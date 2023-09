El maíz, como el arroz, marca un horizonte en el territorio padano. En el caso de la polenta ha transitado de las necesidades básicas alimentarias a la más extendida costumbre gastronómica. ¿Polenta y qué más? Habitualmente, la harina molida en piedra, se vertía en una cascada de agua hirviendo y sal y se mezclaba durante al menos una hora. Una vez lista, se servía en un plato redondo cubierto con una servilleta grande para mantenerla caliente. Los campesinos la consumían en cada comida, desde el desayuno hasta la cena, combinada con queso en los mejores días. Ermanno Olmi immortalizó en El árbol de los zuecos la imagen aquélla de la hambruna bergamasca de la porción de polenta fría y el queso, y del maíz como subsistencia de los campesinos cuando no existía apenas otra cosa que llevarse a la boca, así ocurría en medio de la desolada belleza de la película.

El maíz es una de las seis grandes gramíneas junto con el centeno, la cebada, el trigo, el mijo y el arroz. Probablemente, uno de los logros alimentarios más espectaculares de la humanidad. De su cultivo ha dependido el sustento de civilizaciones enteras. Efectivamente, ese logro se ha venido desarrollando durante siglos con el centeno en el Cáucaso o la cebada en el Tíbet, donde los tibetanos la comen tostada (tsampa) o fermentada con cerveza. El mijo en África y en China ha sido, y es, un alimento básico de la población. El auge del arroz no tiene comparación posible. Y lo mismo ocurre con el trigo, que es pan nuestro de cada día. México, los pueblos centroamericanos y sudamericanos no sabrían qué comer de no poder contar con el maíz. Pero en Europa, donde la abundancia ha venido a sustituir a la escasez, la comida campesina sigue teniendo el maíz o cualquier otro tipo de grano como un alimento esencial, que se mantiene y se adapta a nuevos hábitos culinarios.

La papilla de subsistencia en el Reino Unido es el porridge (avena cocida), que los escoceses de las tierras altas toman tradicionalmente en el desayuno después de haberlo removido incesantemente con una peculiar espátula de madera que se conoce por el nombre de spurtle. Y entre las preparaciones con harina de maíz más famosas está precisamente la polenta, que los italianos han ido adaptando a la nueva cocina. Un inmejorable acompañamiento de un guiso de caza o el contrapunto ideal para comer unos caracoles en salsa reducida de tomate, vino y una punta de albahaca.

En el siglo XVII, los campesinos friulanos, desatendidos y, en ocasiones, reclutados por Venecia para combatir a los turcos, recurrieron a la mazorca de maíz como medio de subsistencia. La polenta se convirtió a partir de ese momento en la comida preferida del Friuli y del resto del norte de Italia. Sus gentes se refugiaban en el focolare, al calor de la lumbre, mientras transcurrían más lentas que rápidas las horas neblinosas del otoño y el invierno. Tradicionalmente se cocía en una gran olla de cobre (paiolo), removiendo con la cuchara de madera (mescola) cada cinco minutos y por espacio de tres cuartos de hora desde que rompía el hervor. Lentamente, in umido, procurando evitar los grumos. Hoy, como alternativa, se puede utilizar un cacerola de triple fondo con tapa. También existen artilugios para revolver la masa de manera mucho más cómoda pero menos auténtica. Después, una vez cocida, se coloca sobre una tabla de madera recubierta de harina, la misma mesa incluso, y se corta, caliente, con hilo, o, fría, con un cuchillo. La polenta acompaña todo tipo de guisos de carne y pescado. Para estos últimos, se utiliza la gacha blanca, más fina que la de color amarillento. Y también se come sola, horneada, espolvoreando por encima queso rallado y canela, y dejando caer sobre ella, gota a gota, la mantequilla derretida.

Pelagra

Las gachas de maíz de los campesinos del norte de Italia propagaron, en otro tiempo, entre los siglos XVIII y XX, debido a su exclusividad, la pelagra. Goethe viajó por Italia entre 1786 y 1788, escribió que el estado enfermizo de aquellas gentes se debía al consumo abusivo de maíz y trigo sarraceno. La mezcla amarilla y la mezcla negra, como decían los nativos. El propio Goethe explicaba, refiriéndose a los austriacos, cómo los alemanes del otro lado de las montañas freían el resultado de aquella papilla espesa con mantequilla y cómo los tiroleses del Mediodía la ingerían tal cual con queso rallado. «No prueban la carne en todo el año. Esta alimentación por fuerza ha de obstruir las vías digestivas superiores, sobre todo en el caso de los niños y mujeres, y el color caquéctico es un indicio claro de esta alteración», escribió en su Viaje a Italia. El historiador y periodista británico John Dickie cuenta en su historia épica de la comida italiana (Delizia!) cómo muchos emigrantes que llegaban a Estados Unidos a bordo del Nord America, los que no habían sido estafados por los agentes de inmigración, no superaban la revisión médica. «Bocas enrojecidas e hinchadas, piel descolorida y pelada, manos temblorosas, mala visión, melancolía, pérdida de memoria e idiotez». Deficiencia de niacina. No era fácil disimular los síntomas de la pelagra.

«Polenta, polenta, siempre polenta». Mucho mejor consumirla por placer gastronómico que obligados por necesidad. No existe una sola comida que haya experimentado conceptualmente un vuelco tan grande.