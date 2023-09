Difícil es encontrarse a alguien que no sepa que comer frutas es saludable y deben estar incluidas en cualquier dieta equilibrada, eso está claro. Si algo hemos aprendido todos en el aspecto alimentario es tal cuestión. Pero muchos aún no tienen muy claro si deben o no comer la piel de las frutas. Es decir, ¿es más saludable comerse la piel de la fruta o quitársela?

Algunos se la quitan porque la prefieren sin ella, otros por pura desinformación. Un estudio del Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos ha revelado que pelar las frutas no solo nos priva de nutrientes esenciales, sino que también tiene un impacto ambiental significativo. Al pelar frutas y verduras, como las manzanas, las zanahorias o las ciruelas, estamos eliminando una valiosa fuente de vitaminas y minerales, como la vitamina C, el hierro y el zinc. Según el estudio, las manzanas sin pelar contienen un 15% más de vitamina C, hasta un 267% más de vitamina K, un 20% más de calcio, un 19% más de potasio y un 85% más de fibra en comparación con las manzanas peladas. ¿Puede ser peligroso? Aunque parezca sorprendente, cada año se desperdician alrededor de 13,000 toneladas de piel de verduras y casi mil toneladas de piel de frutas por cada cinco millones de habitantes. La razón principal detrás del pelado de frutas y verduras suele ser la preocupación por los pesticidas y otras sustancias tóxicas. Muchos prefieren comprar la fruta ya pelada y cortada. Sin embargo, lavar adecuadamente estas pieles con abundante agua y frotarlas con un cepillo duro puede eliminar cualquier residuo de pesticidas, haciendo que sean seguras para el consumo. Además, en el caso de las verduras que se someten a procesos de cocción y hervido, cualquier sustancia persistente desaparecerá con las altas temperaturas durante la cocción. Si todavía tienes dudas sobre cuándo pelar o no pelar frutas y verduras, la Red de Acción contra los Plaguicidas con sede en el Reino Unido proporciona informes detallados sobre los plaguicidas utilizados en diferentes cultivos y alimentos. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre si debes conservar la piel o pelar tus alimentos.