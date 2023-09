Cuando aparece el miedo a regresar a un ambiente de trabajo tóxico

¿Alguna vez no quiso ir al colegio porque no hizo los deberes, porque llevaba un examen cogido con alfileres o, simplemente, porque tenía miedo de volver a encontrarse con un compañero? Eso, más o menos, es la sensación que puede llegar a experimentar una persona afectada por el síndrome postvacacional. De salida, el principio de todo es reconocer que no estamos ante una enfermedad. Sí. Sufrir un proceso de ansiedad, apatía, bajo estado de ánimo, decaimiento, falta de energía, sensación de hastío o la percepción de no ser capaz de adaptarse de nuevo al entorno laboral no tiene un diagnóstico más allá de estar anudado a la salud mental. El asunto es preocupante, sobre todo, si tenemos en cuenta que cuatro de cada diez trabajadores confiesa tener problemas para regresar al lío después de un largo descanso.

Este trastorno adaptativo tiene una sintomatología similar al estrés y puede evolucionar a la categoría de depresión. «Si hemos disfrutado de un periodo de desconexión extenso en el que hicimos cosas diferentes a las rutinarias lo normal es que a la vuelta lo pasemos un poco mal», avisa el psicólo Leocadio Martín en relación a una realidad que no podemos obviar. «Al margen de vivir un pico de estrés o un trauma postvacacional, lo cierto es que nos vamos a sentir descolocados», añade el colaborador del programa Ponte al Día de Televisión Canaria. El 60% de los trabajadores que dicen sentirse «a salvo» del síndrome postvacacional no es capaz de afirmar al cien por cien que los primeros días no vayan a percibir una sensación de fatiga o una inadaptación. «Esta circunstancia se da porque nos cuesta entrar en la rutina del día a día... Lo ideal sería realizar una fase de adaptación similar a la que tienen que hacer los escolares con la vuelta al cole, pero no es fácil repetir un patrón de estas características con personas adultas, más que nada por unas razones empresariales», resume Martín. Lo que sí está comprobado es que esta anomalía se manifiesta con más frecuencia en los países con una tradición de largos ciclos de descanso en el verano. ¿Quiénes son las personas más propensas a sufrir este síndrome? Los que saben creen que los más expuestos son los trabajadores con una baja tolerancia a la frustración y los menos resilientes, los que han disfrutado de vacaciones de larga duración y los que reconocen estar trabajando en un ambiente laboral hostil. «No es un diagnóstico» Leocadio Martín insiste en reforzar la idea de que el síndrome postvacacional «no es un diagnóstico». El experto lo vincula con un cambio de rutinas que provoca «pequeños trastornos». «Si te has acostumbrado a levantarte en torno a las nueve de la mañana, como muy temprano, y ahora lo tienes que adelantar a las seis o siete estamos ante un cambio brusco que hay que asumir con normalidad y sin prisas», aconseja el psicólogo antes de abordar otro problema añadido. Pero a las posibles reticencias a regresar al trabajo luciendo una sonrisa de oreja a oreja hay que sumar otras circunstancias relacionadas con la movilidad. «Si un trayecto que haces durante todo el año lo completas en 15 minutos en agosto y, en cambio, a partir de hoy te va a costar 35 o 40 minutos lo normal es que te cojas un buen enfado», avisa Leocadio Martín no sin dar una pequeña recomendación. «A mis pacientes les aconsejo que lleven en el coche música que les haga sentir bien o seleccionen un programa de radio agradable». Los atascos, pues, son otra de las amenazas a las que se enfrentan desde hoy todos los trabajadores, no sólo las víctimas del síndrome postvacacional. Martín saca a la luz un tema clave para comprender qué es lo que viene después de junio, julio y agosto. «La ansiedad es un factor que se puede disparar si estás en un entorno laboral desfavorable... Mucha gente tiende a pensar que las cosas se curan si no pensamos en ellas, pero no es tan fácil. Cuando hay una situación de estrés laboral es complicado planificar una vuelta sin nervios», pone como ejemplo al tiempo que se adentra en otra cuestión que en las próximas horas se va a disparar. «No es nada extraño que una persona se incorpore hoy a su oficina y dentro de cuatro o cinco días tenga que solicitar una baja médica porque el ambiente que se va a encontrar en ella es irrespirable», puntualiza. «Esto es algo que lamentablemente se da con mucha frecuencia en la actualidad». Tener malas relaciones con los compañeros, realizar tareas repetitivas y contar con jefes poco motivadores o, en el caso contrario, que generan desequilibrios a la hora de repartir las tareas a completar son las principales causas que pueden acelerar un proceso que, salvando las distancias, es