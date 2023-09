Jesús Sanz Montes, el arzobispo de Oviedo: "Hablo de valores, no hago política ni tengo detrás una sigla u ordenanza de partido"

Jesús Sanz Montes (Madrid, 1955) es un arzobispo montañero que tiene su cota máxima, por ahora, en los 4.200 metros de un pico de los Alpes, pero esto no es una metáfora. El oficio del prelado, tal y como lo entiende él, no es ni una escalada, ni una carrera, ni una conquista del sudor y el esfuerzo. Más bien un regalo, o una llamada, o un encargo que se acepta y no deja lugar a ambiciones superiores. Sanz Montes camina hacia su decimocuarto aniversario como arzobispo de Oviedo diciéndose "novicio" en el oficio y reivindicándose libre para hablar de todo lo que atañe a "la entraña más humana" tras el escudo de no mencionar expresamente, aunque se intuyan, ni siglas políticas ni nombres ni apellidos de políticos. Lleva una Santina en la solapa.

¿Qué quiere decir Covadonga?

Representa no sólo un enclave bellísimo, sino también una historia con trece siglos de andadura a la que pertenecemos y que seguimos escribiendo. Sé que ha habido otros pareceres recientemente, pero se decidió hace ya bastantes años que el Día de Asturias coincidiera con la festividad de la Santina y la fecha está bien escogida. Está bien que sea un momento de fiesta, de recomienzo de las labores y tareas y que todo coincida en torno a la mirada a la Santa Cueva y Real Sitio de Covadonga. Siempre digo que es el punto de partida de un recomienzo. Me fijo en los niños y en los jóvenes, en sus docentes, en nuestros catequistas y sacerdotes y también en los munícipes y parlamentarios que estrenan encomienda política, porque también ellos comienzan. Covadonga es uno de esos primeros momentos de forrar libros, de hojearlos… Vamos a forrar los libros de una historia todavía por escribir, pero que queremos compartir y escribir entre todos.

¿No le agradaría entonces el traslado del Día de Asturias al 25 de mayo?

No entro en la polémica del 25 de mayo, sino en el acierto del 8 de septiembre. No me peleo, me parece un acierto hacer coincidir el comienzo del curso con el Día de Asturias y la fiesta de la Santina. Si preguntáramos a la sociedad, es eso lo que nos diría.

Su homilía del día de Covadonga es últimamente el espacio que se aprovecha para que parte de la autoridad civil le pida que no se meta en política. ¿Qué contesta?

Mis homilías de Covadonga son milimetradas y auscultadas con una precisión de alta tecnología. Es verdad que hay gente que se puede sentir incómoda, pero mucha más se siente agradecida. Yo no hablo para un público que aplaude o me señala, sino en conciencia y con extrema libertad. Y no abordo mi reflexión desde una clave política. No es mi horizonte. Yo hablo de la vida, la libertad, la educación, la familia, la convivencia y la paz, porque todos estos asuntos tienen que ver con la entraña más humana y con lo que a diario nos acontece.

¿Por ejemplo?

Para mí no es indiferente que haya algunas gobernanzas que legislan y te imponen en contra de la vida del que todavía no ha nacido, o de quien está en fase terminal, o del que está en el medio y pasa enormes agobios para acabar cada mes o se siente inseguro o agredido. Hablo de la libertad cuando veo que es cercenada por unas imposiciones que terminan arrinconándote con leyes que no son justas. Que pueden ser legales, sí, pero que en algún momento dejan de ser morales.

Y de más cosas.

Hablo también de la educación, y de no hacer de ella un espacio de manipulación a corto, medio y largo plazo, de la educación que acompaña a nuestros niños y jóvenes sin trastiendas ideológicas. Hablo de la familia, llamando familia a lo que la familia es. Si hay otro tipo de uniones, respetables, ayúdese a esas otras maneras de querer relacionarse las personas libremente a que encuentren su cauce legal y social, pero no hagamos una especie de totum revolutum en el que la familia, por tal amalgama de ambigüedad y confusión, termina dejando de ser lo que entendemos que es como un encuentro de un hombre y una mujer abiertos a la vida en un respeto y una ternura y sin fecha de caducidad.

