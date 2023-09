Atrapados en el agujero de gusano

Es el refugio inexpugnable para los amantes de las músicas innovadoras y sin concesiones en el Archipiélago. Gaf y La Estrella de La Muerte se ha convertido en la quintaesencia de esa escena independiente, siempre fascinante, con una propuesta dirigida única y exclusivamente por la intuición de sus componentes que exploran continuos senderos estilísticos partiendo de una base estilística entre el rock cósmico, el krautrock y la psicodelia. El buque insignia del catálogo Keroxen publica su cuarto trabajo -sexto si incluimos los dos como Gaf & The Love Supreme Arkestra- titulado Pyramids y el resultado no podía ser más sorprendente y desbordante.

Grabado durante la pandemia, y editado en formato doble, sus siete temas son un libro de cabecera sobre los derroteros por los que ha ido transitando la música alternativa de los últimos treinta años. Su líder, Mladen Kurajica, señala que «cada disco es un experimento nuevo basado en la filosofía del grupo de cada momento.

En este caso nos pilló la pandemia y sustituimos una residencia en El Tanque de Keroxen para un artista americano que falló última hora. Estuvimos sin tocar prácticamente dos años. Nos metimos, nos pusimos a grabar durante tres días y el resultado es ese disco». El único cambio sustancial es que a los seis miembros originales se une el batería de la Supreme Arkestra.

El músico subraya que el disco «es instrumental porque nos centramos más en explayar antes que en composiciones de temas con estructuras». Grabado con la ayuda del Instituto de Desarrollo de Cultura del Gobierno de Canarias, el grupo tuvo que recortar las piezas «porque nos encontrábamos con temas de 40 minutos».

Bloques

El disco está formado por siete composiciones divididas en dos bloques. El primero, más electrónico, comienza con Pyramids 1, que recupera la mejor época de Robert Fripp y su The League of The Gentlemen dominado por los instrumentos electrónicos y cercano al rock progresivo más experimental. Le sigue, Pyramids 2, el más breve, psicodelia pura y dura. Continúa con Pyramids 3, más atmosférico y jazzístico. Y concluye con Pyramids 4, la joya del disco, puro Krautrock donde la banda recupera la mejor época de los Tangerie Dreams, un tema que traslada al oyente a un verdadero viaje por el cosmos. El segundo bloque, más eléctrico, lo inicia Reptilian con unas guitarras fascinantes cercana a Spaceman 3. Sigue con Speed of darkness que es casi una prolongación del anterior. Y concluye con Wormhole de estructura casi matemática in crescendo.

«Gaf y la Estrella de la Muerte se centra un poco en lo cósmico, los secretos ancestrales y la geometría prohibida. Esa cara que no se ve ni se percibe, pero que está ahí. Nos interesa el espacio, la sabiduría ancestral, somos saga de lo cósmico». El título Pyramids es un paralelismo con El Tanque «que fue para nosotros un túnel, como una vía de escape a otro espacio. Fue como un agujero negro en forma de cilindro que nos transportaba a algo que no teníamos en mente». Una llamada a a espiritualidad y a lo cósmico en la pandemia en la que utilizaron ese local «como nuestro templo momentáneo durante tres días porque, además, estábamos prácticamente solos porque había una restricción de seis personas». Kurajica recuerda que «nosotros siempre coqueteamos con el indie y el rock psicodélico», pero Pyramids «tiene una primera parte formada por las cuatro primeras canciones, centradas en las pirámides y una segunda en el rollo más esotérico». El tema Reptilian inspiró la portada «con esa conexión entre lo humano y el espacio», mientras que los dos últimos hacen referencia «al agujero de gusano» y su viaje a través del espacio-tiempo.

Pirámide, templo y tanque

Por tanto «hay una conexión entre la pirámide, el templo, el tanque y el espacio». En la contraportada del disco aparece una pirámide oscura y debajo un mundo de espirales de gusano que conecta nuevamente con su idea de lo terrenal, lo ancestral y lo cósmico. «La Estrella de la Muerte siempre está vinculada a ese tema. Desde diferentes puntos de vista siempre intentamos explicar la misma cosa: nuestra conexión con el universo», recuerda el líder. «La forma en la que está grabado recuerda al disco que sacamos hace diez años como Gaf & The Love Suprime Arkestra. Es un disco desnudo, que lo tocamos de un tirón, y del que salieron cinco horas de grabaciones que algún día mostraremos». Para el músico tocar en El Tanque es algo especial. «Ese lugar cilíndrico con redes es la razón del disco porque si lo hubiésemos grabado en el local o en una sala cualquiera no hubiera salido así, habría salido otra cosa».

Sea como fuera, la actividad del sello Keroxen es inagotable. Recientemente se ha publicado un disco del combo de powerfreejazz Cruz Perro Maldito, al igual que un álbum del proyecto cibertropical Lagoss, un rollo de música cibertropical en el que participa el propio Kurajica junto a integrantes de Tupperwear y Salétile, que acaba de realizar una gira por la costa oeste de EEUU durante dos semanas y ahora viajará hacia Francia y Portugal. «Estamos ya trabajando en el nuevo disco de Love Supreme Arkestra, que saldrá a final de año. También en el de Akane, un proyecto paralelo del teclista y voz en Gaf y La Estrella de la Muerte, afirma Kurajica.

Experiencia en USA

Precisamente, sobre su experiencia estadounidense, el músico aclara que «es mucho mas gratificante que en España porque nos movemos en el underground, tocando con artistas consagrados que han editado para Keroxen o Discrepant», sello vinculado al suyo. «Tocamos en Los Angeles, Oakland, Seattle, Portland y en la sede principal de bandcamp. El feedback siempre es positivo. Si algo le gusta al público todo el mundo se te acerca». Gaf un par de conciertos en Canarias, publicar la serie recopilatoria Radar IV y el nuevo volumen de la serie de residencia Keroxen con dos artistas americanos.