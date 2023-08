Los montañeros aseguran que "se infravalora la montaña y hay que preparar bien la ruta"

La montaña requiere precaución y más cuando quien se adentra en ella cuenta con poca experiencia. El aumento del turismo en zonas como los Picos de Europa puede llevar a los visitantes a tener una falsa sensación de seguridad, o a fiarse de "tracks" y recorridos que no siempre son tan sencillos como parecen. "La gente infravalora la montaña", comenta Javier Cienfuegos, que tiene un blog dedicado a las rutas por los Picos de Europa.

Una de las principales causas de accidentes en los recorridos es "la falta de conocimiento", sostiene. "Cada vez hay más gente en la montaña y la mayoría no se informa", señala para asegurar que antes de hacer un recorrido por los Picos de Europa "hay que mirar la ruta siempre" y "es importante llevar agua y un móvil cargado por si acaso, e incluso un abrigo por si ocurre algo y se hace de noche".

"Precaución y prudencia" son para José Luis Llamazares, jefe del grupo de montaña de la Guardia Civil de Mieres, las claves para mantenerse seguro en la montaña. "Se debe hacer lo que el 99 por ciento de la gente normal hace. Si en una ciudad vas por la carretera en lugar de por la acera, es más probable que pase algo; en la montaña es igual si te desvías del sendero marcado".

Adolfo Miranda, montañero, recalca que se producen en ocasiones situaciones de verdadera imprudencia "con gente que no se prepara y va con zapatillas o incluso chanclas a hacer las rutas". Pero incluso en las rutas sencillas "puedes cometer un error fatal", asegura.

El riesgo del Turonero

El accidente mortal del joven catalán Oriol Torralba no se produjo cuando hacía la Ruta del Cares, sino otra próxima, la que conduce al Turonero y que es para montañeros avezados. "Se trata de una antigua senda del Cares que no es sencilla, con caminos que se utilizaban durante los siglos XV y XVI para comunicarse entre Caín, Bulnes y Cabrales, pero ahora no son habituales y es fácil desorientarse", sostiene Alberto Boza, autor de numerosos libros de montaña sobre los Picos de Europa. "Se trata de zonas en las que no hay cobertura y no recomendadas, ya que si no las conoces es fácil perderse", asegura el autor, que indica que "salvo que seas un experto montañero no son rutas en absoluto aconsejables".

Con todo, los expertos también advierten sobre los riesgos de la Ruta del Cares, que atrae cada año a numerosos turistas. Manuel Taibo, del Comité de Seguridad de la Federación de Montaña y Escalada (Fedme), asegura que los riesgos de la Ruta del Cares son "conocidos desde hace mucho tiempo", y principalmente los accidentes se producen por "caídas a distinto nivel, desorientaciones o desprendimientos de piedras".