Hay quien se molesta.

Hablo de todo eso, pero no tengo detrás de mí una sigla política ni una ordenanza de partido. Desde mi conciencia humana y cristiana, hablo de estos puntos que son valores y que tienen que ver con la sociedad de cada día. Jamás, porque no me lo permitiría mi responsabilidad y mi conciencia, hablo de siglas políticas. Menos todavía de nombres y apellidos de personas. Si te sientes aludido o te escueces, pregúntate por qué, porque no te he mencionado, yo no he querido meterme contigo ni echarte un pulso. He hablado de unos valores que tienen el trasfondo del Evangelio y la tradición cristiana.

A veces sucede al revés, y algunos discursos políticos se internan por caminos que tienen que ver con lo divino. ¿Qué piensa cuando el presidente del Principado atribuye el accidente sin víctimas de los Lagos a un milagro de la Santina y luego lamenta "si molesta"?

Que Adrián Barbón, con el que tengo una buena relación, tenga ese momento sincero y espontáneo en el que dice con todo respeto y con todo derecho lo que dijo y luego tenga que pedir perdón por si acaso… Sabrá él cómo gestiona sus creencias y comparecencias en la cosa pública. Es verdad que cuando se meten con el Arzobispo o con la Iglesia no les duelen prendas en citarnos con nombres y apellidos y por la institución que representamos, y van a la yugular. Eso es algo que nosotros siempre respetamos, justamente para ser leales con nuestra tolerancia.

¿Y cuando besa la Biblia al prometer como diputado?

Le pregunté y me explicó que lo hizo porque es creyente, y como le parecía que en ese momento no tocaba hacer una gestualización religiosa, retiró la Biblia que otros habían utilizado, pero con el respeto que le merece. Eso le honró mucho. Tan respetables son los que juran poniendo su mano sobre la Sagrada Escritura como el que la retira con el respeto con el que lo hizo él.

El Presidente dijo también que el acto de Santiago Abascal en Covadonga durante la campaña electoral "profanaba" el Real Sitio. ¿Está de acuerdo?

No escuché directamente las palabras exactas, pero en Covadonga tienen cabida todos, con tal de que no se utilice Covadonga. Nosotros no accedemos a que ningún partido haga allí gestos políticos. Nos parece respetable que como personas individuales y creyentes que son se postren ante la Santina, enciendan una vela y murmuren unas oraciones. Barbón es un visitador frecuente, y me parece correcto. Pero no se permitió ningún acto electoral y menos de partido. Fueron a hacer una visita a título personal y no tuvo ningún púlpito, no se le acercó ningún micrófono ni se le permitió izar ninguna bandera. Ni él lo pretendió ni nosotros lo habríamos permitido. Visitas, sí; mítines, no.

De un tiempo a esta parte, el Gobierno del Principado ha cambiado la fecha del acto de entrega de las Medallas de Asturias, que se celebraba la víspera y ha pasado al mismo día de la Santina, coincidiendo con la misa en la Basílica. ¿Percibe un intento de quitarle protagonismo?

No. Si lo pusieran a las doce, sí, porque se solaparían las dos actuaciones. Si lo ponen por la tarde, a mí me viene mucho mejor, porque por la mañana estoy en ese "balcón de España" del que habló Concha Espina con todas las autoridades y las instituciones celebrando una preciosa eucaristía y después compartimos un almuerzo y echamos voladores y por tarde hay una continuidad para entregar unas medallas. Son dos momentos de la misma fiesta que tiene su coreografía, su escenario y su envergadura diferente. No veo que se quiera invadir espacios ni horarios.

Se lleva bien con Barbón.

Personalmente sí.

Pese a las distancias ideológicas que puedan tener.–De eso casi nunca hablamos.–A lo mejor es ese el secreto de su buena relación.

Dije una vez en la Conferencia Episcopal que los obispos estamos muy unidos porque evitamos hablar de tres temas: política, fútbol y religión.

