hace siete años “y no queríamos ir en contra del propio espacio, no queríamos un festival al uso y además estaba la vinculación con el Save Posidonia”. Se trata de un proyecto del Consell Insular que a base de donaciones apadrina metros cuadrados de posidonia, planta marina que garantiza la estabilidad de las playas y está en el origen de las aguas turquesas que rodean la isla mediterránea y que la hacen única.

Mantiñán insiste en que el festival no tendría sentido si no es por su vinculación con el entorno, con la clara idea de fomentar un turismo sostenible y comprometido. “Nos gusta decir que somos inconformistas, porque cada año cometemos errores y la intención es mejora en cada edición. En los tres últimos años ya hemos hecho del festival una experiencia sostenible y de colaboración con el público que viene aquí”.

El SON Estrella Galicia Festival es desde 2021 un festival de cero emisiones y este año “el reto es ir más allá con cero desperdicios, a ver si somos capaces, se trata de no producir residuos dentro del propio festival, se trata de generar lo menos posible y lo que se genere reciclarlo como marcan los estándares más exigentes, se trata de dejar esto como si no hubiera pasado un festival, es nuestro reto de este año, seríamos el único en obtener la certificación máxima”.

Uno de los enganches de este evento es la experiencia que ofrece en un entorno como la isla de Formentera, que ya ejerce atracción por sí misma. A eso se le une el hecho de que no se anuncie el cartel de músicos que actúan cada noche en el exterior del hotel Gecko, en la playa de Migjorn. “De esa forma la gente no viene por quién toca, sino que viene a pasárselo bien y a descubrir grupos, además de la gastronomía, la gente viene a ciegas puede haber grupos que les gustan y otros que no, pero apuestan por el criterio que aplicamos hace siete años”.

La selección de los grupos corre a cargo de Sinsal, que ejerce de comisario. Uno de sus responsables es Luis Campos, que ha escogido para la primera noche una serie de propuestas más electrónicas y singulares mientras que la noche de hoy tiene un claro protagonista con Carolina Durante con una tendencia más pop pero con toques de underground. Campos explica que no se les puede considerar un festival indie: “No creo que seamos indie, que se ha convertido en una especie de cajón de sastre, hemos nacido de la diversidad, la idea es que la gente vea otras propuestas más complicadas de ver, cosas diversas tanto en estilos musicales como en el origen de los grupos”.

Luego están las rutas, que son tres excursiones por distintos rincones de la isla, importantes por sus valores paisajísticos, culturales y patrimoniales. En cada uno de ellos los participantes se ven sorprendidos por una actuación musical en acústico en cada recorrido con: Ixeya, Anna Ferrer y Ruiseñora.

Gastronomía

Pepe Solla, se ha aliado con Galicia Calidade y Ternera Gallega para ofrecer un menú a la altura de los más inconformistas. Los platos combinan productos de kilómetro cero con los mejores ingredientes gallegos.

En la cena de ayer los festivaleros pudieron degustar: Pastrami de lacón con pimientos de Herbón, con productos de A Pementeira; Mejillones al curri verde, con productos de Mariscos Alumar; una selección de quesos gallegos de pequeños productores. El plato fuerte fue una merluza de Estrella Galicia al vapor con romesco, wakame y tempura de shitake proporcionada por Puerto de Celeiro y de postre una la tarta de Santiago. Para esta noche la carne será la protagonista en forma de hamburguesas de distintos tipos.

La fiesta continúa durante toda la jornada para los 380 privilegiados que están viviendo una experiencia única en Formentera que recordarán durante muchos meses y que les hace ser más comprometidos con el entorno y con el impacto que producimos en él.