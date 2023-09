"Sabemos lo que es el debate de la paella valenciana. Nosotros hacemos en Japón, pero no puede ser igual la reacción. Nosotros no tenemos cultura de comer conejo, por ejemplo. y a la gente japonesa le choca. Es un shock para ellos". La diferencia entre el World Paella Day y un World Arroz con Cosas Day es que los cocineros que acuden al certamen, procedentes de América, Asia, Europa y África, llegan con un guión y unos ingredientes predetermiandos. Poca cantidad de ellos pero determinados y una idea en la cabeza. Lo otro, y no hay más que echar un vistazo a cualquier red social, es amalgamar las "cosas", cuantos más ingredientes mejor, desde la aceituna al chorizo y desde el guisante al, quizá, pollo, aunque sea por equivocación. En la plaza del Ayuntamiento apetece. En Instagram espanta.

En el concurso promovido por Turismo València se persigue una idea, aunque sea sin conejo, garrofó o caracoles. No se premia la mejor paella valenciana, sino la mejor idea de unir sabores, por armonía o por contraste. Y así, con mayor o menor tino, el jurado fue descartando propuestas en la semifinal y, con los seis mejores ya en juego, premio como idea más interesante la de Kohei Hatashita: paella de Pato a la Naranja con ajo puerro. Celebrado de forma entusiasta por la delegación nipona. "Hemos usado elementos japoneses que conectan con València. Por eso, en la primera paella había anguilas, que nosotros también consumimos, y el pato y la naranja en la final, con algunos elementos denuestro país. Las hemos pensado especialmente para este concurso. Ha sido un momento increíble, conectando con la gente de València". TODAS LAS RECETAS Finalistas (hicieron las dos elaboraciones. La primera, en la semifinal) 1º Kohei Hatashita (Japón) Paella de anguilas y setas / Arroz de pato a la naranja con puerro 2º Cristian Arroba (Ecuador) Biodiversidad marina de las costas ecuatorianas / Alturas de los andes con cerdo criollo 3º Arturo Pedragal (Colombia) Arroz de patatas andinas y trucha arco iris / Arroz tierra y mar de codornices y mejillones Raúl Cob (EEUU) Arroz del Mar de Maine / Paella de Pastrami y calabacines Mario Furlanello (Alemania) Arroz con Patatas / Arroz con jabalí y arándanos Mohamed el Jaouhari (Marruecos) Arroz allipebrat de sepia / Arroz de gamba y torrezno de Soria

Eliminados en la primera fase (sólo cocinaron la primera elaboración) Gregory Córdoba (Francia) Arroz con magret y corazón de pato y compota de ajo negro / Salmonete relleno con concha de vieira y langostino Shipra Khanna (India) Paella de pollo Shahi / Paaella de estilo hindustani Luca Zanette (Italia) Paella veneta de pescado / Paella Friuli Venezia Giulia Carlos Salvador Leal (México) Paella de chuletas de cordero y albóndigas especiadas / Paella de pato y setas al Chintexle Adrian Stojewski (Polonia) Paella del río con cangrejos / Paella de bosque con setas y caracoles Rodica Placinta (Rumanía) Paella de pato con trompetas de la muerte y trufas negras de Transilvania / paella d ela Lonja con sepia en su inteta y gamba roja de Denia

Cerdo criollo, alubias del terreno y orégano mentolado En segunda posición quedó Cristina Arroba, con Las Alturas de los Andes, a base de producto que se cría en la cordillera como "el cerdo criollo, de ascendencia ibérica, alubias nuestras y un orégano andino mentolado, bien goloso". Y en tercera posicion, Arturo Bedregal presentó un arroz excepcional con patita de codorniz. "Hay que ser creativo, pero sin pasarse de la raya. Ha sido una experiencia muy grata". De patatas, jabalí y arándanos, patatas andinas y trucha arco iris, gamba y torrezno de Soria, del Mar de Maine, de Pastrami y Calabacines, pollo Shachi, Allipebrat de Sepia -del moarroquí El Jaouhari, con la mano de Toni Carceller-, de chuletas de cordero y albóngidas especiadas... formaron parte de la lista de elaboraciones sobre las que el jurado fue determinando los ganadores de los duelos. Además del representante japonés, ecuatoriano y colombiano, llegaron a la final Mario Furlarello de alemania, el mencionado Mohamed El Jaoumari y el estadounidense Raul Cob. "Hoy aceptamos no seguir la receta tradicional" El WPD es el día de no volverse loco. Hasta la alcaldesa María José Catalá lo admitía. "Hoy es el único día que los valencianos aceptamos de buen grado no seguir la receta tradicional de la paella pero, no obstante, seguiremos haciendo pedagogía, que es lo que nos corresponde”. Catalá ha afirmado que el Día Mundial de la Paella es una jornada para “mostrar el reconocimiento y el respeto a una tradición que en esta tierra se cuida por parte de todos y que debe continuar cuidándose. Aceptamos la interpretación de la paella que vienen a hacer profesionales cocineros de todo el mundo". El festival regresó a la plaza del Ayuntamiento, donde el publico apreció los sabores y olores mientras se le hacía una narración del evento. Ha dejado de ser un evento más privado -mandaba la pandemia- a la espera, en todo caso, de hacer una probada popular.