Coinciden en este septiembre muchos recomienzos. ¿Qué espera del ciclo político? ¿Qué le duele de Asturias?

Me preocupa la demografía. Tenemos unos índices de natalidad tan bajos que la sociedad envejece y esto tiene muchas consecuencias y derivadas. Nos han dicho que se va a abrir el acceso ferroviario a la Meseta en noviembre, aunque no el año. Ojalá sea éste. Así lo deseo para que Asturias no esté aislada y tampoco sea la excepción en otros aspectos de la vida, como el trabajo. Deseo que nuestros jóvenes no tengan que salir por el Musel o Pajares para encontrar un trabajo, que la región sea capaz de generar y regenerar empleos para que nuestros jóvenes y las familias puedan llevar adelante la vida con dignidad. Vivimos, por otra parte, en una sociedad muy segura. Eso me da tranquilidad.

Que Dios y la Iglesia decidan, pero aquí estoy muy bien; salir de Asturias sería siempre bajar

España sigue siendo un territorio político incierto y usted ha censurado las "malas compañías" del Gobierno de coalición. ¿A la Iglesia le interesa más un gobierno de la derecha?

No. Nos interesa un gobierno que respete la dignidad, la libertad, la vida, la familia o la educación y propicie una sana convivencia entre tantos diferentes por sus lenguas o tradiciones. No tenemos interés en que sea de derecha o de izquierda, el color es lo que menos importa. Importan los hechos, apoyados por legislaciones pertinentes. No hago política, pero sí tengo una idea de sociedad que coincide con la tradición cristiana, en la que tenemos unos valores. Sabemos que otras personas tienen otras perspectivas y horizontes, que tenemos que convivir con ellos y lo hacemos con tolerancia, pero no a costa de que yo renuncie a mis convicciones por algún motivo espurio o extraño.

"En el reparto de espacios y funciones, se observa un desplazamiento calculado de la presencia cristiana en la sociedad", ha escrito. ¿Malos tiempos para la espiritualidad?

Para la mirada cristiana de las cosas. No es sólo la espiritualidad. Dirijo el departamento de Cultura en la Conferencia Episcopal Europea y cuando me toca ir a Europa veo un desplazamiento, como si la riqueza que tiene el cristianismo no fuera pertinente, sino obsoleta o trasnochada. Y el cristianismo no es sólo espiritualidad, es también la cultura y la memoria que tenemos de las cosas. Si la presencia cristiana es censurada o atacada, como vemos en algunas áreas de occidente y del mundo en general, tenemos un problema que recaba de nosotros un alto testimonio.

¿Qué pueden hacer al respecto?

Primero, no tener miedo para no claudicar y aprender a convivir en un escenario nuevo. Si tienes miedo, levantas muros o cavas trincheras. La Iglesia tiene que perder el miedo y aprender a convivir en este universo en el que hay otras maneras de ver las cosas, de llevarlas adelante, de defenderlas o imponerlas. En 2.000 años hemos conocido regímenes políticos enormemente favorecedores y partidarios y otros beligerantes y adversos. La Iglesia ha ido generando ejemplos y modelos de este no tener miedo y este saber estar sin levantar muros ni cavar trincheras, sino aportando con respeto lo mucho que podemos aportar. Otra cuestión es que nos escuchen y nos den cabida.

¿En qué punto se encuentra la crisis de vocaciones sacerdotales?

En uno que nos preocupa. Acabo de ordenar seis nuevos sacerdotes, un regalazo del Señor, pero llegamos con dificultades a cubrir todas las necesidades reales de la diócesis. Acabo de volver de Lisboa, adonde hemos acompañado a casi ochocientos jóvenes del millón y medio que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud, y allí he comprobado que los jóvenes son un motivo de esperanza. Allí nos sorprendía que una ciudad como Lisboa hubiera sido "invadida" por millón y medio de jóvenes y el resultado haya sido mucha alegría, fiesta, profundidad, plegarias y oraciones, pero no hayamos visto botellas tiradas, ni papeleras ardiendo, ni escaparates rotos, ni violaciones, ni en manada ni de otro tipo, sino una juventud sana que es capaz de vivir con alegría su edad y con arrojo su fe. Es un motivo de mucha esperanza que aunque tengamos menos jóvenes o menos fieles en nuestras citas litúrgicas que en otras épocas, tenemos los jóvenes que tantos quisieran tener y no tienen.