comparable con la vuelta al cole. «Es como volver al cole» Aunque la diferencia de edad y los objetivos son incompatibles, hay algo en el denominado síndrome postvacacional que se asocia con la inminente vuelta a las aulas. «A mí me gusta tocar este asunto, aunque no esté relacionado entre sí, porque es algo que se puede estar produciendo al mismo tiempo», cuenta Leocadio Martín sobre los más pequeños de la casa. «Al igual que ocurre con un trabajador al que disgusta reengancharse a la actividad laboral, los niños pueden llegar a experimentar algo parecido, es decir, hay pequeños que ya están sufriendo por lo que supone volver al cole y otros que lo desean con todas sus ganas porque en clase se van a encontrar con unos amigos que no ven desde hace mucho tiempo... Los segundos tienen ganas de contar lo que han hecho en verano y cómo se lo han pasado», compara en una fase de la conversación en la que destaca que «cuando en un trabajo no hay un buen feeling entre los compañeros es complicado crear una conversación alrededor de las situaciones que se han dado durante el verano». Lo que no varía en ambos casos son las incomodidades que pueden acumularse en las horas previas a la vuelta a la rutina. «Problemas para dormir e incluso falta de apetito son los patrones más repetidos para explicar las inquietudes de padres e hijos», releva un profesional de la psicología sobre unas mutaciones en las conductas habituales que se pueden prolongar entre cuatro y cinco días. Eso sí, hay casos en los que la adaptación a las tareas se puede alargar hasta dos o tres semanas. En otras fechas del calendario con pequeños parones intermitentes [navidades o Semana Santa] las dificultades para retomar el ritmo son más corta o, incluso, no se dan. El acoso laboral, incluso sexual, son cuestiones cada vez más «habituales» en los entornos profesionales, según los datos que maneja Leocadio Martín. «En las edades más tempranas hay que permanecer muy atentos a los posibles casos de bullying, que en ocasiones los niños tardan en reconocer por el miedo que supone tener que vivir ese día a día es muy agresivo... Pero cuando ya somos mayores y admitimos que no queremos ir al trabajo porque no nos sentimos cómodos, el problema cobra una otra dimensión porque en medio hay unos intereses económicos», argumenta Martín. Pero no es lo mismo volver a la oficina, a la tienda de la esquina o al taller el 3 de julio, el 1 de agosto o el 4 de septiembre. Los que disfrutaron sus vacaciones en junio o julio se encontraron a la vuelta con un escenario aún vacacional, pero los que lo hacen hoy vienen con los acordes de la canción del Dúo Dinámico [El final del verano] machacando sus oídos y con la sensación de que tendrá que pasar casi un año para repetir una experiencia idéntica. Tampoco las cosas son iguales para un autónomo que para un sanitario. «Tengo amigos que planifican su agenda de consultas analizando los periodos de descanso –la comprimen o estira en base a su calendario–, pero una enfermera que llega después de estar desconectada treinta días se encuentra desde el minuto cero con una avalancha de pacientes en el hospital en el que trabaja», sostiene al referirse a la gestión de los tiempos. «En la empresa privada resulta complicado solicitar un periodo de aclimatación... Y es ahí cuando establezco una diferenciación que puede resultar determinante para explicar a lo que nos enfrentamos. Yo creo, sinceramente, que no hay oficios más propicios que otros, sino ambientes envenenados o tóximos a los que nos cuesta regresar y, por lo tanto, estamos deseando escapar de ellos». Mejorar la salud mental Salvo que haya cuestiones de mayor gravedad, lo normal es que antes del próximo fin de semana las aguas vuelvan a su cauce y las fotos del verano acaben en el baúl de los recuerdos. «A este asunto, si no hay cosas raras que confirmen lo contrario, hay que darle una importancia menor, aunque es bueno que se hable de él porque todo esto forma parte de nuestra salud mental, algo vital que ya vamos normalizando, es decir, que son cuestiones que forman parte de nuestras vidas... Mi padre, por citar un ejemplo cercano, trabajaba en la Refinería y, a su vez, hacía otros apaños en una empresa de paquetería para tener una mayor holgura económica. Hoy pasa algo parecido, entre otras cosas, porque hay personas que necesitan dos o tres empleos para tratar de llevar un sueldo digno a casa a final de mes. Ante una situación de ese estilo hay que hablar más de fatiga o cansancio laboral que de un síndrome postvacacional». Leocadio Martín, por último, introduce un factor que también es determinante para medir el tiempo de desconexión y una reincorporación algo más saludable. «Los móviles y redes sociales no ayudan. Sobre todo, cuando en un periodo de descanso recibes llamadas que rompen el mismo».