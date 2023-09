La seguridad vial es una de las máximas preocupaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) aunque cumplir las normas en la carretera es una tarea de todos. El año pasado se produjo un aumento de los accidentes en España de un 5% con respecto al anterior y el organismo de tráfico se ha puesto serio para intentar reducir el número de siniestros en las carreteras.

La nueva Ley de Tráfico que ha entrado en vigor en 2023 contempla multas más elevadas para aquellos que no cumplan con la normativa. Y no solo para aquellos que no estén concienciados con la seguridad vial van dirigidas estas multas, también para aquellos que no respetan las normas de conducción pese a no ser los conductores.

Ahora, las nuevas personas que están en el punto de mira de la DGT son los pasajeros de los vehículos. Y es que mcuhos son los que se piensan que las infracciones son solo para los que llevan el volante pero los que están de acompañantes tambien son carne de multas y no son precisamente baratas.

Este es el motivo por el que los agentes de tráfico te van a multar si te pillan y que debes tener en cuenta.

Más de 500 euros de multa

La DGT ha anunciado que todos aquellos conductores que sean vistos tirando algo por la ventanilla del coche serán sancionados con una cuantiosa multa por no solo infringir una normal de seguridad vial sino por, también, incurrir en un dao directo al medioambiente.

La DGT castigará este gesto con 500 euros, sin importar si lo hace el conductor o el pasajero. Además, si vas al volante, no solo recibirás la multa sino que puedes perder 6 puntos del carné.