Las cenizas mantienen inutilizada la red de telescopios del Teide

Tras haber sido salvados in extremis del fuego, los telescopios de Tenerife siguen sin estar operativos. Las cenizas que pululan por el Parque Nacional del Teide tras el paso del incendio de Tenerife mantienen inutilizados los telescopios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Así lo han constatado fuentes del centro de investigación que recuerdan que la ceniza es corrosiva y daña –e incluso puede perforar– los espejos y la electrónica.

Los telescopios del Observatorio del Teide están cerrados desde que el incendio llegó a la cumbre, el 20 de agosto. Pese a que las llamas ya no son su mayor problema, ahora la ceniza se ha convertido en un enemigo más para la observación astronómica ya que el viento lo levanta de manera errática y no es posible controlarlo. Ninguno de los telescopios están trabajando, a excepción de algún telescopio robótico que ha decidido arriesgarse pese a que las condiciones de calidad del aire no sean las más adecuadas. Sin embargo, ninguno de estos últimos pertenecen directamente al IAC.

Fuentes del centro han explicado que incluso hay investigadores que han llegado a la isla para visitar el observatorio y realizar sus experimentos y no han podido acudir al Observatorio.

Los telescopios se salvaron del fuego gracias a los trabajos nocturnos realizados por casi 60 personas y otros tantos diurnos en los que también participaron el helicóptero Kamov y los aviones anfibio o hidroaviones.

El personal del Observatorio del Teide fue evacuado el jueves 17 de agosto. Desde ese momento, los investigadores siguieron «el avance del fuego a través de las cámaras instaladas en el observatorio», tal y como explicó Rafael Rebolo, director del IAC. De esa manera, y aunque el campo de visión no es demasiado amplio, pudieron ver cómo «el frente se aproximaba el sábado». La catástrofe parecía «inevitable».

A primeras horas del domingo, el director del IAC envío un correo masivo a todas las instituciones españolas y extranjeras que guardan alguna relación con el Observatorio, tratando de advertir de los posibles escenarios de afección. «También hablé con las autoridades de la isla para advertirles de la llegada del fuego», explicó. «A las tres de la tarde del domingo entró y lo vimos en directo», afirmó Rebolo. Las llamas se quedaron a apenas unos metros de los telescopios.