Rubiales, que tuvo una actitud impresentable, ha sido favorecido y hasta promovido por quienes lo están descabalgando

En el vuelo de vuelta de Lisboa, el Papa Francisco dijo que con los casos de pederastia "la Iglesia solía seguir la conducta que se sigue en las familias y en los barrios: encubre". ¿Fue así?

Claro que ha habido encubrimiento en algún momento. En las familias, en la sociedad y en la Iglesia, que forma parte de ambas. Siempre digo que en este delito, que es un crimen, la Iglesia está presente. Pero extrañamente hay una focalización rara cuando parece que la pedofilia, horrendo crimen, sólo es perpetrada por clérigos católicos. ¿La Iglesia es completamente inocente? No. También ha delinquido, pero cuando esto se produce, nosotros abordamos la cuestión. En Asturias, solamente ha habido un caso y se abordó, tanto que esta persona ya no forma parte de nuestro clero. Pero en las estadísticas, la Iglesia aparece en el último lugar, con un porcentaje delictivo del 0,2. Me pregunto qué ocurre con el 99,8 restante, y por qué algunos periódicos no tienen el más mínimo interés en ese 99,8 y se ensañan con el 0,2.

Debe de quedar sólo usted por opinar del "caso Rubiales".

Lamentablemente, la gran victoria de la selección española ha desaparecido, ha quedado eclipsada por el comportamiento funesto, nefando e impresentable de una persona que ha sido favorecida y hasta promovida por quienes ahora lo están descabalgando. Pero que se cambie el plano y se ponga en primer lugar algo que se agranda y sobreactúa y se haga un gran eclipse sobre otras muchas cuestiones que tenemos en curso me parece una utilización manipulada de una noticia. Y quienes han perdido la noticia, por desgracia, han sido nuestras campeonas del mundo.

Vuelva un momento a 2010, al momento de su llegada a Asturias. ¿Ha colmado las expectativas que tenía cuando tomó posesión de su cargo?

Cuando tomo posesión, o soy poseído por una realidad a la que trato de acompañar, no llego como una conquista. Soy montañero, pero esto no es una gran escalada en la que te vas entrenando y dando pasos y ganando cota. Nada que ver con esto. Tú llegas no porque lo has conquistado o ganado con tu sudor y esfuerzo, sino porque te han llamado y te envían. Yo estoy aquí porque quien me llamó me sigue llamando y quien me ha enviado mantiene el envío. Esta es la expectativa, colmadísima, que percibo como un regalo. Pero además tengo la inmensa suerte de estar en Asturias, una tierra particularmente hermosa con una gente especialmente noble y en una Iglesia que tiene un largo recorrido del que yo también formo parte. No puedo pedir más. Sería ingrato y poco inteligente por mi parte aspirar a lo que ni debo ni puedo estando tan bien regalado siendo arzobispo de Oviedo.

No sé si antes de llegar los vientos de cambio se intuyen.

Eso no responde a una pretensión personal o a una estrategia cósmica. Yo estaba muy feliz como profesor en la Universidad y me llamaron para ser obispo, algo para lo que yo nunca estudié. Tuve que aprender el oficio, y sigo siendo novicio. Cuando estaba en Aragón, aprendiendo, me dijeron que tenía que venir a Asturias y aquí estoy, con mi ligero equipaje. Y si me tuviera que marchar, iría donde me mandaran, porque mi sí se lo he dado a Dios y la disponibilidad la Iglesia sabe que la tiene. Que Dios y la Iglesia decidan, pero aquí estoy muy bien. Salir de Asturias sería siempre bajar.