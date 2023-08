La medicina estética se dispara: el 40% de los españoles se ha hecho un tratamiento

Mirarse al espejo y verse bien es uno de los grandes placeres del ser humano, algo que puede determinar cómo irá el día de una persona e, incluso, su actitud ante la vida. A pesar de la insistencia en que “lo más importante es el interior”, las primeras impresiones sobre una persona nos las dan los ojos y es muy difícil dejar de lado la estética cuando uno no está confome con su aspecto.

“El 40% de la población española ha utilizado servicios de medicina estética en alguna ocasión”, señala el Estudio de dimensionamiento e impacto social de la Medicina Estética en España 2021 hecho por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Sin embargo, a pesar de que poco menos de la mitad de la población ha acudido alguna vez a estos tratamientos, aún no está claro qué es exactamente la medicina estética y qué es lo que la diferencia de la cirugía.

“La ortodoncia es estética, salud y calidad de vida", Juan Carlos Pérez Varela -Ortodoncista

Según señalan desde la Asociación de Medicina Estética Gallega (ASMEGA), “los médicos estéticos no realizan procedimientos invasivos, no hay una cirugía”. De hecho, los tratamientos más intrusivos con el cuerpo humano que ofrecen son los relacionados con la inyección, por ejemplo, de ácido. Es así como, a pesar de que ambos profesionales buscan que el paciente se sienta mejor con su aspecto físico, los cirujanos realizan trabajos a nivel reconstructivo o con indicaciones quirúrgicas, mientras que los médicos estéticos ofrecen tratamientos que inciden menos en el paciente.

Aun así, a pesar de que lo que ofrecen está íntimamente ligado con la apariencia física, también hay que tener en cuenta lo que aportan a la salud. Según la OMS, “la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es por este motivo que en ASMEGA destacan que “no tratan con gente enferma”, pero sí que mejoran la salud de la persona a nivel psicológio y social ayudándola a sentirse mejor consigo misma.

Y es que también hay que tener en cuenta que no todos los tratamientos son igual de usados, sino que los más habituales de este ámbito son los neuromoduladores, para corregir arrugas de expresión; los usados para corregir la flacidez, con inductores de colágeno, y los filler, que es ácido inyectado en labios, ojeras... Sin embargo, hay más tratamientos de medicina estética que no son tan evidentes ni tenidos en cuenta por la sociedad a pesar de estar muy presentes en nuestro día a día, como son las ortodoncias.

Ortodoncia

Juan Carlos Pérez Varela es especialista y presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia,y según él, esta práctica es “estética, salud y calidad de vida”. Esto se debe a que no solo colocan los dientes de forma que se vean alineados, sino que buscan que encajen de forma perfecta para que el paciente no tenga problemas de salud en las encías, en la articulación que une la mandíbula con el cráneo o bruxismo.

Bajo su punto de vista, la mayor parte de sus pacientes acuden a este tratamiento por cuestiones estéticas, “pero ya son más los que vienen porque les duele la articulación de la mandíbula e, incluso, porque respiran mal, ya que es uno de los tratamientos para la apnea del sueño”. Además, con la llegada de nuevas formas de aplicar la ortodoncia, como son los alineadores invisibles, cada vez son más los adultos interesados en este tratamiento.

“Es complicado decir cuántas ortodoncias practico al año, pero el dato importante es que van creciendo”, explica. La dentadura no es solo salud física, sino que también está muy relacionada con la forma de relacionarnos con la gente y el entorno. “Cuando estamos felices sonreímos y transmitimos una carga positiva. Nos gusta rodearnos de gente que sonríe y, en lo laboral, está demostrado que incluso facilita encontrar trabajo el hecho de tener una buena sonrisa”, explica.

Sin embargo, concretamente en el ámbito de las ortodoncias, ha surgido una problemática: la venta de alineadores de forma online, sin seguimiento por parte de un profesional. En España, la venta directa de alineadores al consumidor no está permitida, pero “cada vez son más el número de tratamientos que hacemos para arreglar trabajos mal hechos por profesionales que no estaban preparados o por adquisición de estos productos online sin un estudio y seguimiento adecuado”. Es por eso que, a pesar de que un tratamiento de ortodoncia profesional pueda parecer caro en determinados casos, lo mejor es acudir a estas clínicas para evitar males mayores, por mucho que estos aparezcan anunciados en vídeos de redes sociales como TikTok. Y es que el hecho de modificar la dentadura sin un seguimiento adecuado puede tener un resultado negativo no solo a nivel estético, sino también afectando a la salud del paciente.

Cada vez son más los hombres que se animan con estos procedimientos

La Real Academia española define canon como un “modelo de características perfectas” y, en el ámbito de la belleza, hay una serie de patrones establecidos que, muchas veces, interfieren con la forma que tienen los usuarios de percibirse a sí mismos. Según señala José Berdullas, miembro de la Xunta de Goberno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, “la apariencia siempre ha sido importante en todas las sociedades”.

La forma que tenemos de percibirnos a nosotros y a nuestro propio cuerpo afecta a nuestra autoestima y forma de relacionarnos con el entorno. Es por eso que el aspecto está íntimamente relacionado con la salud mental y social. Hace unos años, se hubiera dicho que esto es problema de mujeres, pero cada vez son más los hombres que acuden a la medicina estética, aunque el género femenino sigue representando una amplia mayoría conformando el 70 por ciento de la clientela. “Esto no es nuevo, se les exige un mantenimiento de una imagen de belleza que nunca se le exigió al hombre. Ahora esto está cambiando; no son menos mujeres pero sí más hombres los que se interesan por esta medicina”, argumenta José Berdullas.

Las mujeres siguen siendo las que más acuden a estos métodos, pero el género masculino ya supone un 28% de los clientes

Además, antes los tratamientos estéticos resultaban caros para las personas de clase media. Sin embargo, en los últimos años se ha ido haciendo más accesible, lo que también está relacionado con que haya cada vez más personas pidiendo estos servicios. Aquí hay que destacar como, según el estudio del SEME, la edad media a la que se accede a la medicina estética ha pasado de los 30 a los 20 años: “La belleza es más importante para la gente joven, es natural que la edad media vaya descendiendo ahora que es más accesible”.

“Las alarmas tienen que saltar cuando la persona empieza a obsesionarse por alcanzar objetivos inalcanzables”, José Berdullas - Psicólogo

Pero no solo eso, sino que también son los jóvenes los que tienen un mayor acceso a redes sociales basadas únicamente en la imagen, como es el caso de Instagram. Presentes en este tipo de plataformas en una edad en la que es “normal tener conflictos con uno mismo”, José Berdullas considera que realmente las cosas no han cambiado tanto: “Ahora te haces un retoque estético, antes te cambiabas el estilo”.

Aun así, la medicina estética no deja de tener un lado positivo para aquellos que no se obsesionan por hacerse retoques intentando asemejarse lo más posible a la versión de ellos que dan en Instagram. “Las personas que tienen una imperfección, siempre que sea algo limitado, que se retocan para poder autopercibirse mejor no tienen ningún problema. Las alarmas tienen que saltar cuando la persona empieza a obsesionarse por alcanzar objetivos inalcanzables”, reflexiona.