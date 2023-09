Rosa Liarte, profesora: "Prohibir el móvil en el colegio nos causará muchos problemas el día de mañana"

Profesora de Historia e 'influencer' con miles de profesores y familias de alumnos entre sus seguidores, Rosa Liarte es una firme defensora del teléfono como aliado educativo en el aula, hasta el punto de que llegó a colgar en una de sus clases un provocador cartel de ‘permitido el móvil’. En pleno debate social sobre la urgencia de regular el uso de estos dispositivos en los institutos catalanes, la docente andaluza ha sido una de las ponentes de la presentación del curso de EduCaixa, en el CaixaForum.

Uno de los debates que ha marcado el septiembre catalán ha sido la prohibición de los móviles en los institutos. ¿Cómo lo vive?

Hoy en día todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo. Prensky dice que nuestros alumnos son nativos digitales; y yo digo que más bien son huérfanos digitales, porque aprenden de lo digital casi solos, no se les educa. Pueden saber muy bien hacer un vídeo de TikTok bailando, pero luego no saben adjuntar un archivo en un correo electrónico. A mí eso sí me preocupa. Ver a mi alumnado en Google y no sabe buscar por palabras clave, o simplemente teclear en un teclado. La mecanografía también se ha ido perdiendo porque ellos son muy de móviles. La competencia digital, como bien dice la ley, hay que educarla y evitándola no vamos a educarla. Al final prohibirlo es quitarnos un problema de forma momentánea, pero nos va causar muchos problemas el día de mañana, si no lo educamos. Nos quejamos del dispositivo, pero muchas veces yo estoy dando una formación y veo a mis propios compañeros profes mirando sus móviles cada dos por tres mientras estoy charlando. Entonces, como es inevitable, vamos a educarlo. Tenemos que lograr que sepan hacer un buen uso de él, sino es cuando viene el mal uso y el abuso.

Hay docentes y familias que apuntan que en las aulas ya tienen ordenadores; que permitir el móvil es introducir un elemento más de distracción. Una tentación.

Hay centros en los que hay un aula de informática para 500 niños. En muchos centros públicos de España quizá hay un carrito con 25 portátiles; o hay unas tablets compartidas entre varios cursos. La realidad en cada centro es distinta. Si todos mis alumnos tuvieran un dispositivo en el aula quizá no haría falta el móvil, pero si no lo tengo, ahí es donde está el recurso ‘bring your own device’ (tráete tu propio dispositivo) y vamos a sacarle el mejor partido, porque tengo alumnado que tiene mejor móvil que yo.

¿Su apuesta es la digitalización total de las aulas?

No, defiendo un sistema híbrido. Hay gente que piensa que mis niños no tienen ni un bolígrafo, ¡y no! Hay días que trabajan con un boli y un papel. El problema es hacer toda tu clase 'página 24, ejercicios 6 y 7', porque al final sí; ahí encontrarás a un alumnado que a lo mejor empieza con comportamientos disruptivos por el aburrimiento. Lo que hay que introducir son mecánicas más divertidas, otras también, más serias; otras en las que tienen que guardar silencio y escucharme. Eso también se tiene que aprender; como hoy en día en un restaurante los niños tienen que poder estar esperando a que llegue la comida y no tienen que estar con una pantalla. Yo soy la primera que defiende las pantallas en el aula, pero no veo correcto el 'déjame tranquila y mientras yo como, ponte a ver un vídeo'. En lo que tenemos que incidir es en enseñar el buen uso y los límites.

Ahí tenemos un problema gordo; dentro y fuera de la escuela.

La formación a las familias es muy necesaria. El covid demostró que era necesaria esa formación a las familias. Algo bueno que trajo la pandemia fue que muchas comunidades se pusieron las pilas para digitalizar las aulas. Pero ordenadores, ¿para qué? ¿Para hacer un buen uso o simplemente para sustituir? Al final si yo voy a tener un dispositivo para proyectar un PDF estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Hay que cambiar el chip, y hacer formación a las familias y al profesorado. No sirve invertir en tecnología sin formación. Lo que queremos es transformar, y eso se va a conseguir con una formación adecuada.

¿Esa formación no se está dando?

Se está dando, pero cada comunidad autónoma va a su ritmo. Lo complicado es llegar a todo el mundo, que todo el mundo se apunte a esas formaciones. Yo siempre digo que a ir en bici no aprende uno leyendo un libro, aprende practicando. Pero esa formación ha venido junto a una nueva ley educativa y eso ha provocado un desbordamiento que incluso causa rechazo.

Pero en principio van de la mano, ¿no? No supone que no se busca leer el libro en la pantalla, sino aprender de otra manera...

