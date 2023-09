La comodidad y seguridad no han conformado parte frecuente de la vida de un maestro o maestra, del profesorado, eso lo asegura, Manuel Déniz, este maestro que nos narra su devenir día a día, desde que en 1965 comenzó su primer contrato como docente de la escuela pública, primero en San Juan de la Rambla, más tarde La Matanza, La Palma, finalizando en el antiguo Colegio Tena Artigas, de Ofra, Santa Cruz de Tenerife. Nos cuenta cómo vivió «los primeros cambios de la unión de chicas y chicos dentro de una misma clase en Todoque», pago del municipio de Los Llanos en La Palma. Hoy, este maestro conejero, que ha desempeñado su labor docente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, continúa formando a profesores jóvenes en didáctica de las matemáticas, sin recibir pecunio alguno a cambio por ello. Todo un ejemplo a seguir.

Se vislumbraban los finales de la década de los sesenta, del pasado siglo, cuando Manuel García Déniz imparte clases en La Matanza en el colegio del Casco Oeste. En 1968, es destinado a La Palma, concretamente a Los Llanos de Aridane, «en la Escuela Real El Retamar, más tarde en la Escuela Unitaria de Todoque y, finalmente al Colegio Nacional XXV Años de Paz, que también lo llamaban Del Campo», afirma.

En la Isla de San Miguel de La Palma pasa casi una década, «yo me sentía muy bien en La Palma, había logrado encontrar a un grupo de maestros de los que tenía mucho que aprender y además la zona me encantaba, pero soñaba con volver a Tenerife, sin embargo no lograba encontrar un sustituto que quisiera coger mi plaza y por eso estuve allí casi 10 años», aclara. «Tristemente ahora en septiembre de 2021 vi por televisión como la escuela de Todoque, en la que yo di clase hace más de 30 años, fue devorada por la lava del volcán Tajogaite».

En Todoque, unimos a niños con niñas en ocho grupos. No se había hecho, porque estaba controlado hasta por el Ministerio, nos cuenta

En La Palma, es donde Manuel Déniz encuentra su pasión por la didáctica, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, sobre todo de Lengua y Matemáticas. «En mi destino en La Palma me encuentro con un centro con unos 40 maestros y maestras. De estar solo pasé a poder compartir y aprender. Había hasta maestros de la época de la República, el aprendizaje te salía por los cuatro costados», aclara. «Algunos nombres de los que recuerdo son don José Méndez, el director don Martín. Allí es donde aprendí didáctica sobre todo de Lengua y Matemáticas. Además por aquella época opté a mi especialización en Matemáticas». Manuel insiste en la bondad de la formación que le brindaban sus compañeros en La Palma, «por eso, por las buenas personas que eran y todo lo que lograba aprender con ellos decidí quedarme aquellos casi diez años en la Isla».

En Todoque

En la Escuela de Todoque, Los Llanos de Aridane, se encontró con 60 alumnos varones. «Los chicos estaban separados de las chicas, que estaban con una maestra en otra aula. Eran de diferentes edades, desde primero a séptimo. Así y todo los alumnos, como sus padres, nos respetaban muchísimo. Ese respeto que sentían por nosotros los padres y madres fue lo que nos ayudó en Todoque a la maestra y a mí», afirma.

«Para poder dividir esos 68 alumnos, la maestra y yo llegamos a un acuerdo de separarlos en unos ocho grupos por edades, uniendo niños con niñas. La mayoría de los padres, como confiaban en nosotros no pusieron problemas, pero otros sí. Aún así, los que dijeron que no al principio, luego fueron convencidos por los padres y tuvimos en Todoque una escuela donde niñas y niños recibieron clases juntos», aclara. «También hay que recordar que el Ministerio no permitía esto bajo ningún concepto en aquella época». Anota igualmente que vieron sus frutos, puesto que el rendimiento académico de los niños mejoró al estar separados en grupos más reducidos y por edades.

«Hicimos hasta un uniforme que elaboraron las madres de los alumnos. La tela la compraban entre todos y todas, las familias se ayudaban. Era una cuestión que no tenía que ver con la programación, pero hacíamos todo tipo de faenas», apostilla.

El Colegio Tena Artigas

En septiembre de 1976, viene definitivamente de La Palma a Tenerife. «Estuve en el Colegio Tena Artigas en Ofra hasta que lo cerraron por imperativo legal y me fui al instituto que estaba justo arriba el Tomás Iriarte», dice. «Para mí, ya aquello, el Colegio, era enorme. Conformábamos un claustro de más de 80 profesores, 1.600 alumnos de todo el barrio de Ofra. Hicimos tres turnos. Uno de mañana y tarde, otro sólo de mañana, y uno último sólo de tarde. Era el tiempo de la muerte de Franco, La Transición.

En esa época, comienzan a crearse nuevos centros en la zona, y se empieza a vaciar el Tena Artigas», nos señala. «Es en este momento cuando aprovechamos para poder poner en práctica nuevas didácticas y las ya aprendidas. Además comencé a ofrecer formación a otros compañeros. Eso fue en los años 1982 ó 1983. Colaboraba en esta formación con mi compañero de vida Marcos Pascual».

De esta manera, esa formación de la que habla Manuel Déniz consistía en «el aprendizaje memorístico y repetitivo. Se obligaba todavía al estudio memorístico de las tablas de multiplicar, a la repetición de numerosas operaciones y al aprendizaje de memoria de definiciones. Pascual y yo, comenzamos a enseñar a que se apostase por el razonamiento. Por qué todo aquello que se aprendía era así. Además dónde estaba en la realidad la matemática que yo estudiaba.

Dónde aparecían las matemáticas para la vida. Los compañeros profesores comprobaban que de esta manera los alumnos de odiar las matemáticas pasaban a querer aprenderlas». Esto, formar a profesores en su modelo de didáctica matemática, lo sigue haciendo Manuel Déniz, a pesar de encontrarse jubilado desde hace 19 años.

Este maestro sigue acompañando la labor que hacen en las aulas sus compañeros en activo con jornadas de formación que él les ofrece; o desde la asociación, que ellos mismos los maestros y maestras, o los profesores y profesoras de matemáticas, jubilados, han creado, la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas, antes denominada Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesorado de Matemáticas, que hoy ha pasado a llamarse Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas, Luis Balbuena Castellano. Manuel Déniz sigue adelante, como adelante seguimos nosotros con estas entregas dedicadas a los maestros y maestras canarios, donde en la próxima salida del lunes, la maestra Juan María Hernández, nos contará cómo recuerda su vida docente en El Hierro.