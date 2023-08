La inédita incertidumbre para 6.377 docentes de Secundaria y Formación Profesional que siguen sin saber donde deben trabajar a partir del 1 de septiembre continuaba ayer sin visos de solución inmediata. La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana sí publicó ayer el listado de adjudicación de destinos del personal funcionario interino de maestros para Infantil y Primaria, por lo que la incertidumbre sí acabó ayer para la mayoría de 6.319 docentes.

Este último listado es una nueva corrección del listado publicado el 10 de agosto y que se ha tenido que corregir por los numerosos errores. El documento publicado ayer estaba firmado por la directora general Sonia Sancho de Vicente con fecha de ayer, a las 12.34 horas, tal como se había comprometido el subdirector de gestión docente, José Pascual Hernández, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

Desde los sindicatos STEPV, UGT y ANPE confirmaron ayer que el documento referente a Infantil y Primaria aún incluía pequeños errores pero subsanables. El problema persistía ayer en los 6.319 profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional (FP) que siguen sin plaza adjudicada, algunos ni siquiera tienen plaza a ocho días del 1 de septiembre.

Responsables de estos tres sindicatos permanecieron durante toda la mañana junto a un grupo de profesores afectados en la Conselleria de Educación para obtener información de primera mano de los responsables de Educación, a los que interceptaron a su llegada al trabajo, a primera hora de la mañana.

Los sindicatos acusan a Educación de provocar una «crisis de gestión injustificable» e «insostenible» y crear una situación «muy grave» y «sin precedentes» que no se había dado nunca con otros cambios de gobierno. Dos representantes del STEPV, Gemma Martín y Súsica Cardona, lamentaron el perjuicio para los profesionales de la enseñanza. «El profesorado ya ha explotado. Muchos están preocupados porque no saben dónde irán y eso implica que no pueden alquilar un piso y que no saben si tendrán que cambiar a sus hijos de escuela por un posible cambio de localidad». Desde el STEPV también reclaman que la Conselleria de Educación tenga en cuenta este retraso y que sea «flexible» en los plazos de excedencias o las situaciones que afectan a parejas de docentes. «Hay mucha casuística».

Desde UGT, Javier González Zurita consideró que se está «en un momento critico, próximo al colapso del sistema, y que tienen un único perjudicado, que es el profesorado maltratado». González Zurita considera que las adjudicaciones retrasadas «se van a superponer prácticamente con las de septiembre y no es una mala opción volver a convocar las adjudicaciones presenciales para solucionar esta situación crítica, lo que obligaría a realizarlas en el mes de septiembre».

El presidente de ANPE, Laureano Bárcena, reivindicó que para las próximas convocatorias «se adelante el procedimiento para que no vuelva a ocurrir» el retraso en la asignación de plazas. «Hay que adelantar la matrícula, el arreglo escolar y la publicación de las vacantes», aseguró a Levante-EMV, periódico de Prensa Ibérica. Y también apostó como posible solución a las plazas que quedan por adjudicar, recurrir a la asignación presencial que dejó de realizarse en 2009.

Por último, desde CC OO-PV advirtió que el retraso «inusual» e «injusto» de las adjudicaciones podría derivar en «más retrasos acumulados e incidencias graves en gestiones como el alta en nómina». Los servicios jurídicos de CC OO estudian emprender acciones legales por posible vulneración del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) «respecto al trato a la temporalidad en la ocupación pública, las irregularidades en la provisión tanto de funcionariado de carrera como personal interino, puesto que no se han establecido criterios transparentes y se está utilizando un procedimiento discrecional para resolver los errores al realizar las adjudicaciones de inicio del curso 23-24»