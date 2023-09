Hace más de tres décadas participó activamente en la ejecución de los guiones de series emblemáticas de televisión en España como Colegio mayor, Médico de familia o Compañeros. Entonces, como el propio Manuel Ríos San Martín (Madrid, 1965) admite, tenía menos capas oscuras que las que exhibe en las páginas de El olor del miedo (Planeta), un thriller con texturas negras que acaba de presentar.

¿Ansioso por conocer la acogida que tendrá El olor del miedo?

Pues no le voy a decir que no [sonríe]... Si te pegas más de dos años metido de lleno en un proyecto de esta magnitud mientras se te ocurre la idea, la estructuras, la escribes, la revisas, la recorriges... Sí, lo normal es que haya algo de expectación. ¡Esto es como saborear los metros finales de una maratón!

¿Igual de sufrido?

[silencio] Todo ese proceso no lo vivo como una tortura porque sería algo realmente insufrible. A mí escribir me gusta. Está claro que hay días en los que pienso: «Ufff, cuánto me queda o cómo voy a resolver esto», pero mentiría si le confesara que lo he pasado mal. Cuando escribo se me olvidan los problemas y eso es una bendición en los tiempos que corren... Yo no estoy al margen de mis conflictos personales, pero cuando me siento delante del ordenador intento apartarlos.

Los metros finales ya se hacen pesados, ¿no?

Sí, sobre todo, los que te pasas mirando si una coma está bien colocada o si la palabra utilizada en un diálogo es la adecuada... Esos tres o cuatro meses anteriores a la entrega del manuscrito son los peores [vuelve a reír], pero es algo por lo que hay que pasar. Al final, todo depende de lo maniático que seas.

¿Cuánto le ha servido su carrera audiovisual –director, productor o guionista– para desembarcar con éxito en el mundo literario?

Me ha servido de mucho, pero debo reconocer que en el momento de encerrarme en una habitación para escribir un guion me ocurre algo parecido. Escribir tiene unos componentes mágicos compartidos, es decir, iguales para el cine y la literatura.

¿En ese instante los problemas se quedan fuera de la habitación?

Fuera del todo... Los lectores también buscan un aislamiento personal cuando entran de lleno en un libro: sus problemas pasan a un plano secundario mientras disfrutan de un ratito de lectura. Si se produce ese pacto de ficción entre el autor y el lector el objetivo está cumplido.

¿Dónde se encuentra más cómodo?

A mí me gusta escribir. Una novela es un acto individual y mucho más personal, mientras que participar en el guion de una serie requiere de un trabajo en equipo que, aunque suene extraño lo que le voy a contar, no parece tan sencillo como la gente cree... También es muy sufrido. Mantener el nivel tres o cuatro años y medio es complicado.

Es importante tener claro que escribes para una mayoría, no para un grupito al que has caído bien"

¿Es difícil no llegar a aburrir?

Es complicado no bajar el nivel y que la gente te siga buscando. La exigencia es grande y, si no estás atento, las posibilidades de acabar siendo un escritor de un fenómeno fans son altas. Es importante tener claro que escribes para una mayoría, no para un grupito al que has caído bien.

Hablando de seguidores, el avance que dio el pasado 30 de agosto en las redes de este libro alcanzó más de 100.000 ‘Me gusta’ o 'likes' en menos de 24 horas…

Esos clicks son importantes, pero también es más fácil apretar una tecla que gastarse 20 euros en una novela. Las cosas no van mal, pero estamos viviendo una nueva era en la que todo lo que pasa alrededor de un creador cuenta.

¿Habla de los cambios a la hora de mostrar una historia?

No sé si es una ventaja, pero yo he llegado a la literatura cuando las redes sociales eran muy importantes para un autor. Sé que hay novelistas con más de 20 años de experiencia que lo pueden considerar un trabajo extra, pero es algo que hay que hacer. De todas formas, yo me divierto mucho en ese mundo…

Las redes sociales pueden llegar a ser un problema cuando sigues a las personas equivocadas"

¿Dicen que las redes sociales las carga el diablo?

