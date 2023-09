«Queremos que Igualdad se imparta como asignatura obligatoria»

¿Mantendrán las actuaciones de la anterior dirección del Instituto Canario de Igualdad?

No todas. Hay programas que tengo que continuar, pero hay otros que serán nuevos. No seguiré la misma línea en general. Terminaré los programas iniciados y comenzaré unos nuevos que ya tenemos en mente. Se ha avanzado mucho, pero también queda mucho por hacer.

¿Qué acciones plantea acometer?

Prevención, información, apertura de los centros de crisis, los convenios con diferentes consejerías, las campañas -en breve tenemos la del 23 de septiembre sobre la trata, luego viene la del 25 de noviembre y luego la de navidad con juguetes no sexistas-, ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género y nuevos proyectos que no voy a descubrir ya.

¿Cuáles son las políticas por las que aboga para dar luz a las violencias invisibilizadas?

Desde el ICI hemos observado que las llamadas al 1-1-2 se producen con mayor intensidad. No solo por parte de la víctima. También intervienen familiares y otras personas que ven anomalías. Eso es gratificante, porque significa que esa violencia de género que antes estaba tan solapada, está saliendo. Ya no solo denuncian las víctimas, también las familias y lo que se denomina personas accidentales. Eso es resultado de mucho tiempo de trabajo que implica conciencia y reconocimiento de la violencia. Creemos que eso es muy positivo. Todas las herramientas que se han ido poniendo en marcha para denunciar la violencia y que las mujeres puedan recibir ayuda son fundamentales. Ojalá que un día no necesitemos ni el 016 ni el 1-1-2, pero hoy en día son necesarios. Seguimos trabajando y colaborando con el resto de administraciones públicas competentes, así como con entidades sociales para la atención especializada a las víctimas de violencia de género.

¿Considera que las instituciones ofrecen todas las garantías necesarias para garantizar la protección de las víctimas en todo el proceso?

Claro que sí. El Instituto de Igualdad subvenciona la parte de violencia de género del 1-1-2 y ahí tenemos un apartado que es el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), que se activa desde el minuto cero que sabemos que hay un caso de violencia de género. El DEMA tiene psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales y departamento jurídico para asesorar cualquier cuestión.

Según una encuesta elaborada por el ISTAC, las mujeres siguen cargando con el peso de las tareas de cuidados en el hogar. ¿Qué plantea ante este escenario?

Uno de los programas que prevemos, y que se reforzará en colaboración con el departamento de Educación, es para que la asignatura de Igualdad se imparta en los centros escolares desde edades tempranas, que continúa en los institutos, en la Formación Profesional e incluso en las universidades como asignatura obligatoria. Con la Limloe tenemos dos áreas que se llaman emocrea y valores y queremos incluir en una de ellas, en colaboración con Educación, la Igualdad, que esté presente.

¿Abrirá centros de atención de 24 horas para víctimas de agresiones sexuales?

Claro. Antes del próximo mes de diciembre probablemente ya haya dos abiertos, de los cinco que se han solicitado. Pero todo va muy lento. Debería poder activarse desde que lo necesitamos, pero no es así.

Siendo la autonomía con más denuncias, ¿considera necesario reforzar el teléfono de atención de violencia de machista?

El 1-1-2 será reforzado, probablemente, con dos plazas más de atención a la violencia de género. Estará recogido en los próximos presupuestos en Canarias.

¿Qué opina de la Ley solo sí es sí?

La Ley es necesaria. Nosotras pensamos que todo lo que tenga que ver con aumentar los recursos dirigidos a las mujeres víctimas de violencia sexual nos parece oportuno y necesario. Atender a las víctimas y que la sociedad entienda que esta necesidad nos corresponde a todos es muy importante, pero sobre todo nos corresponde a las instituciones públicas. ¿Nosotros pensamos si existe la violencia sexual? Sí la hay. ¿Hay víctimas de violencia sexual? Sí. ¿Necesitan atención? Claro. Por eso las Cortes Generales han aprobado la ley. ¿En qué trabajamos? En un montón de apartados. Era necesaria una ley que regule las propuestas de esta problemática. Nosotras tenemos la obligación de recoger datos e información de forma permanente y de analizarla, trabajar la prevención y la sensibilización en el área sanitaria, en servicios sociales o hacer campañas de información. Detectamos la falta de formación e intentamos activarla de manera inmediata y también tenemos asistencia social integrada, personalizada y accesible. Tenemos que ayudar económicamente y actuar en la reparación del daño.