La competencia digital ahora es transversal en todas las materias, forma parte de ese aprendizaje competencial. Hay mucha gente que piensa que el aprendizaje competencial hace que adquieras menos contenido, algo en lo que yo no estoy para nada de acuerdo. Yo no puedo ser competente si no tengo un contenido previo. Y en ningún lado de la ley se está denostando que mis niños tengan que aprender Historia, en mi caso, de lo que estamos hablando es de que los niños van a aprender Historia y, en mi caso, a la vez, esa competencia digital. O a hablar en público, o a hacerles hacer cosas que yo por ejemplo, llegué a la carrera y pocas exposiciones orales había hecho. El problema es que hay mucha burocracia detrás que tiene al profesorado muy agotado. Cambiar programaciones, estar al día de todo esto; y hay un momento en el que el profesorado dice 'no me da la vida, me voy a la página 24 porque no me ha dado tiempo'.

¿Lo que le falta a los profesores es tiempo?

Sí. Porque el día a día es muy intenso. Yo me quito el sombrero con los docentes que no paran de formarse. Yo me he pasado el mes de julio dando formaciones a profesores, en su mes de vacaciones. Y hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia, de años muy duros dando clase con mascarilla, para ahora una nueva ley, tenerse que certificar con el C-1 de competencia digital… es duro, ¿eh?

¿Nos puede dar algún ejemplo práctico de cómo usar 'bien' el móvil en clase?

¡Ejemplos tengo muchos! Incluso atreviéndose a usar las redes sociales, como Instagram y Twitter. Hicimos un proyecto con el alumnado de cuarto de ESO en el que los alumnos creaban perfiles de redes sociales para enseñar Historia. Quería demostrarles que las redes sociales van más allá de la vida de Dulceida; que yo también sigo; que puedes seguir perfiles interesantes y que te enseñen Historia. Con este proyecto, además, aprendían el papel del community manager a la vez que investigaban Historia y hablaban de las revoluciones políticas; hacían memes y también 'copys' para cada una de las entradas donde no podía haber fallos históricos; demostrando que habían adquirido los contenidos de Historia. Fue un proyecto muy chulo que hicimos intercentros; se sumaron más de 20 institutos y conseguimos hacer la Historia Trending Topic en Twitter. Es solo un ejemplo de proyecto de como se pueden incluso usar las redes sociales para aprender.

¿Más ejemplos?

He grabado muchos proyectos con el efecto croma. Simulamos un debate en el Congreso de los Diputados para entender qué defienden los partidos políticos desde cada uno de los puntos de vista; enseñarles a niños de 15 años qué defiende la izquierda, qué la derecha. Que se hagan pasar por cada uno de los partidos y hacer una simulación. ¿Otro?

Adelante.

El 'Historyflix', un intercambio de cartas durante el confinamiento. El alumnado se intercambia cartas haciéndose pasar por personajes de la I Guerra Mundial, pero luego ese intercambio de cartas lo pasamos a una plantilla de Netflix. Imité la pantalla principal de Netflix, cuando vas a elegir una serie. Y tenían que resumir ese intercambio de cartas en cuatro episodios con la sinopsis. Ahí estaba lo complicado, qué ponían en cada párrafo para captar la atención. Y salieron cosas chulísimas porque ellos mismos se hicieron la foto, haciéndose protagonistas de la historia e hicieron hasta unos pequeños trailers. La idea es hacer un aprendizaje memorable, significativo; que no les des a nuestros niños un 'flashazo' del 'Men in Black' y lo olviden todo.

Su especialidad es el aula invertida, ¿qué es, para las familias que no tienen ni idea?

Hay gente que piensa que es que ahora el profe no explica y se va a poner a pasar vídeos, y no es para nada eso. El aula invertida lo que hace es cambiar el paradigma de los espacios. Los alumnos ven el vídeo en casa e intentan entender el contenido y, si tienen dudas, en clase, preguntan y yo explico esas dudas concretas; y la segunda parte de la clase la dedico a trabajar en equipo, y estoy yo allí ayudando y verificando lo que están haciendo; que lo están haciendo ellos. Así gano tiempo de aula para estar cerca de mi alumnado. Ese aula invertida a mí me ha hecho estar más cerca de mi alumnado, codo con codo haciendo proyectos.

Esa fórmula también evita la variable trabajos hechos con IA...

Claro. El alumnado demuestra sus conocimientos con exposiciones orales, explicándolo en persona… Si yo creo que voy a ser sustituida por IA algo bien no estoy haciendo en mi trabajo; querrá decir que al final estoy haciendo algo muy mecánico. Si yo estoy haciendo algo que es relevante en el aula no hay IA que me pueda sustituir.

¿Cuál es a sus ojos el principal problema de la educación en España?

La educación, ya lo dijo Nelson Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es muy triste que no haya un pacto educativo de una vez; no podemos estar cambiando de ley cada dos por tres.