Sí, en el caso de que sigas a la persona equivocada y tu día a día se convierta en una realidad dominada por la falta de respeto, los insultos, las mentiras, el postureo… En las redes hay cosas positivas que son muy útiles en nuestras vidas, sólo hay que saber elegirlas y ser fiel a lo que quieres hacer y, sobre todo, con quién quieres estar.

¿La lectura es el principio de todo?

No sé si tanto, pero desde luego genera empatía, desarrolla las neuronas, permite viajar por mundos que nunca esperabas visitar, conocer personajes increíbles... Leer es una ventana abierta que nadie debería cerrar sin experimentar sus beneficios.

Aunque ya se le vio venir en La huella del mal o en Donde haya tinieblas, este ManuelRíos San Martín es mucho más siniestros que sus inicios como guionistas de series de televisión...

...sí que lo es [ja, ja, ja]. Mis inicios fueron más cómicos y como en mis anteriores novelas traté el canibalismo, yo evolucioné de Médico de familia al canibalismo. Con los años me he ido interesando por las aventuras policiacas, que es algo que no me llamaba la atención cuando era algo más joven. Sí. Ahora tengo más capas oscuras que en Médico de familia. He aprendido a divertirme con sus giros y su manera tan natural de enganchar a un lector. En El olor del miedo, por ejemplo, juego con los animales y el hecho de si se parecen o no a los humanos.

En algo más de dos años ha pasado de un asesino en serie a una trama que se desarrolla en un zoo.

En esta novela he querido buscar una doble investigación para alejarme de los esquemas más clásicos: por un lado la policía trata de averiguar las claves de la muerte de un elefante en un zoológico y, a su vez, hay una veterinaria que tenía una relación muy especial con el animal que cree que los agentes no están acertando con sus pesquisas. Ésta no sólo va a cometer varias ilegalidades, sino que se jugará la vida al intentar conocer la verdad.

¿Por qué nos atraen tanto las historias oscuras?

Poder resolver un acertijo, quién ha matado y por qué, suele agitar la curiosidad de muchos lectores... El género negro se está renovando casi constantemente porque sus tramas están conectadas con una realidad cercana.

En esta trama ha intentado buscar una conexión potente entre el ser humano y los animales.

Es que venimos de donde venimos y, por lo tanto, nos movemos alrededor de un gran dilema que genera muchas preguntas. A veces nos preguntamos de forma algo egocéntrica si los animales se parecen a nosotros. Sinceramente, creo, que una cuestión tan ancestral habría que abordarla desde otra perspectiva porque somos nosotros los que nos parecemos a un antepasado común.

¿Se reafirma en la interrogante de que siempre hay un animal más peligroso que el ser humano?

El ser humano es el más inteligente y eso hace que sea de los más peligrosos pero el mosquito está cerca... Si te pica la puedes llegar a palmar. Todos los animales son peligrosos cuando no están en equilibrio... Los elefantes, cuando no tiene depredadores, se pueden merendar un bosque en tres tardes. ¿Sabe cuál es el problema?

Me lo imagino...

...que en el planeta no hay otra especie que mantenga al hombre en equilibrio [salvo el propio ser humano] y por esa razón somos un peligro constante. Por eso tenemos que crear leyes para evitar destruir la naturaleza.

¿El hombre es el más inteligente, pero el único capaz de tropezar varias veces con la misma piedra?

Ja, ja, ja... Es verdad, aunque debo confesar que me faltan algunos conocimientos para saber si un chimpancé, un león o una tortuga se equivocan tanto como nosotros.

¿Hay un mensaje de sostenibilidad?

El problema es que sentirnos culpables cuando ya hemos hecho algo mal no nos lleva a ningún lado. El objetivo debe ser poner los medios para que no pase algo malo.

Y una historia de amor.

Yo no soy demasiado dado a hacer ese tipo de cosas en una novela, sí que abusé mucho más del amor en el mundo de la televisión, pero en El olor del miedo había un plus sentimental que podía encajar bien. Dicen que el amor mueve al mundo y que siempre acaba apareciendo, ¿no?